La fase final está ya a nuestro alcance, se puede palpar y percibir lo que tenemos encima.

Claro persiste un toque de drama y de misterio en una contienda que depende ante todo de la decisión del público que participará en la consulta, sin embargo creo que si por la víspera sacamos el día, no habrá lugar a dudas de que Claudia Sheinbaum Pardo será elegida como la abanderada de la 4T de cara al 2024.

No lo digo yo, lo dicen prácticamente todos los ejercicios demoscópicos, serios o no, con credibilidad o sin ella, en los que se ha tomado el pulso con base a una metodología seria y con bases científicas.

Y no es que las encuestas no se puedan manipular a placer, como de hecho se ha visto en México en el pasado, el detalle es que luego no les entiendo a los que dicen que el estatus quo mediático y por lo tanto el conservadurismo favorece a una Claudia Sheinbaum, que de la otra parte es considerada como la principal enemiga, la que representa un peligro para México.

A mi sí me queda claro que puestos a elegir, los medios de la oposición preferirían a Marcelo Ebrard Casaubón, el ex canciller, que lo menos que dice es que para él los criterios y principios en que se sustenta el modelo de la “cuarta transformación” deben transformarse, y es que cuando lo dice así, es justamente para regresar a favorecer a grupos de poder y de interés político y económico, que ya en el pasado se enriquecieron al amparo del poder.

Por esa simple premisa, simplemente no entiendo cómo es que esos medios que quisieran regresar, aunque sea un poquito al pasado, ahora estarían cuchareando sus encuestas para favorecer a la que no quieren de candidata y mucho menos de presidenta desde el 2024 al 2030.

Y claro en los análisis de algunos periodistas pro 4T, existe la visión de un engaño mediático y la expectativa de una suerte de milagro, que cambiará todo el escenario de un plumazo.

Además, a quienes apostaban a que el proceso interno de Morena-PT-PVEM implosionaría por una serie de señalamientos de acarreos y de una presunta intervención de la secretaria de Bienestar Ariadna Montiel , debo decirles que también fallaron, ayer lunes Alfonso Durazo Montaño, en este caso el presidente del Consejo Político Nacional morenista y por lo tanto árbitro de este proceso interno, ya lo dijo con todas sus letras, no existen argumentos, ni elementos de prueba suficiente para determinar que hubo tal cosa.

En pocas palabras, el proceso sigue adelante con los escenarios ya previstos.

Les aviso, esos milagros no ocurren ni en los cuentos de hadas. Así que si todo avanza como está previsto, la 4T tendrá coordinadora en la persona de Claudia Sheinbaum.

Ahora creo que es la idónea, y mis razones ya las ofrecí en la entrega de la semana pasada, pero si veo en ella las virtudes y visión política que son necesarias justo en este momento que encara el país con enormes retos, pero también con grandes oportunidades y con la oportunidad histórica de que por fin se venza el infame pacto patriarcal y se abra el espacio para que una mujer encabece el gobierno.

Estuve en el acto que Sheinbaum encabezó el sábado 26 de agosto en el Monumento a la Revolución y encontré en su mensaje líneas muy claras de congruencia y compromiso político con el proyecto transformador de la 4T, que me dejan muy claro el porqué de este razonamiento y de cómo ha sido que la ex jefa de gobierno ha crecido como figura política y por qué debe ella ser la sucesora natural.

Claro en el Frente Amplio Opositor está la perspectiva de que también sea una mujer la candidata y todo hace indicar que Xóchitl Gálvez, tal como lo vaticinó el presidente Andrés Manuel López Obrador, será quien encabece la candidatura y ya nomás faltaría que mi paisana, la sonorense Patricia Mercado sea nominada por el Movimiento Ciudadano, para completar el triangulo de mujeres candidatas.

Con la recta final enfrente, solo queda tener paciencia, y esperar a que el miércoles 6 de septiembre se descorra el velo para que esto se haga oficial.

López Obrador ya anticipó que ese mismo día entregará el bastón de mando de la 4T, y claro, que él seguirá gobernando, sin embargo acudiremos en unos cuantos días a un momento inédito de la historia política nacional donde las protagonistas son las mujeres y claro, el pueblo de México.

Estaremos atentos al desenlace.

