LA POLÍTICA ES DE BRONCE

Resulta probable, es más, muy probable, que en el próximo periodo ordinario de sesiones el Congreso de la Unión apruebe por una amplia mayoría la iniciativa de reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de feminicidio. Considero que el contenido de dicha iniciativa es positivo.

El feminicidio es uno de los crímenes más atroces que laceran a nuestra sociedad. Está claro que la reforma es positiva, pero resulta importante saber si dicha medida servirá realmente para prevenir, combatir y evitar los feminicidios. Para ello, es necesario conocer algunos datos básicos de este flagelo contra las mujeres, adolescentes y niñas.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hizo públicas las estadísticas más recientes, correspondientes a junio de 2026, respecto al feminicidio. Las comento siempre teniendo en cuenta que no son simples estadísticas, no son sólo datos, sino que cada una de ellas representa una víctima, una pérdida irreparable y una herida abierta para las familias.

Las víctimas de feminicidio a nivel nacional, de enero de 2015 a junio de 2026, tuvieron su mayor pico en 2021, cuando se registraron 1,022 feminicidios en el país. En lo que va del actual gobierno, en 2025 se registraron 733 feminicidios y, en lo que va de este año, 315.

Mientras tanto, en lo que va de este año, en Sinaloa se han denunciado 42 feminicidios; en el Estado de México, 24; en Chiapas, 21, y en la Ciudad de México, 20. Estas cuatro entidades representan el 34% de las víctimas totales de feminicidio en el país.

En cuanto a las víctimas de feminicidio por grupos de edad, en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum tenemos que, en 2025, de las 733 víctimas, 620 eran adultas; 63, menores de edad, y 50, de edad no especificada. Mientras que, en lo que va del año, de las 315 víctimas reportadas, 254 son adultas y el resto, menores de edad o de edad no identificada.

Vamos a la geografía. Los municipios con más feminicidios de enero a junio de este año concentran el 34.7% de este delito a nivel nacional. Se trata de 20 municipios. Destacan: Culiacán, Sinaloa, que registra 29 feminicidios, el 9.7%; Reynosa, Tamaulipas, 10 casos, el 3.3%; Benito Juárez, Quintana Roo; Centro, Tabasco; Chihuahua, Chihuahua, y la Alcandía Venustiano Carranza, Ciudad de México, registran cinco casos cada uno, lo que equivale al 1.7% por municipio.

Cuando hacemos este mapa por cada 100 mil mujeres en el mismo periodo, vemos las mismas entidades y municipios. En la Ciudad de México, a la alcaldía Venustiano Carranza se suma la alcaldía Magdalena Contreras.

En el antiguo régimen, en los tiempos dorados del PRI, los priistas decían que la mejor estadística es la que se inventa, pero ya no estamos en el antiguo régimen y ya no gobierna los priistas, al menos eso es lo que se dice. Por ello, la mejor propuesta debe partir del mejor diagnóstico. Para que la reforma enviada por la presidenta en materia de feminicidio deje de ser un conjunto de buenas intenciones y gane efectividad, tiene que tomar en cuenta estos datos. De no ser así, sería simple demagogia.

Eso pienso yo. ¿Usted qué opina? La política es de bronce.