Querétaro es el estado de la República Mexicana en donde menos aceptación tiene el presidente AMLO; todavía es más baja la aceptación del partido al que pertenece, Morena. Aquí son contados los morenistas; en cambio, hay muchos panistas.

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, ganó por amplísimo margen contra sus otros contrincantes, siendo el candidato que más ventaja tuvo entre todos los del país. Es decir, ene 2021 el candidato más votado de México fue Mauricio Kuri.

Me extrañó bastante la visita de Claudia Sheinbaum a este estado que me ha dado tanto.

Por supuesto, que yo supiera, no hubo concentraciones públicas ni mítines, todo fue en privado. Supongo que por restricciones de la ley electoral, pero en Querétaro difícilmente hubiera llenado una plaza la jefa de gobierno acá de la CDMX, seamos sinceras.

Lo que sí hubo fue una discreta pancarta en la estatua del Conin, que está Justo al ingresar por carretera a Querétaro, dándole la bienvenida.

¿Qué vino a hacer? Por principio de cuentas dijo que no era ilegal ni contra la ley su visita. De acuerdo, pero ¿a qué vino?

Sheinbaum rechazó estar en campaña y dijo que nada más andaba en Querétaro para celebrar el aniversario del triunfo de Obrador como presidente de la república.

El senador por Querétaro Gilberto Herrera Ruiz, y el presidente estatal de Morena, Mauricio Ruiz Oláes, estuvieron junto a Claudia Sheinbaum. Qué extraño, entonces, que diga que su visita no fue para hacer política ni por hacer campaña. Busca la presidencia y recorre el país, ¿no es eso campaña? Sabemos perfectamente a lo que vino.

Me parece valiente su visita sabiendo que aquí no tiene nada que ganar y mucho que perder, pero desde ahora quiere afianzar el camino y si en algún momento logra atraer votos de queretanos, será un increíble logro para ella.

Ojalá que la jefa de gobierno, por estas ganas súbitas que le han dado de “pasear”, no deje abandonada a la CDMX… Es legal hacerlo en fin de semana, ya que está fuera de su horario de trabajo. Pero, en la megalópolis problemas los hay siempre, siete días a la semana. Ojalá deje bien encargado el despacho, pero si recurre a Martí Batres, no estoy tan segura.

La CDMX necesita mantenimiento y necesita de cuidado las 24 horas del día, siete días a la semana. Cuidado con descuidarla. Ahora de nuevo un corto circuito y rescatan a usuarios de los vagones en el Metro.

Los que apoyan a Morena y a sus integrantes dirán que es que tiene muchos años que no se le da mantenimiento al Metro y ahí queda la justificación, pero mientras sea jefa de gobierno la responsabilidad total y absoluta es de Claudia Sheinbaum. Ella tomó ese cargo para supervisar que todo estuviera funcionando y en orden. Insisto, puede salir los fines de semana de paseo o de campaña o a lo que quiera, pero ¿tiene manera de garantizar que las cosas operan correctamente?

Lo peor es que el primer comunicado del gobierno de la CDMX no se dijo la verdad al asegurar que se había suspendido el servicio de la línea del Metro “por mantenimiento”, pero el pueblo sabio y las redes sociales hicieron su trabajo y los funcionarios tuvieron que salir a aceptar que había sido por un corto circuito, es decir, por un mal funcionamiento y un mal mantenimiento del Metro de la ciudad. No debe volver a ocurrir. Sheinbaum no debe olvidar que aún faltan dos largos años para pensar en campañas.

La culpa es de López Obrador, quien aceleró a todas sus corcholatas. Adán Augusto y Marcelo andan en las mismas. La desventaja para Sheinbaum es que la CDMX exige más atención al cargo que la Secretaría de Gobernación o la Cancillería. Qué bueno que le dé por “celebrar” que el presidente sea presidente, aunque no haya muchos logros verdaderos en la 4T. Un absurdo, pero en fin.

Me parecería más honesto y más sincero que aceptara que sí, que está haciendo campaña. No lo va a hacer porque la ley e lo prohíbe, pero todos sabemos que sus giras de eso tratan. Igual las de Marcelo y Adán. Por cierto, después del Covid más largo de la historia —tardó mucho su recuperación—, Ebrard se fue a Asia. ¿Ya le quitaron el permiso de andar de campaña nacional?

Espero que Claudia Sheinbaum ya esté de regreso en la CDMX atendiendo su puesto.

Es cuanto.