La palabra autonomía le resuena en la cabeza al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como un taladro.

- Autonomía: Que tiene autonomía. Que trabaja por su propia cuenta. Imparcialidad. (Definición del Diccionario.)

Para todos los mexicanos, los organismos autónomos durante años nos han brindado certeza, imparcialidad y una sensación de justicia y protección .

Sabemos que ahí hay un especie de referí o de árbitro que no tiene inclinaciones políticas y que puede intervenir para mediar las cosas o justamente alejarse del gobierno para tomar sus propias decisiones.

Hoy, AMLO, junto con la muy probable presidenta de México para el 2024, Claudia Sheinbaum, van tras un objetivo claro y común: Desaparecer todo aquel organismo que con lleve autonomía.

Y esto es porque al tener justamente capacidad de maniobra por ellos mismos, estos organismos, imposibilitan al presidente o a la futura presidenta para meter mano e intervenir en ellos. Por eso les resultan muy amenazantes.

Por eso les quieren quitar lo “autónomo” y lo quieren controlar ellos.

¿A qué le tienen tanto miedo? Veamos cuáles son autónomos y cuáles sorprendentemente sin darnos cuenta han dejado de serlo ya:

- Fiscalía General de Justicia. Bueno… sin palabras. Sabemos que de autónoma la fiscalía no tiene nada. Y de que por supuesto está del lado del obradorato. Dejó de ser autónoma y no nos dimos cuenta cuándo sucedió.

- Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es evidente que el presidente no quiera que este organismo sea autónomo. Me parece que es el que más le debe de preocupar y ocupar y sobre esté centrada su fuerza y energía para desaparecerlo.

- El Instituto Federal de Comunicaciones. Ya desde hace mucho tiempo dejó de ser autónomo. López Obrador requiere de mantener el control del mismo porque todos estos caminos que inaugura y que luego ni funcionan. Quiere quedarse con esa información resguardada para sus tranzas y triquiñuelas o por probables errores de cálculo y de daños que no quiere que se sepan.

- Centro de investigaciones Sociológicas: Pues claro, debe de dejar de ser un organismo autónomo. Este centro refleja las condiciones reales de la sociedad mexicana, su pensar y su desarrollo o su estancamiento. Que nadie se entere. Por eso lo quiere controlar el presidente de todos los mexicanos.

- Consejo superior de Deportes: ¡Uy! Es evidente. Ya sabemos el negocio que ha hecho con el tema la bella Anita Gabriela Guevara y lo turbio de su gestión. No podría permitirse que siga existiendo esta instancia autónoma que vigila que las cosas se hagan de manera correcta para los deportistas y para el deporte nacional.

- Real Patronato sobre la Discapacidad. Aquí también es evidente que la autonomía de esta dependencia debe de desaparecer para bien del presidente. Se sabe que el tema de las personas con discapacidad junto con sus necesidades no ha sido un tema que haya sido puesto en el centro de la mesa de las prioridades de López Obrador. Más vale callar.

Y así se va entendiendo su urgencia por desaparecer la autonomía de las dependencias autónomas. No suena descabellado que la UNAM deje de ser autónoma. También la quiere para él este presidente.

Suena raro e incongruente que Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM ahora esté en el Team Claudia Sheinbaum. ¿Cómo es que puede estar ahí sabiendo lo que le podría pasar a nuestra máxima casa de estudios?

Por supuesto no pueden decirme que eso no me consta y que eso no va a pasar. Ya todos sabemos que todo es posible en el mundo de López Obrador.

La cosa es que sí, es probable que pase pero nada pasa. No veo a la gente defendiendo sus organismos autónomos ni agobiándose por ello. No pasamos de columnas escritas hablando del tema y nada más. Voces en redes que no salen de ellas y nada más.

¿Qué nos está pasando que preferimos quedarnos estáticos? Tal vez nuestros propios problemas, nuestras carencias y necesidades personales hacen que nos hayamos derrotado ante un presidente que solo quiere deshacer todo lo que alguna vez funcionó en este país….

Me aterra pensar en nuestra apatía e indiferencia.

Pero si a esas nos vamos de que el líder de la nación quiere quitarle la autonomía a lo autónomo, entonces no tendría el porqué escoger y elegir con su dedito quiénes deben de operar dentro del gobierno y cerca de él.

Está bien que él desdeñe todo lo que le suena a autónomo.

Pero entonces nosotros como pueblo noble, bueno y despierto deberíamos de elegir o no lo que él elige.

Si hablamos de las grandes libertades, como el disfraza y justifica la extinción de lo autónomo entonces el pueblo debería de decidir y de ratificar lo que el presidente decide.

Porque si vamos a hablar de la libertad, entonces es nuestro derecho hacerla valer también.

Es preocupante ver a un presidente preocupado por instancias que vigilen lo que hace, lo que gasta y lo que decide.

El presidente se siente acorralado ya, y ¡cómo no! Para él la política es un negocio e incluso un negocio familiar, que le ha dejado grandes riquezas de lo contrario no estaría tan empeñado en que Claudia Sheinbaum continuara con su “legado”.

AMLO solo quiere que le crean a él, lo miren a él, lo escuchen a él y a nadie más.

Por eso insisto en que no le creo cuando asegura que se irá a internar a su rancho y que no opinará nunca más de política una vez que haya acabado su sexenio.

El ya vive de esto y para esto y para que eso pase tiene que terminar de destruir instituciones y cosas que le obstaculicen poder hacerlo.

Mientras tanto los mexicanos ya en un estado de catatonia preocupante, miramos sin hacer mucho lo mucho que hace Obrador por destruir todo a su paso.

No sé qué nos está pasando como sociedad. Pero Obrador es feliz de que esto sea así. Porque el pueblo se debilita y él se fortalece.

Jamás pensé que el INE se tocara y sí se tocó y todos nos quedamos viéndonos unos a otros como preguntándonos ¿en qué momento pasó que no nos dimos ni cuenta?

Es hábil el presidente de todos los mexicanos. Es hábil y es un mago para aparecer y desaparecer cosas.

Para jugar con las emociones de la gente, para hablar de grandes rifas de aviones que se rifan pero nadie se lleva lo rifado.

Grandes cosas ha hecho este Presidente para apropiarse de nuestro país. Así despacito se fue colando a nuestro Palacio Nacional llevándose a su esposa a vivir ahí y entrando y saliendo gustosos sus hijos de ahí.

Y todos lo vemos, y todos somos testigos de ello y nada hacemos.

Al menos siento que escribir es mi forma de protestar porque es que tampoco sé qué más puedo hacer, más que alzar la voz en este bendito medio que me da esa oportunidad de expresión.

Es cuanto.