Es innegable: la relación entre México y Estados Unidos ha rebasado los cauces de la diplomacia para adentrarse en un terreno minado de conflictos que a nadie benefician.

Nos encontramos en el escenario de brutales presiones unilaterales, mediante las cuales el vecino del norte intenta influir, de manera abierta o velada, en el rumbo de la política interna mexicana.

Resulta evidente que ciertos sectores conservadores en EEUU —incluyendo la cúpula del poder en Washington— se resisten a procesar una realidad democrática que los sectores progresistas de todo el mundo observan con fascinación: en México, una mayoría rotunda optó por la izquierda, otorgando el mandato a una mujer cuya trayectoria académica y política no tiene parangón en la élite gobernante de la gran potencia.

Un perfil sin equivalentes en América del Norte

Si buscamos objetivamente, es difícil hallar en la historia reciente de EEUU a un mandatario con un currículum académico comparable al de Sheinbaum.

Barack Obama poseía una formación jurídica de élite en Harvard y experiencia, pero no destacó en algo que exige bastante más esfuerzo intelectual, la ciencia. Woodrow Wilson fue un académico brillante y doctor en ciencia política, pero nada más. John F. Kennedy pasó por las aulas de Harvard, aunque no brilló como académico. Donald Trump es experto en negocios inmobiliarios.

Por comparación, el caso de Claudia Sheinbaum es atípico: doctora en ingeniería energética, ha logrado sobresalir tanto en la ciencia como en la militancia social y política forjada desde la juventud. En las presidencias estadounidenses contemporáneas, simple y sencillamente no existe un equivalente directo a esta dualidad.

El método frente a la estridencia

En un escenario convulso, marcado por la retórica de Donald Trump y los embates contra los pilares de la relación bilateral —seguridad y comercio—, la figura de Sheinbaum se erige como un dique en defensa de la soberanía.

A diferencia de los liderazgos que sucumben a la demagogia discursiva, Sheinbaum opera bajo una lógica de “serenidad y paciencia” (Kalimán dixit). Su formación científica le permite gestionar las crisis privilegiando los datos y el control de daños por encima de la virulencia retórica.

En una relación asimétrica, como la de México con EEUU, la capacidad de administrar el conflicto con temple es una herramienta estratégica indispensable para salvaguardar los intereses nacionales.

Soberanía operativa y blindaje jurídico

Para la presidenta la soberanía es, además de un principio irrenunciable, un criterio operativo. Bajo la premisa de cooperación sin subordinación, Sheinbaum comprende la interdependencia económica como un espacio de negociación, nunca de claudicación política. Su enfoque fomenta la colaboración, pero establece límites infranqueables cuando se presentan intentos de vulnerar la autonomía del Estado mexicano.

Ante las voces en EEUU que pretenden legitimar acciones extraterritoriales, México ha desplazado el debate hacia el terreno de la legalidad internacional. De ahí la firme exigencia de que cualquier requerimiento de extradición —como el que afecta a Rubén Rocha Moya—, se inscriba en los límites del debido proceso y de la evaluación rigurosa de pruebas por parte de la FGR. En esencia, se trata de trasladar la presión política que viene del norte al ámbito del derecho, donde el Estado mexicano conserva el control soberano.

El caso CIA en Chihuahua

La presencia de agentes de la CIA operando sin la anuencia del Estado mexicano —como se ha denunciado en el caso de Chihuahua— constituye una fisura gravísima en la confianza bilateral. Este episodio entraña una doble gravedad: una posible responsabilidad local de la gobernadora Maru Campos que debe ser castigada y, simultáneamente, una intromisión inaceptable de EEUU que no puede ser normalizada.

Bajo la conducción de Sheinbaum, estos eventos son puntos de inflexión diplomática para exigir reglas de compromiso claras, basadas en la verdad y el respeto mutuo. Un liderazgo que se niega a aceptar cualquier tipo de injerencia es la única condición posible para transitar hacia una cooperación genuinamente institucional.

En suma, Claudia Sheinbaum encarna un modelo de gobierno fundamentado en la resistencia racional basada en la inteligencia estratégica, la serenidad del mando y los principios innegociables. En un contexto de muy fuertes presiones, ni duda cabe de que tenemos suerte de contar con una presidenta como Claudia Sheinbaum.