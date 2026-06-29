En lo que tengo uso de razón, jamás había visto tanta intensidad en las giras de la presidenta constitucional de México, Claudia Sheinbaum. Muchos otros expresidentes, por lo que hemos visto, nunca mostraron ese ritmo tan dinámico y frontal de trabajo a favor de la ciudadanía. Unos más que otros, por ejemplo, se asomaban en algunas visitas a las entidades.

Lo de la mandataria, desde las primeras horas del día, es un ejercicio que combina muchos factores inherentes. Algunos de ellos, desde luego, la organización, pero sobre todo la ejecución de una agenda que prioriza las actividades sociales, mayormente aquellas que son una necesidad que demanda el grueso de la población. Cada día, de hecho, la jefa de Estado se reúne con el gabinete de seguridad. Los representantes de la Sedena y la Marina, con datos o pormenores del Secretariado de Seguridad Nacional, informan algunas estadísticas que, sobra decir, han dejado al descubierto que nuestra nación va por la ruta correcta de la pacificación. Ese trabajo lo podemos vincular, lo hemos dicho una y otra vez, a la eficiente gestión de uno de sus hombres de mayor confianza, Omar García Harfuch.

Los resultados, entonces, hablan por sí solos. Claudia Sheinbaum, además de romper récords y paradigmas, es una mujer de territorio que ha sabido combinar el trabajo y el esfuerzo para desplegar acciones concretas que, dicho sea de paso, aterricen para beneficio del colectivo.

Hace unos días, por ejemplo, estuvo en Tapachula, Chiapas. No se trata de un mero acto público, que concentró una multitud a sus alrededores, sino de las ganas que le imprime para salir a escena y abrasarse con la gente. Cada paso, cada tramo y cada uno de los municipios que visita, dado el contexto, deja una enorme huella. En el sur, acompañado de Eduardo Ramírez, dio seguimiento puntual a muchas obras que seguirán siendo la punta de lanza en el desarrollo. Hablamos de sectores productivos, obra, infraestructura, apuesta a la educación integral y, asimismo, un sistema de salud que atiende a todos por igual a través del IMSS-Bienestar que coordina el buen desempeño de Zoé Robledo.

Cuando hablamos de salud, como uno de los ejes totalmente planeados y diseñados para su operación, vemos el grado de eficiencia que, desde luego, se traduce en atención, revisión constante y suministro de medicamentos de los que echan mano las instituciones del IMSS para cubrir las necesidades. Hace poco, acompañada por los gobernadores y gobernadoras, sostuvo una reunión con parte de su gabinete, básicamente del que estamos hablando, de la salud. En ella, claro está, se puntualizó la importancia de seguir manteniendo el ritmo de estar presentes en cada uno de los rincones del país. Ella, en efecto, ha logrado fortalecer una interlocución efectiva con todos los mandatarios para revisar hasta el más mínimo detalle de los objetivos que fueron trazados a principios de su administración.

Con esa consigna estratégica, ahora que los gobiernos se han dedicado por completo al trabajo que demanda la población, hemos visto reflejados los resultados. Podemos destacar a muchos; sin embargo, nos llevaría mucho tiempo puntualizar la obra y la infraestructura que cada uno de los estados pone en operación para que la transformación siga siendo duradera, pero sobre todo eficaz, que sigue y seguirá apuntando a un país en pleno despegue bajo el proyecto de la transformación.

De hecho, no podemos evitar mencionar el buen desempeño de Alejandro Armenta, Eduardo Ramírez, Joaquín Díaz, Alfonso Durazo, Víctor Castro, Javier May, Ricardo Gallardo, Julio Menchaca, Clara Brugada, Rocío Nahle, Margarita González Saravia, Evelyn Salgado y Delfina Gómez, quienes lograron articular estructuras territoriales eficientes, eso sí, previamente diseñadas para poder atender. Eso, evidentemente, se sostiene al garantizarle el acceso a cualquier ciudadano, lo que hemos denominado un enfoque cien por ciento humano.

Siempre hemos dicho que la buena coordinación entre las entidades y la federación resulta sumamente clave. Hace poco, en medio de un ejercicio de unidad con la presidenta, Claudia Sheinbaum se reunió con todos los gobernadores y gobernadoras emanados del proyecto de transformación. Fue como ver el mecanismo o, mejor dicho, el engranaje que posibilita el desempeño a quienes son y no derechohabientes para el rubro de la salud. Recordemos que la cobertura, además de ser un derecho universal, se ha ido fortaleciendo en ese afán de responder a las verdaderas necesidades de la gente. Por eso el modelo es digno de presumir.

Notas finales

Ahora que están en pleno apogeo los registros para buscar la coordinación de la defensa del voto, resulta que el único aspirante que ha recibido el respaldo de Morena y el PT, en este momento que hablamos de procesos de definiciones, es el del senador con licencia, Raúl Morón. A él, recordemos, le fue arrebatada hace más de cinco años la candidatura por una decisión extralimitada del tribunal electoral. Viéndolo desde ese ángulo, ha llegado el momento de que se le haga justicia al legislador para poder encabezar la alianza que, déjenme decirles, luce sólida e infalible para revalidar el triunfo en tierras purépechas. Para ello, obviamente, se requiere ganar una encuesta que, lo hemos constatado, se ha decidido cuando hay un pacto de unidad. Hoy, con esas condiciones dadas, la balanza se inclina a favor de Morón en Michoacán.

Por otra parte, ahora que la fiebre mundialista ha llegado al máximo clímax, el IMPI ha dado un paso fundamental para gestionar el registro del pato “Merlin”, que se ha convertido en un símbolo de nuestro país y del seleccionado nacional. Al menos para la inmensa mayoría, luego de ver la noticia, fue muy emocionante ver cómo un ser vivo se paseó por las oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De ese modo, Vidal Llerenas, a quien se le han depositado grandes expectativas desde su llegada, da un paso sustancial para salvaguardar y proteger lo que se produce en suelo nacional.