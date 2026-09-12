Nadie ha dicho nada oficialmente, pero en política eso nunca importa. Lo que importa son las señales, y esta vez las señales apuntan a otro lado del que parecía en un principio.

Lo curioso del artículo “Chíguil: vigencia y territorialidad” no es tanto lo que dice sobre Chíguil, sino quién lo firma y en qué momento decide firmarlo. Salvador Guerrero Chiprés, titular del C5 capitalino, no es un columnista cualquiera hablando de política desde la banca. Es un funcionario en funciones que, de pronto, decide invertir su capital editorial en reivindicar la trayectoria de un senador con estructura territorial real en Morena.

Y ahí es donde el texto deja de leerse como un homenaje a Chíguil y empieza a leerse como otra cosa.

Porque el momento no es casual. Periodistas con trayectoria como Darío Celis han señalado al propio Salvador Guerrero Chiprés por presuntos actos de corrupción durante su gestión al frente del C5... Y cuando un funcionario bajo ese tipo de reflectores empieza a escribir sobre lealtad al movimiento, cercanía con las bases y vigencia política, conviene preguntarse si no está, más bien, tendiendo puentes para sí mismo.

La lectura entonces cambia por completo. No se trataría de destapar a Chíguil rumbo a GAM, sino de que Chiprés esté buscando el respaldo de los liderazgos territoriales de Morena —empezando por el propio Chíguil— para una eventual candidatura a diputado federal. Y ahí aparece la palabra que en México siempre explica más de lo que parece: fuero.

¿Dejar el C5 en medio de señalamientos y aterrizar en San Lázaro?, no sería la primera vez que se usa esa ruta. Es, de hecho, una de las jugadas más clásicas del manual político mexicano: cuando el terreno se pone incómodo en el cargo público, la diputación federal ofrece dos cosas al mismo tiempo, una salida discreta y una protección constitucional.

Así que el verdadero valor del texto de Guerrero Chiprés no está en lo que dice sobre Chíguil, sino en lo que revela sobre el propio autor. Reivindicar territorio, lealtad y vigencia no es gratuito cuando quien lo escribe podría estar necesitando exactamente esos mismos atributos prestados —de alguien más— para asegurar su propio siguiente paso.

Todavía falta ver si la lectura se confirma. Pero cuando un funcionario bajo cuestionamientos públicos empieza a escribir sobre la vigencia ajena justo antes de que se hable de su salida, generalmente no es casualidad editorial.