Ayer en la mañanera, un periodista tomó la palabra y dijo: “Presidenta, buenos días. Salvador Corona, de El Universal . Son dos preguntas” .

La primera, interesante: “¿Es necesario un recuento de todas las injerencias que se han dado a lo largo de toda la historia de México respecto de Estados Unidos en México?”. Más interesante todavía fue la respuesta de Claudia Sheinbaum. Aquí se puede leer.

La segunda pregunta, verdadero acoso , no del periodista Corona, sino del medio para el que trabaja, El Universal, fue esta: “Aun cuando Carlos Ulloa, el director de Birmex, mencionó o afirmó que los dos departamentos los pagó de contado, 22.4 millones de pesos, con ahorros, herencias, pues no aparece en su declaración ninguna de estas herencias o ahorros. ¿No cree que es necesaria una investigación, por parte de la Secretaría Anticorrupción, para poder aclararlo?”.

La presidenta respondió: “Conozco a Carlos desde que tenía como 16 años… lo conozco desde hace mucho tiempo y es una persona honesta”. Ella confirmó que en declaraciones patrimoniales anteriores Ulloa sí mencionó sus depas.

Creo que el señor Ulloa, a quien nunca he tratado más allá de un saludo distante, puede probar, a partir del acoso de El Universal, que es un funcionario honesto.

22.4 millones de pesos, por grande que pueda parecer la cifra, es un patrimonio hasta modesto para un hombre que ha trabajado con éxito durante muchos años y que, además, recibió como herencia de su familia un terreno de buen tamaño en Chiapas.

Como dijo la presidenta, con el producto de esa herencia “él muy joven se fue a vivir a la Ciudad de México y con ese recurso fue comprando un departamento y luego compró otro y así se fue haciendo de estas propiedades que menciona en su declaración patrimonial”.

Ulloa actualmente es director de Birmex y participa en licitaciones de medicinas por decenas y hasta por cientos de miles de millones de pesos. Si su fortuna se reduce a dos departamentos de clase media, merece un aplauso. Es lo único que puede concluirse a partir de lo que se ha comentado acerca de su patrimonio.

Me parece que El Universal lo acosa. La semana pasada, sus editores mantuvieron en una ubicación preferencial de su versión digital, durante varios días, la nota sobre los departamentos de Ulloa, que, la verdad de las cosas, no merecía semejante difusión porque eso no representa ni puede representar un escándalo de corrupción. Dos departamentos para alguien que maneja presupuestos gigantescos más bien demostrarían decencia en el servicio público.

La confirmación del acoso fue volver este viernes al tema frente a la presidenta de México, lo que se hizo, en mi opinión, solo para molestarla.

¿Por qué el acoso? Creo que por la cercanía de Ulloa con la presidenta Sheinbaum. La clásica extorsión periodística a la que se acostumbraron los medios durante los gobiernos del PRI y del PAN. Si no recibían suficientes privilegios vía publicidad oficial o a través de otros contratos, pegaban para que se les tranquilizara con prebendas, esto es, con recursos públicos.

Los salientes

Distingamos entre los gobernadores y gobernadoras salientes de Morena o de su aliado, el Partido Verde, y el total de quienes tienen la jefatura política y administrativa en sus respectivas entidades federativas y que dejarán el poder en 2027.

Morena (12) + Partido Verde (1)

Baja California: Marina del Pilar Ávila Olmeda

Marina del Pilar Ávila Olmeda Baja California Sur: Víctor Manuel Castro Cosío

Víctor Manuel Castro Cosío Campeche: Layda Sansores San Román

Layda Sansores San Román Colima: Indira Vizcaíno Silva

Indira Vizcaíno Silva Guerrero: Evelyn Salgado Pineda

Evelyn Salgado Pineda Michoacán: Alfredo Ramírez Bedolla

Alfredo Ramírez Bedolla Nayarit: Miguel Ángel Navarro Quintero

Miguel Ángel Navarro Quintero Quintana Roo: Mara Lezama Espinosa

Mara Lezama Espinosa San Luis Potosí: José Ricardo Gallardo Cardona (PVEM)

José Ricardo Gallardo Cardona Sinaloa: Rubén Rocha Moya (interinato actual: Graciela Domínguez Nava)

Rubén Rocha Moya Sonora: Alfonso Durazo Montaño

Alfonso Durazo Montaño Tlaxcala: Lorena Cuéllar Cisneros

Lorena Cuéllar Cisneros Zacatecas: David Monreal Ávila

PAN (3)

Aguascalientes: Tere Jiménez

Tere Jiménez Chihuahua: María Eugenia Campos Galván ( Maru Campos)

María Eugenia Campos Galván ( Campos) Querétaro: Mauricio Kuri González

Movimiento Ciudadano (1)

Nuevo León: Samuel García Sepúlveda

No hay nadie con enorme prestigio y negativos mínimos como para ir al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum a aportar operatividad, talento, carisma, sensibilidad y un estilo de vida austero: la justa medianía de la que hablaba Benito Juárez y que la presidenta ha hecho suya, no como estrategia política, sino como vocación desde sus tiempos universitarios.

Si acaso, hay perfiles que, por la discreción con la que han actuado, podrían no restar a la 4T si se les llama a responsabilidades en el gobierno federal.

Es curioso, por lo demás, que sea un gobernador saliente de oposición, no solo por opositor sino también por serio, quien podría realizar un aporte verdadero al proyecto de izquierda si la presidenta Sheinbaum lo invitara a participar en su gabinete.

Veamos la lista de las personas en las que estoy pensando. Son solo cuatro: tres gobernadores de Morena y uno de oposición.

Víctor Manuel el Profe Castro Cosío (Baja California Sur, Morena): Un perfil de origen magisterial y austero que ha mantenido la península del sur sin los reflectores ni las controversias de la frontera norte. Para ir al gobierno federal, tendría que ganar Morena las elecciones sudcalifornianas, algo que solo será posible si se mantiene la unidad, que es el reto mayor ahora mismo para el gobernador Castro Cosío.

Miguel Ángel Navarro Quintero (Nayarit, Morena): Es un caso clásico de gobernabilidad de bajo perfil. Médico de profesión, comprometido con las causas sociales desde hace bastantes años, exsenador y con un estilo marcadamente sobrio, ha mantenido una administración libre de grandes controversias. Su único pero sería que no tiene una imagen nacional consolidada.

Alfonso Durazo Montaño (Sonora, Morena): Ofrece experiencia de gabinete, disciplina institucional y un perfil moderado aceptable para la clase empresarial. Fue uno de los principales impulsores de la Guardia Nacional, ahora el instrumento exitoso manejado por el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla, y que tanto reconocimiento ha dado al actual secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Su gestión al frente del Consejo Nacional de Morena ha reforzado su peso como un árbitro serio y pragmático dentro del movimiento.

Su futuro depende de dos temas recientes que le afectan o podrían afectarle: las acusaciones, hasta ahora solo mediáticas, de que se le investiga en Estados Unidos, y la candidatura de Luis Donaldo Colosio Riojas en Sonora, desde luego por Movimiento Ciudadano.

Para no retirarse en 2027, y por más que los principios del derecho obligan a probar a quien afirma —en este caso, a la prensa que lo señala—, Durazo deberá demostrar que no tiene ningún problema en el vecino país del norte. Adicionalmente, deberá hacer todo lo que legalmente esté en sus manos para que Morena derrote a Colosio —y al panista Antonio Astiazarán—, no solo para reafirmar su fama de operador electoral triunfante, sino para que no quede duda de su lealtad a Morena, habida cuenta del cariño que siente por el hijo de quien fuera su jefe y amigo en los años noventa, Luis Donaldo Colosio Murrieta.