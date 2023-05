Ayer llovía muchísimo en la región de Italia en la que se corrió la décima etapa del Giro. Al mismo tiempo, no muy lejos en el mismo país, las fuertes precipitaciones obligaron a suspender el Gran Premio de Emilia Romaña de la Fórmula 1.

La F1 quedó para otra ocasión, esto eso, para cualquier fin de semana de lo que queda de 2023. Los pilotos, como el mexicano Sergio Checo Pérez, del equipo Red Bull evitaron una situación potencialmente riesgosa, y qué bueno. Pero no todos los deportes son tan generosos con quienes los practican. Un caso extremo es el de las grandes vueltas de ciclismo

En el Giro de Italia no se planteó cancelar la etapa de ayer, pero sí recortarla. Sin duda, era demasiado pedalear 196 kilómetros no solo soportando el aguacero, sino el frío intenso por causa del viento, particularmente en las bajadas. Escuché que en uno de los descensos más largos —alrededor de 15 kilómetros—, la temperatura era de 2 °C , una tortura con la ropa totalmente mojada. ¿Recortaron la etapa? No, ni un solo metro, lo que dañó a no pocos ciclistas.

En una transmisión de TV que he podido ver en cierto sitio de internet de pago, el exciclista Alberto Contador dijo que 16.8 °C ha sido la temperatura promedio en las primeras 10 etapas —son 21, y faltan las de alta montaña, en las que inclusive hay nieve; una de ellas tuvo que modificarse por el exceso de hielo; modificarse, que conste, no recortarse. La temperatura promedio podría todavía descender.

El frío y la lluvia han retirado de la carrera a dos de los grandes favoritos, Remco Evenepoel, del equipo Soudal Quick-Step, y Tao Geogeghan Hart, del Ineos Grenadiers. El primero por complicaciones de covid, y el segundo por una durísima caída.

En el accidente que dejó fuera de competencia a Geogeghan también se fueron al suelo los otros dos favoritos, su compañero en el Ineos Geraint Thomas y Primož Roglič, del Jumbo-Visma. Estos dos siguieron en carrera, pero necesariamente estarán lastimados. En Twitter se habla de que Roglič quedó tocado de la cadera izquierda. Una caída más podría eliminarlos.

No son los únicos ciclistas perjudicados por la lluvia y el frío. Ayer martes varios corredores sufrieron hipotermia. Muchos otros pedalistas se han retirado por lesiones al caerse por lo resbaloso del pavimento, como el español Óscar Rodríguez del equipo Movistar, o por el coronavirus, como el colombiano Rigoberto Urán, del Education-EasyPost. Estos retiros no son noticia relevante porque ellos no tenían posibilidades de vencer a los favoritos.

En los primeros días del Giro de Italia quedó claro que solo podían ganarlo Remco Evenepoel, Primož Roglič, Geraint Thomas y Tao Geogeghan Hart. Nadie más. Pero dos de los más fuertes ya están fuera de la carrera. Los dos que siguen se han caído ya —Roglič un par de veces— y algunos golpes tendrán, así que si se accidentaran de nuevo o si el frío y la lluvia les provocara un problema respiratorio, tendrían que abandonar. Es el único escenario en el que podría ganar cualquiera de los del montón, es decir, del grupo de los ciclistas que no están tan preparados.

Gran Carrera de Fondo de las Corcholatas

Adán Augusto López se queja de las encuestas que monitorean la Gran Carrera de Fondo de las Corcholatas. En vez de lamentarse, debería analizarlas y ubicarse, ya que las encuestas son el equivalente a la clasificación general del Giro de Italia.

Al secretario de Gobernación no le gusta verse siempre en tercer lugar y aun en cuarto; esto último en los estudios demoscópicos de MetricsMx, Buendía & Márquez, Enkoll y Covarruvias y Asociados, publicados respectivamente en SDPNoticias y El Universal y en dos periódicos españoles, El País, de Madrid, y La Vanguardia, de Barcelona.

¿Puede Adán Augusto López alcanzar a la líder, Claudia Sheinbaum, al segundo lugar Marcelo Ebrard e inclusive a quien va en tercero en cuatro encuestas, Gerardo Fernández Noroña? No podrá hacerlo Adán Augusto si siguen en la contienda Claudia, Marcelo y Noroña. No es un mal deseo, sino un pronóstico objetivo. Las siguientes tablas son contundentes:

Encuesta Enkoll

Encuesta Covarrubias

Encuesta Buendía

Encuesta MetricsMx

Enkoll, de El País, ubica en el cuarto lugar a Adán Augusto, a 37 puntos de Claudia en la preferencia efectiva, una ventaja imposible de remontar. MetricsMx, de SDPNoticias, ve menor tal diferencia, pero solo un poco menor: 23 puntos, también suficientes para calificar de quimera una remontada. ¿Ventajas de Claudia sobre Adán en Buendía & Márquez, de El Universal, y Covarrubias y Asociados, de La Vanguardia? En ambos casos, 29 puntos. No hay modo de que Adán se salga con la suya.

¿Las otras encuestas? En la encuesta de Alejandro Moreno difundida en El Financiero, Adán supera a Noroña, pero está a 32 puntos de Claudia; insisto, en la llamada preferencia efectiva, que es la que se utiliza para poder comparar.

Encuesta Alejandro Moreno

Adán solo podrá si se enferman Claudia, Marcelo… y Noroña

Adán está como los ciclistas sin capacidad para superar a los favoritos en las carreteras del Giro de Italia. Solo tendría una oportunidad si acaso ocurriese, como en esa durísima vuelta ciclista en su edición 2023, que se retiraran de la competencia por lesión o enfermedad quienes van adelante, a saber: Claudia y Marcelo... y hasta Noroña.

Si no se retiran quienes van en la punta de la carrera, Adán no ganará la encuesta de Morena: de plano no tiene potencia para ello. El titular de Gobernación tendrá mejor futuro si acepta su realidad actual y deja de acusar de corrupción a los estudios de opinión pública que no lo favorecen. Porque por más que descalifique a los experimentos demoscópicos publicados en la prensa mexicana, ello no aliviará su situación.

La Gran Carrera de Fondo de las Corcholatas ha estado tan accidentada como el Giro de Italia de 2023. Tanto la aspirante mujer como los aspirantes hombres han sufrido caídas y se han desgastado por muchos otros factores. Pero ella y ellos se mantienen en competencia.

A veces da la impresión de que Marcelo Ebrard no quiere llegar al final: su discurso de supuesta rebeldía parece dirigido a construir un pretexto que justifique su retirada antes del momento de la encuesta que aplicará Morena, quizá para cambiar de equipo y pasarse a la oposición. El resto sigue en la carrera, lo que no es garantía de que en las etapas finales se vayan a evitar las lesiones, políticamente hablando; viene lo más duro de la competición.

Adán Augusto, en su desesperación, no entiende un principio básico de cualquier carrera deportiva... o política. Él piensa que como está acelerando necesariamente tiene que recortar la desventaja. No es así porque Claudia, Marcelo y Noroña también aceleran, tanto o más que el secretario de Gobernación. Este no persigue a contendientes sin recursos, sino a cracks de Morena con equipos fuertísimos.Tal vez el más débil sea Noroña, quien no cuenta con una estructura poderosa, pero que se defiende con habilidad personal.

En síntesis, el secretario de Gobernación para ganar necesita que sus rivales se enfermen seriamente o se accidenten. Algo improbable a estas alturas de la carrera corcholatera, pero es la única posibilidad de Adán. Si fuera la Fórmula 1, diríamos que los pilotos menos capacitados solo podrían ganar el campeonato si Checo Pérez y Max Verstappen dejaran de participar. Adán Augusto es uno de esos pilotos menos capacitados. Las cosas como son, aunque molesten.

Si algo tan escasamente probable ocurriera, sería desde luego una victoria sin honor, pero a don Adán le daría igual: con certeza diría lo de aquel clásico que se quedó sin honra personal: haiga sido como haiga sido y se sentiría todo un campeón.

¿Eso es lo que quiere Adán Augusto? Pienso que para él lo mejor sería imitar al ciclista Remco Evenepoel, un jovencito con cualidades para ser un histórico del deporte, pero que todavía no está maduro para la mas importante competencia, el Tour de Francia, así que con paciencia esperará un par de años.

Si Adán Augusto tuviera buenos estrategas, eso le sugerirían, es decir, ya no desgastarse en una competencia en la que nomás no puede como es la sucesión 2024 y esperar la de 2030. Tiene edad y si se calma ahora lo logrará. Si no, lógicamente disminuirán sus posibilidades en su segunda contienda presidencial.