En la otra nación

Una mañanera sin AMLO no es la novedad, la novedad es que el presidente se tope de cara con la inconformidad y la invalide.

Nadie puede negar la legitimidad de la CNTE: esa organización nacida para responder al charrismo sindicalista del SNTE , en donde los maestros menos privilegiados retomaron la autonomía de su gremio y a jaloneos tratan de mantenerla. El asunto es que al resultado - el retorno a clases- no se le puede hacer nada, porque el resultado ya está ahí: no podremos vivir eternamente en la virtualidad de las clases.. pero el encapsulamiento que le impidió al Presidente llegar a su conferencia matutina es únicamente el síntoma.

El malestar es mucho peor. Incertidumbre de pandemia. Incapacidad logística tanto del equipo del Gobernador, Rutilio Escandón, como del equipo del presidente. El lugar en donde han muerto por COVID19 desde las casas y no desde los hospitales, por la incapacidad de atención a la salud. Maestros con una vacuna cuestionada, muchos sin vacunar, el caos de la crisis pandémica y algo más que un chantaje.

López Obrador perdió la capacidad de reconocer a los de siempre. En sus formas tradicionales de ser, CNTE logró parcialmente su objetivo: hacerse notar e incomodar. Fue un fracaso su intervención porque, en vez de brindar un mensaje legítimo sobre los riesgos de volver a clases en tercera ola de pandemia, transmitieron la idea de chantaje y crearon malestar en el presidente.

Tampoco deben sentirse tan mal… ni con buenas palabras en solitario ni con multitudes, AMLO cede. Cualquier idea que no comulgue con sus decisiones, es enemiga. Si hay disenso, automáticamente hay una amenaza. Y si hay presión, ya no hay ciudadano, ya hay un enemigo. El líder del pueblo que se sentaba a platicar con la gente ahora se atrinchera y se siente ofendido, como si el silencio ante el malestar fuese la nueva actitud prescrita para mantener algún tipo de armonía.

Un malestar muy riesgoso

He leído más de una vez comparaciones entre Morena y el antiguo régimen priísta, que aunque ambos avasalladores y aplanadores, la verdad, muy distintos. Bajo la disciplina del PRI, un AMLO-Presidente no habría sido increpado ni atrapado como lo fue. Bajo esa misma disciplina y complicidades, hubo un magnicidio. El hecho de que el respaldo presidencial sea totalmente ciudadano y orgánico también le da el poder de elegir a los enemigos. Un día es Claudio X González, otro día es Loret de Mola, pasó por ahí la ex heroína Carmen Aristegui, en otra mañanera le tocó. Al menos, los maestros fueron pacíficos con todo y su irrupción, pero la nula seguridad y alta exposición de Obrador a cualquier riesgo tendría que ser un malestar también para el presidente. La 4T, a punto de entrar a la mitad del sexenio, está repleta de malestares: 13 cambios en el Gabinete, el machismo en las reuniones de seguridad acusado por la Senadora Sánchez Cordero, su salida de SEGOB ante la falta de acuerdos para convocar a un periodo extraordinario y votar la legislación secundaria en Revocación de Mandato, los perfiles más talentosos peleando la sucesión, el Presidente cansado de López-Gatell, el Presidente enojado y Campeche en vilo de no ser gobernado por una mujer de la izquierda hegemónica.

No, queridas y queridos compañeros analistas, la 4T está muy lejos de alcanzar el control que en algún momento tuvo el PRI. Inclusive, la tradición democrática que reina en este momento convierte a un gran número de instituciones, en amenazas.. sin embargo, tampoco existe entre los enfilados morenistas algún tipo de incentivo para coadyuvar a ciegas: cada día son más sonadas las divisiones y disputas entre el equipo presidencial. Ni siquiera lo que importa a Obrador ha logrado aceitarse: Santiago Nieto de nuevo ha presentado investigaciones sobre Emilio Lozoya y mayor celeridad tuvo la respuesta contra Ricardo Anaya que contra el mismo origen de los sobornos.

Lo rescatable de la ausencia de AMLO

Por lo menos, durante la gira en Chiapas, Claudia Sheinbaum arrancó prácticamente su campaña presidencial - aunque la nota se hayan llevado los maestros-. Bien pudo la Jefa de Gobierno dar una clase al Gobernador sobre estrategias de represión sin reprimir llamándole “contención”; sobre como utilizar granaderos sin llamarle granaderos y las formas para que un grupo inconforme nunca impida cumplir con los compromisos oficiales.

Por cierto. Chiapas es la entidad con menor acceso a Internet según el INEGI. Apenas 44.1% de los hogares chiapanecos logran acceder a la famosa “educación virtual”. Un gran número de escuelas fueron saqueadas, la infraestructura ya de por sí limitada se deterioró por la falta de mantenimiento. Ir a la escuela, en Chiapas, es el único espacio legal para construir movilidad social y sin ese espacio de conocimiento, la niñez igual la pasa en las calles, solo que en vez de estar estudiando, están trabajando. Tal vez, esa tendría que ser la nota. Pero sigan olvidando a los niños, lo importante es hablar de los “provocadores”.

Capacidad de juntar votos no es capacidad de resolver problemas.