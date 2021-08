La CNTE vuelve a manifestarse en evento de AMLO

México.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volvió a manifestarse en un evento de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en Chiapas, luego de haberlo retenido para no entrar a la mañanera del 27 de agosto.

En uno de los eventos matutinos de AMLO en su gira por Chiapas, los maestros de la CNTE volvieron a manifestarse y exigieron el diálogo con el presidente, de acuerdo co el Heraldo de México, ante el regreso a clases que se daría este lunes 30 de agosto.

De acuerdo con Chiapas Paralelo, las protestas de maestros de la CNTE se llevaron a cabo en Comitán.

Protesta de CNTE en Comitán (tomada de Twitter)

Retienen a AMLO en Chiapas

El pasado viernes 27 de agosto AMLO fue retenido por maestros de la CNTE, antes de que el mandatario entrara a su conferencia mañanera en la VII región Militar de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

AMLO permaneció por más de 2 horas retenido entre una manifestación de maestros de la CNTE y trabajadores de salud, así como familiares de internos.

AMLO se quedó dentro de su camioneta y desde ahí participó en la conferencia mañanera. El presidente decidió no dialogar con los manifestantes, y exigió respeto a quienes lo mantuvieron sin entrar a su conferencia.

AMLO dijo que el presidente “no puede ser rehén de nadie” y no puede someterse a grupos, por lo que decidió no entrar a la fuerza a la región militar. Por ende, no hubo diálogo con los maestros de la CNTE.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se encuentra de gira en Chiapas este fin de semana. El mandatario visita Tuxtla Gutiérrez, Comitán, entre otras zonas del estado del sur de México.

Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública, criticó el actuar de los maestros de la CNTE, y acusó que no se puede tener de rehén al presidente.