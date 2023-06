El 27 y 28 de junio se llevó a cabo el foro de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) #WOCA2023 “Wings of change”. Agradezco a Aeroméxico haber gestionado con los organizadores mi acreditación como medio de comunicación para que estuviese presente en tan magno evento.

Dicho lo anterior, a lo que te truje chencha. Por medio de videograbación, el Director de Aeroméxico, Andrés Conesa dio la bienvenida, y nos dio un dato revelador: que en el primer trimestre de este año la recuperación en la aviación había sido de un 17% más, comparado con el mismo periodo de 2019, es decir, antes de la pandemia. Esto significa que se transportaron 30 millones de pasajeros, una cifra nada despreciable.

Después, la siguiente persona en participar fue Peter Cerdá, el Vicepresidente regional de la IATA para las Américas, quien ante un aforo lleno habló sobre la recuperación del mercado aéreo en la región de Latinoamérica. Señaló que esta región tiene muchísimo potencial para crecer, aunque por el momento el entorno sigue siendo frágil.

A nivel mundial los beneficios netos han sido de la siguiente manera: en 9.8 millones de dólares; la ganancia a nivel mundial es de 2.25 dólares por pasajero, mientras que en América Latina y el Caribe ha sido de -4.92 dólares por pasajero.

Uno de los más grandes problemas a los que nuestra aviación nacional se enfrenta es el tema de los impuestos. Para ser una industria verdaderamente competitiva, se tienen que considerar todos los costos: desde cuánto cuestan nuestras operaciones diarias en las diferentes líneas aéreas, contemplando desde el precio de combustible, el pago al personal, a los proveedores, y por supuesto, los servicios aeroportuarios. Por un lado las aerolíneas están obligadas a pagar por estos servicios pero son costos que se “trasladan” a los pasajeros… Y es ahí donde la puerca tuerce el rabo.

Ya en columnas anteriores he hablado de las diferentes tarifas que pueden manejar las líneas aéreas para el mismo vuelo; entre más lejana se haga la compra, más posibilidades hay de encontrar tarifas más bajas, pero en nuestro país -sin duda- lo que termina encareciendo el costo de un boleto de avión son los impuestos.

Foro de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) #WOCA2023 “Wings of change” (Ximena Garmendia)

¿Cómo se divide el costo de un boleto en México? Simplemente la Tarifa Única de Aeropuerto e Impuesto al Valor Agregado (TUA+IVA) representan el 44% del costo total del boleto, el otro 56% es la tarifa aérea que vende la aerolínea. Sé que para mucha gente este tema no es claro, por eso me permito analizarlo calmadamente.

Primero, tomen en cuenta que entre más tiempo pase entre la adquisición y la salida del vuelo, el costo será menor. Eso es primordial, y luego muchas veces las aerolíneas sacan “ofertas” muy atractivas, pero en ellas no incluyen el costo del TUA y el IVA.

Seguramente conocen (o han vivido) este tipo de historias: una vez mi hermana estaba muy emocionada porque creyó encontrar una verdadera oferta, hasta que habló conmigo y tras explicarle terminó muy enojada, porque no había contemplado el gasto del TUA e IVA de ida y de regreso, eso encarecía el costo, por lo que declinó la promoción y terminó adquiriendo un boleto normal; al final le salió en el mismo precio, pero sin las restricciones de la “oferta”.

En el evento de la IATA, Peter Cerdá señaló la importancia de estimular al sector aéreo, por lo que los gobiernos de la región deberían ver la posibilidad de disminuir la carga impositiva; y nombró varios casos, uno el de Ecuador. Afortunadamente durante este discurso estaba presente el Secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, por lo que espero que el mensaje llegue a las instancias correspondientes.

Una realidad es que actualmente los viajes en avión son más accesibles que hace 10 años. En números reales, son 158 dólares más baratos y en el caso de Madrid , -un destino clave- incluso es 176 dólares más barato. Esto hace al transporte aéreo una opción cada vez más accesible a la población, y una de las metas es precisamente que más gente opte por usar el avión como principal medio de transporte.

En México la aviación de carga da empleo a 310 mil trabajadores; uno de los principales productos que se mueven en avión es el aguacate mexicano. Colombia, por ejemplo, es el mayor exportador de flores y Chile de Salmón.

Una arista importante es la de cumplir con las expectativas de los pasajeros y esto se logrará si se trabaja en conjunto y de cerca con todos los actores que forman parte de la industria. Habló del tema de las regulaciones y los distintos marcos legales que países de la región están cabildeando para la defensa del pasajero.

Coincido al 100% con Peter Cerdá, en que muchos de esos proyectos de legislar surgen del desconocimiento que existe de a lo que el cliente tiene derecho; seré cansina, pero deben leer sus boletos de avión, son un contrato de transporte aéreo, y las letras chiquitas son sumamente importantes para no creer en falsas expectativas, que cuando la aerolínea no cumple, quieren demandarla. Traigo a colación -y como ejemplo- la reciente caída de ceniza que generó caos y destrucción.

Otro punto importante que mencionó Peter Cerdá fue el de la infraestructura aeroportuaria, poniendo de ejemplo al aeropuerto de El Dorado en Bogotá, Colombia, que ya está saturado; dijo que “al menos” en México ya teníamos además del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El objetivo que se tiene trasado dentro del transporte aéreo es la reducción a cero emisiones de CO2 para el año 2050. Se habló de la resiliencia de la aviación y de la producción de SAF, así como de que el 90% del turismo llega a México vía aérea. Situaciones distintas, pero que convergen, y del reto que puede convertirse en oportunidad.

Foro Wings of Change Americas 2023 (Edgar Negrete Lira / Edgar Negrete Lira)

Después fue el turno del Secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, quien abrió su ponencia sobre las estrategias que ha realizado el Gobierno de México. Dijo que ve la actividad aeronáutica como fundamental para el desarrollo del país, por lo que es un punto importante, pues la aviación aporta cerca del 3% del Producto Interno Bruto (PIB); dejó en claro que ve a la industria como un ecosistema en constante evolución.

Era inevitable hablar del tema de la recuperación de la Categoría 1, y por tanto sus declaraciones fueron muy esperadas. Comentó y detalló los trabajos que llevó a cabo la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), y que solo se está en espera que la Federal Aviation Administration (FAA por sus siglas en inglés) publique el dictamen final, y por supuesto enfatizó que recuperar la Categoría 1 nos hará ganar un millón más de pasajeros.

Otros temas que abordó el Secretario fue la mudanza de las operaciones de carga al AIFA, y el de tener un sistema metropolitano aeroportuario integrado por los aeropuertos del AICM, AIFA y AIT (Aeropuerto Internacional de Toluca). También abordó el tema de la inversión que se realiza por parte de la actual administración a la infraestructura aeroportuaria, y también la coordinación de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) para la demanda de combustible.

En la clausura del evento se contó con la presencia del Arq. Rogelio Jiménez Pons, quien habló de lo estratégica que es la industria aeronáutica, además de los retos que se vienen para la aviación civil, sobre todo en esta época de post pandemia.

Por otra parte reconoció la labor de las mujeres dentro de la industria aérea, puntualizando que cada vez hay más mujeres en cargos de dirección. Señaló la importancia de impulsarlas a hacer una carrera dentro de la aviación. Cerró mencionando la importancia de transitar como país a una aviación sostenible, y no dejar de pensar en el tipo de combustible que usará la industria nacional.

Destacaré varios puntos, que me parecen importantes. Primero que la industria aérea no debe estar sola, pues para su crecimiento requiere del apoyo de los gobiernos, además de que se impulsen impuestos competitivos y se creen incentivos para transitar de una aviación contaminante a la de cero emisiones de CO2.

Se requieren de planes a largo plazo en los que con independencia de los gobiernos y sus respectivas ideologías, transiten de manera ordenada hacia la recuperación del sector aéreo. En México tenemos que virar hacia el “paperless” (que no se requiera usar papel), de la mano con la digitalización de los servicios aéreos. Peter Cerdá destacó durante los dos días que no solo es la recuperación de la Categoría 1 del país, es mantenerla y que no vuelva a ocurrir otra degradación, y para eso el gobierno debe comprometerse.