Kristi Noem escribió un libro titulado “No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward” (‘Sin vuelta atrás: la verdad sobre lo que está mal en la política y cómo hacemos avanzar a Estados Unidos’). En ese libro relató haber matado a balazos a su perro de pocos meses por no obedecer, mató a Cricket por ser imposible de entrenar. El perro tenía apenas 14 meses, escribió Noem que el animal era agresivo, que lo metió en un pozo de grava y le disparó.

La secretaria de Seguridad Nacional, narró en ese libro que había matado también a un macho cabrío porque despedía mal olor, que era malo y no estaba castrado; el pobre animal terminó en el mismo pozo que Cricket… “Este fue más difícil de matar”, escribió.

Esa es la secretaria de Seguridad Nacional, una mujer de sangre fría…

Noem ha realizado campañas mediáticas agresivas. Ha recurrido a políticas duras en inmigración y seguridad nacional. Ha sido acusada por abusos, falta de ética, manipulación de hechos y confrontaciones con comunidades indígenas.

Kristi Noem, de ascendencia noruega, es conocida por su agresividad; por implementar redadas; es afecta a la represión y está en contra de las protestas.

Además es falso lo que dice…

Afirmó que: “Claudia Sheinbaum alentó a más protestas en Los Ángeles, y la condeno por eso, no debería estar alentando a las violentas protestas que están pasando; las personas tienen autorización hacerlo pacíficamente, pero la violencia que se ha visto no es aceptable y no pasará en América”.

La presidenta Claudia Sheinbaum la desmintió presentando un fragmento de su conferencia en el que afirmaba que no estaban de acuerdo con las acciones violentas que ocurrían en Los Ángeles. “Condenamos la violencia venga de donde venga... Llamamos a la comunidad a actuar pacíficamente”.

No dijo la verdad la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos y no es la primera vez. Noem acusó a las tribus indígenas, en particular a los Sioux, de tener nexos con los cárteles mexicanos. La relación con ellos ha sido una de las más hostiles en la historia reciente de Dakota del Sur de donde es originaria y de la que fue gobernadora.

Noam tiene prohibida la entrada a sus territorios, por haberlos acusado falsamente, hecho que fue calificado de racista y difamatorio por los representantes indígenas.

Kristi Noem apoyó proyectos como Keysotone XL, un oleoducto internacional propuesto para transportar petróleo desde Canadá hasta Estados Unidos. No consultó a las naciones tribales a pesar de que este oleoducto cruzaba tierras indígenas sagradas y de herencia ancestral.

Dakota del Sur fue habitada por los Sioux, una de las confederaciones indígenas más importantes del norte. Dakota del Norte y del Sur forman parte de las Grandes Llanuras de los Estados Unidos. Las tribus se dedicaban a la cacería del “búfalo”, sus viviendas tipis (teepees), hechas de forma cónica con postes de madera cubiertas con pieles de bisonte, con una abertura superior para dejar salir el humo; fáciles de desmontar, ideales para los nómadas. Estas tierras no solo son habitadas por ellos, sino que incluyen lugares sagrados como Black Hills, región sagrada y simbólica para las naciones indígenas de las Grandes Llanuras; son consideradas el “corazón del universo” por naciones Sioux, llamadas también Lakota, Dakota o Nakota; sitio de origen espiritual, de ceremonias sagradas y entierros.

Noam es una mujer agresiva. Ha llamado la atención por encabezar redadas contra migrantes, por señalar que son criminales; olvida que ella desciende entonces de criminales ya que sus abuelos y bisabuelos maternos son originarios de Noruega que por la desesperación y pobreza llegaron a Estados Unidos. Al igual que los abuelos de Donald Trump, solo que estos llegaron de Alemania a forjar una vida nueva, un mejor futuro; por las mismas razones llegaron a ese país los que ahora son arrestados, deshumanizados, golpeados por órdenes ellos, por los descendientes de migrantes Noem y Trump.

Noem también generó controversia al visitar la inhumana cárcel de Bukele, Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en el Salvador. Noem ha amenazado a los indocumentados que ahí serían trasladados… al “agujero negro de derechos humanos”.

Noem defiende las redadas de ICE. Llamó a Los Ángeles “ciudad de criminales”.

Kristi Lynn Arnold Noem, la “ICE Barbie”, y Donald Trump ¿hasta dónde llegarán?