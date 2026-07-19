Las autoridades de Estados Unidos capturaron recientemente en Miami a los hermanos Andrew y Tristan Tate tras nuevas acusaciones emitidas por la justicia del Reino Unido.

Andrew y Tristan Tate enfrentan cargos graves que incluyen violación, trata de personas y agresión sexual, vinculados a incidentes ocurridos entre 2010 y 2017.

Tras su detención por parte del Servicio de Marshals, se espera que se inicie un proceso formal de extradición para que respondan ante los tribunales británicos.

Andrew y Tristan Tate son detenidos en Estados Unidos por cargos de violación y trata de personas

La detención de los hermanos Andrew y Tristan Tate se llevó a cabo el sábado 18 de julio de 2026 en Miami, Florida, Estados Unidos.

Andrew y Tristan Tate vuelven a estar bajo investigación por tráfico de personas (Tomada de video)

El arresto fue ejecutado por agentes federales del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals) en cumplimiento de una solicitud de extradición inmediata presentada por el Reino Unido.

Los hermanos fueron capturados cerca del James L. Knight Center. Según los reportes, la detención ocurrió poco antes de que Andrew Tate participara en un evento de boxeo sin guantes programado en dicho lugar.

La detención se realizó bajo una orden judicial que permanece bajo secreto, por lo que no se difundieron detalles inmediatos sobre el contenido exacto de la orden o el operativo específico.

El arresto responde a cargos presentados por la justicia británica relacionados con presuntos delitos de violación, trata de personas, agresiones sexuales y pornografía extrema que habrían ocurrido entre 2010 y 2017.

Tras ser detenidos, ambos quedaron bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Se tiene previsto que comparezcan ante un tribunal federal en Miami a principios de la semana siguiente a su arresto para avanzar en el proceso de extradición.

Joseph McBride, uno de los abogados de los Tate, calificó las acusaciones británicas como “basura y calumnia”, afirmando que el objetivo es descarrilar demandas por difamación que los hermanos tienen en curso en Estados Unidos.

Both Andrew and Tristan Tate have been arrested by U.S. Marshals outside of a private event in Miami, Florida, following an extradition request by the UK Government against the brothers on over fifty charges related to rape, arranging or facilitating trafficking for sexual… pic.twitter.com/zW9qOOhlFU — OSINTdefender (@sentdefender) July 19, 2026

¿De qué se acusa exactamente a Andrew y Tristan Tate?

Las acusaciones se dividen de la siguiente manera según los reportes de la Fiscalía de la Corona (CPS) del Reino Unido:

Cargos contra Andrew Tate (39 años)

Andrew Tate enfrenta un total de 42 cargos en el Reino Unido. Entre los cargos más recientes presentados tras una investigación de la Policía de Bedfordshire se encuentran:

7 cargos de violación.

3 cargos por organizar o facilitar la trata de personas con fines de explotación sexual.

3 cargos por agresión causante de lesiones corporales (actual bodily harm).

19 cargos adicionales relacionados con imágenes indecentes de menores y pornografía extrema.

También se le ha vinculado con el delito de lucrar con la prostitución.

Cargos contra Tristan Tate (38 años)

Tristan Tate enfrenta 17 cargos en total ante la justicia británica. Las acusaciones específicas incluyen:

1 cargo de agresión sexual.

2 cargos de violación.

3 cargos por organizar o facilitar la trata de personas con fines de explotación sexual

Los hechos delictivos habrían ocurrido supuestamente entre julio de 2010 y agosto de 2017 en Inglaterra, antes de que los hermanos alcanzaran fama mundial.

La fiscalía británica señala que el número total de presuntas víctimas en este proceso asciende a siete.

Además de los cargos en el Reino Unido, ambos hermanos han sido investigados y acusados en Rumania por delitos similares, que incluyen la formación de un grupo criminal organizado, trata de personas, violación y lavado de dinero.

Los hermanos Tate han negado sistemáticamente todas las acusaciones, calificándolas de “basura y calumnia” con motivaciones políticas.