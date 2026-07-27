El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) condenó el ataque ocurrido durante la marcha del Orgullo LGBT en Berlín, donde una persona murió.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, del pasado 25 de junio, cuando un vehículo atropelló a los manifestantes.

Por el atropellamiento múltiple ocurrido durante la fiesta por el Día del Orgullo en Berlín ya hay un detenido; se investiga como un posible “atentado islamista”.

Ataque en marcha del Orgullo LGBT en Berlín dejó 1 muerto y 29 heridos

El ataque que se reportó durante la marcha del Orgullo LGBT el pasado 25 de julio dejó un saldo de 1 muerto y 29 heridos.

Así lo reportó el ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, quien resaltó que algunos de los heridos se mantienen graves.

“Partimos de la base de que hay 29 heridos, algunos de ellos graves” Alexander Dobrindt, ministro del Interior de Alemania

Por otra parte, señaló que las primeras investigaciones indican “que nos enfrentamos a un atentado islamista”; el sospechoso es buscado no sólo en Berlín sino en las fronteras, aeropuertos y estaciones de tren del país.

“Estamos ante un presunto autor que en el pasado ya llamó la atención por su historial delictivo, su radicalización y una pertenencia a la escena islamista” Alexander Dobrindt, ministro del Interior de Alemania

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso del atentado en la marcha del Orgullo LGBT sería un ciudadano alemán de origen libanés que, además de atropellar a los asistentes, en su huida apuñaló a varias personas.

México lamenta ataque en marcha del Orgullo LGBT y muestra solidaridad con las víctimas en Berlín

La SRE expresó sus condolencias al pueblo de Alemania por el atentado donde una persona murió y al menos 29 resultaron heridas en un atropellamiento masivo ocurrido durante la marcha del Orgullo LGBT de Berlín.

Con esto, el gobierno de México condenó este acto de violencia y manifestó su solidaridad con las víctimas y sus familiares, así como con todas las personas que han resultado afectadas por el ataque.

“La @SRE_mx expresa sus más sinceras condolencias al pueblo de Alemania por el lamentable ataque ocurrido durante la marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ en Berlín. México condena todo acto de violencia y manifiesta su solidaridad con las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas por este hecho” SRE