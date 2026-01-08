2025 fue un año lleno de logros para la línea aérea de bajo costo que lidera Juan Carlos Zuazua. Además de cumplir 19 años en el mercado, también celebró la llegada de su equipo número 100, un avión modelo A321 que salió de la fábrica de Airbus en Alabama, Estados Unidos, y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, la base principal de Viva .

Pero eso no fue lo único que les sucedió durante el 2025, también renovaron y ampliaron su Centro de Excelencia en Monterrey, duplicando con ello su posibilidad real de capacitación para su personal, pues incorporan a sus nuevas instalaciones un tercer simulador de A320.

Además, este centro de adiestramiento cuenta con otros tipos de simuladores, como las cabinas para humo y fuego, donde el personal experimenta de forma segura incidentes que pueden presentarse a bordo de una aeronave en vuelo, así como simuladores de galley para el personal de cabina, mostradores para el personal de tráfico, pushback (remolcador de aeronaves) para el personal de tierra, entre otros.

Tener personal altamente calificado se traduce en operaciones más seguras y mejor atención al pasaje, tanto del personal de tierra, como el de aire.

Uno de los cambios más importantes que Viva introdujo durante el 2025 fue la creación de una política de flexibilidad en sus boletos de avión, con tarifas reembolsables, así como la posibilidad de ir pagando tu viaje en cómodas exhibiciones mensuales y sin intereses, en el marco de un programa llamado “Viva Apartados”, que busca que la gente se acerque más a viajar en avión.

Otro gran logro que esta aerolínea bajocostera celebró en 2025 fue la apertura de una nueva ruta saliendo del Aeropuerto Internacional de Monterrey con destino a San José, en Costa Rica; esto es, acerca un destino inigualable como lo es la llamada “Suiza de América”, sin tener que pasar por la Ciudad de México, lo cual es un acierto insuperable.

Con este nuevo destino incrementó su conectividad con Centroamérica. Y a pesar de los reveses que pudieron tener en el camino, Viva demostró una enorme resiliencia para salir adelante. No solamente aumentaron rutas al extranjero, sino que también reforzaron las que tienen dentro del país.

En el mes de mayo se abrió un destino nuevo a Tepic, y en el mes de noviembre se comenzó la ruta a Saltillo, conectando ambos destinos con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); una gran apuesta por parte de Viva usar esta terminal aérea como una segunda base, pues optimiza sus operaciones aéreas.

Y no solo con estas dos ciudades, hoy mantienen una oferta saliendo desde el AIFA a más de 35 destinos. Una oferta más que atractiva para los viajeros, y sin dejar de mencionar a la nueva tienda que montaron en dicho aeropuerto, una belleza para adquirir souvenirs, sobre todo para la gente que nos gustan las cosas relacionadas a la aviación.

Además de reabrir una ruta saliendo de Monterrey a Durango, con lo que se amplía la oferta para los duranguenses, Viva apuesta por la recuperación del turismo en Acapulco, y por eso reabre la ruta Monterrey-Acapulco, reconociendo la importancia de nuestra Riviera Mexicana, porque de verdad la costa acapulqueña es de una belleza inigualable.

Uno de los objetivos de la aviación es la conectividad, así como el flujo de pasajeros y mercancías; por eso es sumamente inteligente apostarle a reaperturar destinos, pues se contribuye a convertir estos lugares en importantes polos de desarrollo.

Viva es una línea aérea comprometida con el deporte, por eso varios de sus aviones tienen liverys (diseños) de distintos equipos deportivos; son patrocinadores en diferentes deportes, en el caso del futbol soccer, de los Xolos de Tijuana y por supuesto de los equipos “de casa”: el Club de Fútbol Monterrey, los Tigres de la UANL, y ahora también traen bien puesta la camiseta de la Selección Mexicana, de cara al Mundial de 2026.

Eso no es todo, también tienen una aeronave con el livery de un equipo de la NFL: Raiders (hoy de Las Vegas, antes de Oakland, y antes de Los Ángeles), y como buena seguidora del futbol americano, haría la sugerencia que mejor pusieran un livery pero de “mis” jefes de Kansas City, aunque este año tuvieron una temporada para el olvido, sin embargo estaría justificado porque la aeronave hace la ruta de Monterrey a Las Vegas.

Y no podemos dejar fuera al deporte ráfaga, el básquet, pues tienen un avión con el diseño de los Spurs de San Antonio, Texas, de la NBA. Como pueden ver, Viva es una aerolínea fresca y dinámica, que ofrece a sus pasajeros aviones con personalidad, y no saben cómo lo agradece el público, sobre todo quienes nos gustan los liverys diversos, y vivimos cada vuelo como único y especial.

Eso no es todo, si Viva es una aerolínea comprometida con el deporte, en el área cultural no se queda atrás, y en franco apoyo a la cultura popular, el año pasado incorporó el segundo avión dedicado al gran divo de Juárez, Juan Gabriel.

Además, cada año es patrocinador del magno evento “Tecate Pa´l Norte”, un festival de música que se lleva a cabo en la bellísima Sultana del Norte, y aprovecho para comentarles a mis lectores que el cartel de este año es “la mar” de interesante, sobre todo para mi generación que creció con grupos como el vasco Duncan Dhu de la mano de Mikel Erentxun, la Gusana Ciega, Volován, La Mosca, Panteón Rococó, Maldita Vecindad, Zoé, Los Fabulosos Cadillacs y por supuesto, lo mejor de todo el cartel es “31 Minutos” (¡me sé todas las canciones!). Y entre muchos otros artistas de talla internacional destacan The Killers y los Gansos Rosas, perdón Guns & Roses. Fin del comercial.

Grupo Viva Aerobus, S.A. de C.V. cerró el año liderando el pasaje nacional. Su oferta de 195 rutas nacionales e internacionales quedó en primerísimo lugar, y por supuesto apuestan a seguir creciendo durante este 2026. Felicidades a todos y cada uno de los que integran esta gran línea aérea de bajo costo, orgullosamente mexicana.