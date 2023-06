El único mortal que osó escuchar el dulce canto de las sirenas y vivió para contarlo fue el legendario Ulises; episodio narrado en la Odisea . Estas criaturas mitológicas tenían la malévola costumbre de seducir a los marineros incautos para después atraparlos y matarlos.

Mientras Ulises proseguía su viaje hacia Ítaca. Durante tres días permaneció inmerso en sus pensamientos. ¿Tal vez pensaba cuál sería la próxima eventualidad?

Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores renunció a su cargo debido a sus aspiraciones presidenciales. Pensando también solo en la eventualidad en la que vive como político.

El presidente López Obrador apoyó para que los aspirantes de Morena renunciaran a sus cargos públicos en los próximos días. Marcelo ya se adelantó, algún sonido dulce habrá llamado su atención; los demás aspirantes que tendrían que renunciar son:

-Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación.

-Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

-Ricardo Monreal, senador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Juncopo).

El presidente señaló que para la elección de candidato o candidata no habrá “dedazo”, remarcó que México está en una nueva etapa.

Morena cuenta con cuatro candidatos fuertes. Claudia Sheinbaum no ha perdido el liderazgo, sigue en primer lugar en todas las encuestas, algunas con una diferencia mayor que en otras. Marcelo Ebrard la sigue… quiere escalar, para dejar ese desesperante segundo lugar y subir, por eso el agandalle al renunciar antes que ningún otro.

Marcelo es un competidor fuerte, con experiencia internacional. Ebrard aceleró para intentar recortar esa ansiada distancia. Se acercó, pero Sheinbaum, tranquila, y en lo suyo recuperó la ventaja. Una de las cualidades de Claudia es la mesura con la que se conduce. No se exalta, no es estridente; ella piensa, no es visceral.

La oposición nomás no termina de agruparse, de ponerse de acuerdo. Todos corren de un lugar a otro. Desesperados, ansiosos. Buscan y buscan entre ellos alguna que otra cosa buena que puedan presumir, mencionar algo con lo que hayan cumplido. Más no han podido, jamás se habían pronunciado tantos nombres; todos con una tendencia clara y cruel que los conducirá a la derrota del 2024.

Se habla de varios: Santiago Creel del Partido Acción Nacional, detrás de esa máscara rosada y bonachona se esconde un político que desvió 800 millones de pesos del FONDEN y que dio permisos para que millonarios y políticos abrieran casas de juego.

Lilly Téllez: periodista, lectora de noticias que entró al Senado gracias al apoyo del presidente López Obrador, persona que ahora ella detesta y calumnia. Su carácter estridente le resta puntos y sobre todo es de las personas que toman decisiones viscerales. No piensa, firma con VOX, se retracta, apoya a Meade, lo olvida, se va a Morena, partido que hoy detesta, ahora es devota del PAN. La visión que tiene es “caleidoscópica”, ella en realidad no sabe a qué partido pertenece en realidad; carece de convicciones.

Miguel Ángel Mancera que competirá por el PRD, o lo que queda de ese partido. Mancera arrasó con las elecciones para jefe de gobierno del entonces Distrito Federal con un 63 por ciento de las votaciones. Dejando el cargo de la ahora Ciudad de México con un 29 por ciento de aprobación. Mancera solo se dedicó a hacer negocios. Durante su gestión la construcción de edificios de departamentos se disparó. Con Miguel Ángel Mancera el “cártel inmobiliario” tomó fuerza, se desarrolló y creció gracias a la corrupción, cambios de uso de suelo y el incumplimiento del número de pisos que debe tener un edificio en la capital de la república debido al suelo y por la alta sismicidad. Se robó a los defeños con fotomultas. Se hizo un negocio millonario con los parquímetros y negó de manera contundente la existencia de cárteles de drogas en la ciudad.

Manuel Velasco ex gobernador de Chiapas, quien cuenta también con negro historial de enriquecimiento ilícito.

Margarita Zavala sigue insistiendo. Se olvida de las trampas que hizo junto a su marido Calderón cuando quisieron formar un partido. Lo que sí hizo y que no se olvida es el haber protegido a su prima Matilde cuando ocurrió el incendio en la Guardería ABC. Tal vez Zavala no se ubica, en su mente revolotean ideas que cuando quiere expresar nomás no puede. Las vidas que se perdieron en el sexenio de su marido Calderón seguramente son también para ella “daños colaterales”; los depósitos millonarios que ella y Calderón han recibido deben estar en el enorme espacio reservado para su conveniente amnesia.

Alfredo del Mazo del Partido Revolucionario Institucional, otro necio que olvida algo tan reciente. El estado que “gobernó” ha sido y sigue siendo uno de los más peligrosos del país; el primer lugar en feminicidios. Un estado que fue gobernado entre parientes, tíos, amigos. Entre ellos su abuelo y padre… el territorio por fin fue expropiado por los mexiquenses.

Le siguen Enrique Alfaro gobernador de Jalisco. El estado que ha gobernado ha sido rebasado por la violencia, por la represión. Alfaro, un gobernador ausente y carente de empatía.

De todos estos candidatos, del PRI, PAN, PRD y de todos los que han surgido que ni vale la pena mencionar, no se hace uno solo, ellos lo saben, por eso la desesperación e indecisión, cualquiera de estos nombres es significado de “corrupción” y por ende de inminente derrota contra cualquiera de los cuatro posibles de Morena.

La desesperación es contagiosa, la oposición padece aguda, furibunda, haría cualquier cosa por tener un candidato fuerte, uno con credibilidad.

La ambición crece, el ego demanda acción, el machismo sigue, da “fuerza”… Marcelo ya dio el primer paso, renunciando a destiempo, la desesperación tal vez…

Ebrard vislumbraba con claridad la presidencia. Pensó que nada ni nadie peligroso obstaculizaría su travesía, ni nublaría el horizonte. Ahora, frustrado, navega siempre tropezando con la misma sombra, Claudia Sheinbaum.

La oposición desesperada tal vez esté orquestando un cántico seductor, con las garras escondidas., ¿intentarán seducir a Marcelo Ebrard? Que voces dulces sean conducidas por el viento hacia los oídos de Ebrard y le susurren que puede ser el candidato único de la multi-alianza de la cual él será el capitán. Le ofrecerán todo el apoyo, toda la fuerza multicolor para poder contender contra Morena.

Marcelo Ebrard confirmó, aseveró que seguirá el camino trazado con tanto esfuerzo por el presidente López Obrador… ¿será que estos políticos derrotados compongan un cántico malévolo y mañoso para incrementar la ambición de Marcelo?

¿Se dejará Ebrard seducir al igual que Ulises por el canto de las sirenas?