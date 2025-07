“El hombre [la mujer] es una cuerda atada entre la bestia y el superhombre; una cuerda sobre un abismo.” FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE

¿Qué da más miedo? ¿Los apagones o los petrificados? La disyuntiva estriba en que el martes pasado, Manuel Bartlett, exdirector general de la CFE, se presentó en Palacio Nacional; mientras que ayer, al firmar la orden contra el fentanilo, Donald Trump dijo que las autoridades mexicanas están petrificadas ante el poder de los carteles. Así que tenemos un país con apagones (de acuerdo a la realidad) y autoridades petrificadas (según Trump).

Apagones en México han habido desde hace mucho; no tan frecuentemente como ahora, es cierto. Estos habían disminuido mucho hasta que no volvió Bartlett. Y aquí siguen, la oscura herencia de seis años de tenerlo al frente de la Comisión.

Poca —quizá nula— inversión en generación, transmisión y almacenaje de energía eléctrica. Eso sí, muchos pleitos. Estos para ir en contra de compañías extranjeras y la producción de electricidad limpia por parte de empresas nacionales.

¿La inversión de la CFE durante su gestión? Gastar más de mil millones de pesos en la compra de monederos de Liverpool y otros 6,200 millones de dólares para adquirir 13 plantas de energía eléctrica de Iberdrola. Compra financiada con una combinación de recursos públicos, privados, bonos del gobierno (deuda) y hasta dinero de las AFORES. En otras palabras, tampoco es que la CFE haya invertido un solo peso. Eso sí, la compañía del Estado dejó unas deudas de terror y una producción de electricidad en sus niveles más bajos.

Las plantas viejas que le compraron a la empresa española se supone incrementaron la capacidad de la Comisión en generar energía en un 55%. Pero si así no alcanza, y se recetan apagones al por mayor, ¿significa que sin ellas estaríamos mucho peor?

Pero ahora lo que me ocupa hoy: ¿a qué fue don Manuel Bartlett a Palacio Nacional?, ¿por los apagones que ahora sufre la República (no creo) o porque la fiscalía de Estados Unidos confirmó que recuperó audios sobre el caso del asesinato del agente de la DEA “Kiki” Camarena en el que el exfuncionario fue señalado como cómplice? Mientras no sea que haya asistido a Presidencia para que lo nombre embajador de México en Francia… en estos momentos sería especialmente deplorable decisión por parte del gobierno de la 4t.

El caso en cuestión tiene 40 años de acontecido, por lo que no tendría por qué preocuparse la presidenta de México. Sin embargo, asumiendo que los audios sean reales, sí constituye una probadita de que Caro Quintero se ha unido a los cantos de Ovidio Guzmán.

Claro, y particularmente dado que la visita a Palacio la hicieron muy evidente, podría tratarse de una nueva cortina de humo. Y es que cada día es más complicado ofrecer una nueva maroma/apagón para que no se vea lo que se tiene que ver.

Ojalá el señor Bartlett ofrezca ir a Estados Unidos a hablar con honestidad. Si bien lo dudo pues el poblano no pisa ese país desde hace décadas.

Y hablando del vecino país del norte, en Washington, DC Trump también se ha prestado magníficamente a distraer la atención. Ahora dijo: “los cárteles tienen una influencia enorme en México. Quiero ser amable al respecto. Estoy intentando ser amable al respecto. (Los cárteles) ejercen un control muy fuerte sobre México. Tenemos que hacer algo al respecto”. Magnífica distracción ahora que él se ve enlodado con los archivos Epstein (Jeffrey Epstein).

Pero más allá de si le sirve a este propósito, Trump nos prepara para una bomba mediática en cada ocasión de mayor calibre. Con los apagones de don Manuel, se entiende el porqué México no puede avanzar.