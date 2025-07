Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pide ya olvidarse de la supuesta “lista de clientes” de Jeffrey Epstein.

La supuesta “lista de clientes” del finado empresario Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual en Estados Unidos, ha sido un tema del que la administración Trump ha querido evitar.

Debido a que el presidente estadounidense ha sido señalado presuntamente por aparecer en esa lista, junto con otros políticos poderosos, figuras del espectáculo, realeza y hasta de la academia.

Jeffrey Epstein: Donald Trump pide a reporteros ya olvidarse de la supuesta “lista de clientes”

Durante una reunión con reporteros desde la Casa Blanca, Donald Trump le pidió a reporteros ya olvidarse de la supuesta “lista de clientes”.

Esto después de que uno de los reporteros le preguntó por este tema a Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, quién recientemente aseguró que el Gobierno estadounidense no había encontrado pruebas suficientes de la “lista de clientes” de Jeffrey Epstein, así como de un presunto “asesinato”.

Al ser cuestionada por este tema, Donald Trump quiso interrumpir al reportero en tono molesto diciendo que para él era increíble que siguieran preguntando por el caso de la lista de clientes” de Jeffrey Epstein, cuando había temas más importantes como la catástrofe causada por las inundaciones en Texas, Estados Unidos.

“Espera un segundo, ¿estás hablando de Jeffrey Epstein?. Chicos han estado hablando de esto por años, tu estás preguntando. Nosotros tenemos el tema de Texas, tenemos esto, tenemos todas estas cosas y ¿hay gente que sigue hablando de este tipo?, ¡es increíble!" Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Por su parte Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, reiteró que hasta ahora no se han encontrado pruebas de la lista y que la muerte de Jeffrey Epstein fue por un suicidio.

Jeffrey Epstein: Elon Musk dice que podría exponer “lista de clientes” si forma su propio partido

Al parecer el tema de la “lista de clientes” de Jeffrey Epstein no ha sido olvidado tampoco por Elon Musk, ex titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos, y ex amigo de Donald Trump, con quién tuvo una fuerte pelea por el “Big Beautiful Bill” que recientemente fue aprobado, porque el millonario asegura que podría revelar estos documentos.

Pero con la condición de que logre crear su propio partido político en Estados Unidos, o al menos así lo dijo en una publicación en su red social X, como respuesta a un usuario de si él podría revelar la “lista de clientes” de Jeffrey Epstein, donde presuntamente estaría Donald Trump.