Hoy tenemos un posicionamiento de índole político económico , en donde de acuerdo a convicciones se generan filias o fobias, en donde según el interlocutor eres bueno o eres de los malos. Estos contrastes no aceptan una posición de centro. Por lo que según la postura de pensamiento en la que se pueda estar más identificado política o económicamente, será la forma de identificar a los buenos y a los malos.

Los medios tradicionales, en especial diarios impresos, revistas y noticieros en radio y televisión convencionales, han visto dramáticamente como su auditorio se ha orientado a los medios digitales o incluso a las redes sociales, como vehículos inmediatos y mediáticos, desplazando a sus opinologos y expertos. Los anteriores líderes de opinión de los medios tradicionales, han perdido auditorio, en parte por el cambio generacional y en mayor parte por la credibilidad, así mismo nuevos voceros llamados influencers son ahora los difusores de verdades y mentiras, y quienes van tomando posiciones políticas en la opinión pública, con un estilo irreverente y escandaloso en la mayoría de las ocasiones y por otra parte con el uso activo de canales en redes sociales de internautas para difundir verdades, mentiras y todo tipo de ocurrencia que generé tráfico de consumo desechable.

Sin embargo se presenta ante nosotros una palabra extraordinaria que es RECONOCER, la cual significa examinar con cuidado y atención una cosa o una persona para conocer mejor su identidad, naturaleza y circunstancias.

Además es un palíndromo, que dice exactamente lo mismo al derecho y al revés. De ida y vuelta es lo mismo.

La información y su difusión en la actualidad es muy importante reconocerla y razonarla, sobre todo con la infodemia, el oportunismo mediático, la especulación y la polarización actual por motivos político electorales, son los mismos actores de los medios tradicionales que anteriormente gozaban de prestigio y credibilidad y que ahora para mantener su vigencia filtran o difunden sus opiniones o incluso resentimientos que son reproducidos en diversos medios, confundiendo y generando ruido mediático según su intención o quién patrocina su acción.

No se trata de apoyar o destrozar al que consideramos bueno o malo, está la responsabilidad de los propios medios y de cada uno de nosotros en RECONOCER y razonar lo que lee y comparte.

En relación a datos relevantes que impactan en la economía y la actividad económica de todos, la CDMX y su zona metropolitana concentra el 18% de la población total y el 40% del PIB total del país, así como el caso de Nuevo León y Jalisco, que conjuntamente son el 10% de la población y el 20% del PIB nacional. Es decir en estás 3 coberturas territoriales está el 28% de la población y se genera el 60% del PIB nacional.

Ello las hace relevantes y de influencia real en materia política y económica con efectos regionales, por otro lado, el sureste no tiene esa misma influencia económica, pese a contar con 30% de la población. Sin embargo el nivel de ingresos per cápita por citar Nuevo León, es 5 veces mayor a Chiapas o en el caso de Jalisco es 4 veces mayor al de Oaxaca. Esta diferencia no se está acortando y provoca migración de los estados del sureste a otras regiones.

La falta de inversión en infraestructura y logística ha sido un elemento en contra. Es probable que el tren interoceánico, en mi opinión, sea la obra que detone el sureste, pero aún no reporta un avance mayor del 70%, ese corredor industrial y de logística tendrá su mayor impacto económico social en los siguientes 10 años por el nearshoring, que será por la conectividad entre el Pacífico y el Atlántico.

Sin duda hay grandes retos y promesas que no se lograrán, cómo la venta y rifa de un avión, o la alta corrupción e impunidad en diferentes ámbitos que se mantienen enquistadas, aunque se diga lo contrario cada mañana. La tasa de informalidad del 60% hace necesario un plan progresivo de reducción que apoye los futuros ingresos para los programas sociales, son factores a considerar en serio en la toma de decisiones.

Los que hemos tenido la oportunidad de desarrollarnos en la línea de negocios del sector financiero, tenemos esa sensibilidad única de la promoción, la cobranza, la estrategia y la adaptación a cambiar de políticos, de cambio de socios en las empresas financieras y dónde hoy más que banqueros, lo que hay son empleados bancarios, conceptos totalmente distintos.

El ruido mediático en los medios de comunicación por parte de opinologos expertos en todo y en nada, pues ni son litigantes en activo, ni son ingenieros civiles en la práctica, ni son jueces con años de experiencia y con resultados medibles, o economistas o administradores que tienen bajo su responsabilidad la marcha del negocio, son solo comentócratas en la mayoría de las ocasiones.

Serán más de 93 millones de mexicanos que podrán votar en 2024, la mayoría con cerca del 60% del padrón electoral serán mujeres, sin duda las urnas es el mejor lugar para manifestarse y actuar.

Este próximo proceso en el 2024 y su resultado es fundamental para dar continuidad al crecimiento económico y lograr el objetivo del 4% del PIB anual, un estado de derecho efectivo y oportuno que de certeza a los inversionistas con equidad y no fomentando abusos, son clave para la toma de decisiones de inversión privada que generen empleos en cada región del país.

El bono poblacional, la logística natural, la cercanía con USA y Canadá , nuestra fuerza migrante cada vez más productiva y sólida cómo aportación económica para ambos países, nos permite contar con flujo de remesas que apoyan el consumo y dan estabilidad al peso mexicano. La macroeconómica nos permite tener transición más allá de la amargas experiencias de los 80s y 90s. Por lo que hay elementos para pensar positivamente pero con la debida rendición de cuentas.

