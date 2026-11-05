La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) recién publicó los resultados de su “Encuesta Mundial de Pasajeros (GPS) de 2026” y tenemos que hablar de sus hallazgos.

Llaman la atención las tres tendencias que ellos resaltan, tanto en el comportamiento de los pasajeros, como en sus expectativas. Y es que aquí se vuelven factor las nuevas tecnologías, que de manera paulatina, pero constante se han incorporado en la aviación; en ese sentido no debemos olvidar que se trata de industria que siempre está mutando y adaptándose a las nuevas realidades.

Tal es el caso de la biometría, cuya utilización ha ido “in crescendo” gracias a los pasaportes digitales, cada vez más populares entre los usuarios. Los viajeros optan más por utilizar pasaportes digitales, tanto para hacer los check in en sus aerolíneas, como para poder acceder a servicios mucho más personalizados.

De igual manera la inteligencia artificial (IA) está modificando la forma en que los pasajeros planifican sus viajes. Esta tecnología se utiliza no solo para la búsqueda de vuelos, sino para que a su vez entregue al usuario un comparativo de tarifas y horarios y eso le permita saber lo que más les conviene; el pasajero ya no tiene que estar buscando vuelos en diferentes sitios, solo le pide a la IA que busque una misma ruta en distintas aerolíneas, compare las tarifas y horarios, y entonces elige la que más le convenga, todo en un solo paso.

Este tema lo abordamos más ampliamente en la entrevista que sostuve con Somit Goyal, CEO de IBS Software. Es un hecho, la gente cada vez recurre más a esa tecnología.

Sin embargo, dentro la encuesta realizada por la IATA arroja un dato muy interesante y digno de análisis. Los viajeros cada vez más utilizan sus pasaportes digitales para viajar y planean sus vuelos con la ayuda de la inteligencia artificial, pero los requisitos de entrada de los países se han convertido en una barrera que desincentiva el viajar.

Incluso llega a disuadir a los viajeros de visitar ciertos destinos, tan solo por los documentos que requieren en inmigración. Y aquí lo digo, uno de los países que ha recrudecido los requisitos para entrar es Estados Unidos, lo que conlleva que la gente que hace viajes de placer prefiera ir a otro lado, y ahorrarse tanto trámite.

Nick Careen, el vicepresidente sénior de Operaciones, Seguridad y Protección de la IATA, expresa:

“Los pasajeros están adoptando la tecnología para facilitar sus viajes. La IA se está convirtiendo en una herramienta habitual para la planificación de viajes, mientras que la biometría y la identidad digital están creando una experiencia aeroportuaria más rápida y fluida. Sin embargo, muchos viajeros siguen enfrentándose a obstáculos derivados de los complejos procesos de inmigración y visado. Los gobiernos pueden ayudar simplificando los requisitos de entrada, eliminando los controles duplicados y agilizando la emisión y aceptación de credenciales de viaje digitales seguras”.

En los resultados de la encuesta de la IATA, seis de cada diez pasajeros (el 58%) afirman que utilizaron sus datos biométricos por lo menos una vez en los últimos 12 meses, y el dato relevante es, comparado con el año pasado, esa cifra era solo del 50%. Y si comparamos la cifra con 2022, este incremento ha sido de 24 puntos porcentuales.

Al respecto, los pasajeros refieren que utilizar sus datos biométricos en los aeropuertos les ha generado un alto nivel de satisfacción; en este rubro, la encuesta arroja un crecimiento de un punto porcentual, pasando del 85% del 2025 al 86% de este año.

Aquí hago un paréntesis porque hace un par de años, la preocupación de los pasajeros era precisamente la utilización de sus datos biométricos, quienes afirmaban sentirse vulnerables; en la actualidad vemos que cada vez están más cómodos utilizando esta tecnología.

Por eso no es extraño que el 78% de los pasajeros afirme que está dispuesto a compartir su información biométrica, si esto les evita filas en los aeropuertos; y dentro de ese porcentaje el 75% de ellos aseguran que prefieren registrarse una sola vez con tiempo, para poder ser reconocido de forma automática durante todo su trayecto en la terminal aérea.

La idea de simplificar los viajes es muy atractiva para los usuarios, pues los pasaportes digitales aceleran su paso por los puntos de control de los aeropuertos, el 84% de los pasajeros está interesando en utilizar su pasaporte digital en lugar del físico, según la información recabada por la IATA.

Y el 82% compartiría su pasaporte digital con las aerolíneas desde que reservan si esto les permite acceder a servicios más personalizados. A eso hay que sumarle que el 82% de los pasajeros utiliza su teléfono inteligente en combinación con su billetera digital donde guardan sus tarjetas de fidelización, con las que reservan pagan y gestionan todos sus trámites aeroportuarios, tanto para salir de vuelo como para llegar.

Eso sí, al 59% de los pasajeros encuestados les preocupa que se filtren sus datos personales, y al 49% que se intercambien sus datos con otras organizaciones o empresas, y al 41% que no se tenga total claridad de cómo se van a manejar sus datos personales.

Pero es un hecho, cada vez más usuarios están utilizando sus datos biométricos para viajar, porque esto se traduce en viajes más fluidos y en procesos de manejo de pasajeros para los aeropuertos más eficientes, así como una mayor satisfacción por parte del cliente con las aerolíneas.

Eso sí, para que la biometría se convierta en una norma internacional, los gobiernos del mundo deben de acordar un marco regulatorio para la emisión y la aceptación de los pasaportes digitales.

En cuanto al uso de la IA para la forma de planificar sus vuelos, las cifras que arroja la encuesta son las siguientes: el 21% de los pasajeros ya utiliza la IA para buscar sus vuelos, el 19% lo hace enfocado en que busque los vuelos más baratos y el 17% lo ha hecho para inspirarse a dónde viajar.

En cuanto a los requisitos de inmigración, los resultados de la encuesta muestran que al menos un 43% de los pasajeros ha cambiado su destino de viaje por los requisitos de entrada que impone el país, esto frente a un 33% que hubo en 2025.

Los conflictos geopolíticos, así como las nuevas medidas adoptadas por gobiernos que intentan disuadir la inmigración, lo único que logran es que la gente busque otros destinos al original.

Para los usuarios, uno de esos factores que intervienen para cambiar un viaje es la seguridad; el 72% refiere que es un elemento importante para decidir a dónde viajar. Mientras que un 13% indica que lo provoca la incertidumbre de saber sí podrá o no efectuar el viaje.

El 53% de los usuarios aseguran que un proceso demasiado complejo de inmigración los aleja de viajar a ciertos destinos; a otros les preocupa que en inmigración violen su privacidad, pues a un 17% no le gusta que un personal de migración les revise su teléfono celular y sus redes sociales, y otro 17% de los pasajeros pone especial atención en los costos que se requieren para viajar a ese país.

Sí, ustedes ya pueden adivinar de qué país estamos hablando; en efecto, de los Estados Unidos de Norteamérica, que entre que pide ciertas cantidades de dinero para que se pueda visitar su país como turista, hasta la intromisión de su personal de migración checando los teléfonos móviles de los viajeros; todo ello desincentiva el querer viajar a ese país.

Entre muchos otros datos que arroja la encuesta, estos son los que quise compartir con mis lectores, por un lado, porque me parecen muy reveladores de cómo los pasajeros se van comportando, y por el otro, porque son un excelente punto de partida para la discusión y análisis. Piensen ustedes en cuál será su postura en el eventual momento de que nuestro país decida entrarle al tema y legislar.

Porque hay que decirlo fuerte y claro, nuestra aviación comercial no puede aislarse de lo que la industria aérea va exigiendo día con día. No podemos darnos el lujo de llegar a ese momento sin haber puesto el tema en la mesa.