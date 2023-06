Conocido a nivel nacional porque entre otras cosas mantiene procesos judiciales vigentes en contra de la ministra plagiaria Yasmín Esquivel Mossa, El Foro Plural Jalisco, -del que me honra formar parte-, presentó esta semana su Propuesta de Plataforma 2024, con la que busca influir de manera propositiva en la discusión y solución de problemas que aquejan a México, muchos de los cuales fueron originados tras el arribo al poder de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación, y fijamos un posicionamiento respecto al método de elección para el candidato del Frente Amplio por México anunciado la mañana del pasado lunes.

En rueda de prensa, el ex gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, quien es integrante del Foro Plural, apuntó que con el acuerdo alcanzado entre partidos y ciudadanos para elegir al candidato de la oposición por el Frente Amplio, quedó demostrado que el 2024 será una contienda de solo dos, y que el proceso no está resuelto. “Se habían empeñado en decirnos que quien resultara el candidato de Morena en automático sería el próximo presidente de México”, pero subrayo, ha quedado claro que no es así “porque en la oposición tenemos una gran posibilidad de triunfar en el 2024″.

Ahora bien, la conformación de este frente es algo histórico, y tras haber iniciado el proceso para elegir a la o el candidato, se podrá evidenciar el hartazgo que existe dentro de la sociedad por el partido que actualmente gobierna a nivel federal.

De entrada, hay que decir que el régimen no ha logrado ocultar que este Frente Amplio ha llegado a sacudir y a sacar de su zona de confort a la Cuarta Transformación.

Las evidencias están por todos lados y si eligiera una tendría que hablar de lo que me parece es una falta de respeto del presidente y me refiero a las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, al afirmar que ya se tiene definido al candidato.

Yo creo que es una injerencia por parte del presidente quien pretender influir, manipular y tratar de sesgar la decisión que van a tomar seguramente millones de ciudadanas y ciudadanos que van a participar en este espectro tan abierto y participativo que se ha fijado.

Solo el tiempo nos dirá si fue el método adecuado, y si se logró el objetivo con que fue elaborado.

Por lo pronto, están puestas las cartas sobre la mesa y ya se verá quiénes deciden continuar en la disputa por la candidatura del Frente Amplio, quiénes consideran que su capital político o que sus cualidades y simpatías pueden ser atractivas para conseguir firmas -que es el primer filtro- y quiénes de plano se bajan y se despiden de sus aspiraciones como ya lo hicieron Mauricio Vila, Germán Martínez, Lilly Téllez, y Claudia Ruiz Massieu.

En otro orden de ideas, la propuesta de Plataforma 2024 que presentamos tiene entre sus objetivos fortalecer y multiplicar en lo político la voz de la ciudadanía y sus órganos civiles, de ahí que se haya elaborado este muy completo documento que será entregado en próximos días a las dirigencias de los partidos políticos, empresarios, representantes gremiales y sindicales y a organizaciones que pueden participar activamente para hacer que se cristalicen los planteamientos que se establecen.

Cabe mencionar que previamente se preguntó a la ciudadanía sobre cómo ha actuado Morena en el gobierno a fin de elaborar un diagnóstico, y la respuesta es que no se han tenido resultados tangibles, y que, por el contrario, “vamos mal porque Morena destruye las instituciones, destruye y divide”.

Otro de los comentarios reiterados es que Morena nos está empobreciendo, que el aumento al salario mínimo fue neutralizado rápidamente por el incremento de precios en la canasta básica. Y por último, se dijo que Morena nos ha entregado a la delincuencia organizada, que los abrazos fortalecen a los delincuentes, y que el miedo está en todos lados porque los criminales ponen las reglas de la convivencia y esas reglas son sumisión y miedo.

Bajo el lema “Unid@s se puede!”, se logró detectar la problemática fundamental, “la gente necesita ganar más dinero, la gente tiene miedo, no hay calidad ni cobertura de servicios médicos, están destruyendo la educación, devastando el entorno natural, no existen condiciones que favorezcan a jóvenes y mujeres, y falta inclusión plena”.

El documento plantea cinco ejes de acción: 1. Estado de Derecho, Seguridad y Justicia, que incluye Gobierno Eficaz y Estado de Derecho; 2. Cultura Política, Civismo y Procesos Democráticos, que abarca Comunicación Sociopolítica, así como Civismo y Corresponsabilidad; 3. Cohesión Social y Vida Digna, que comprende Equidad de Género, Salud, Educación, Inclusión Plena, Cultura, Familia y Niñas, Niños y Adolescentes; 4. Impulso Económico que implica Innovación, Movilidad, Desarrollo Agropecuario, Transporte, Desarrollo Regional y Municipal, Infraestructura, Ecología y Fomento al Turismo, las Artes, la Cultura, el Esparcimiento y la Recreación Social; y 5. Promoción de la Juventud.

La plataforma contiene 10 Ejes Transversales y plantea 12 propuestas que los integrantes del Foro Plural Jalisco diseñaron como solución a la problemática ya enunciada.

Y con miras a la elección de gobernador para Jalisco en 2024, el Foro Plural anunció planteará un método de elección ideal para la entidad con un candidato que emerja de la sociedad civil, es decir, presentaremos una propuesta de método con enfoque local, y daremos a conocer lo que palpemos, de quiénes son las figuras idóneas para los partidos, pero sobre todo para la sociedad, que así como fue México impulsor, también en Jalisco vamos a trabajar para que sea la gente la que decida quién sea el próximo gobernador o gobernadora de Jalisco.

