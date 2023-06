Por primera vez en un acto de los que convoca la Agrupación Política Plural Nacional (APN) «Confío en México», que me honro en presidir, los asistentes rompieron el protocolo para hacer surgir de forma espontánea el grito de “presidenta, presidenta”, en una inminente muestra de apoyo a la senadora Xóchitl Gálvez , a buscar la candidatura de la alianza «Va por México» de cara a la contienda electoral del 2024 por la presidencia de la República, sorprendiendo hasta a la propia Xóchitl quien definitivamente no esperaba las expresiones de aliento de los jaliscienses que no solo quedaron plasmadas en el acto que reunió a más de 650 asistentes que abarrotaron el salón Guadalajara de la Cámara de Comercio, sino en cada uno de los espacios que visitó, incluida la breve reunión que sostuvo con el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles.

La senadora fue invitada por Confío en México a impartir una conferencia en la Perla Tapatía mucho tiempo antes de que su nombre comenzara a sonar como posible contendiente a buscar la candidatura de la oposición y también previo a que fuese a tocar la puerta de Palacio Nacional para intentar ejercer su derecho de réplica que un juez le otorgó para presentarse en la conferencia mañanera.

Pero finalmente pudo abrir un espacio en su agenda y acordamos la fecha del 24 de junio para llevar a cabo su presentación en territorio tapatío.

Xóchitl dictó la conferencia titulada “Derecho de Réplica”, para recordar que fue justo en Guadalajara durante la Feria Internacional del Libro (FIL) 2022, donde se originó el polémico desencuentro que mantiene en tribunales con el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador.

Gálvez, aclaró que en la FIL expuso la necesidad de que el apoyo gubernamental no se limitara a entregar becas, sino en el caso de los jóvenes se acompañaran de herramientas para la vida, como clases de inglés y de computación, y en el de las personas mayores además se les garantizara la atención médica y sus medicinas. Pero en una conferencia mañanera el presidente la acusó de estar en contra de los apoyos sociales y de ahí que exigiera el derecho de replica, primero buscó ese espacio solicitándolo a través de redes sociales a López Obrador pero éste le negó el acceso y advirtió que solo si una autoridad se lo instruía le permitiría el acceso.

De inmediato la senadora interpuso el recurso y un juez le concedió un amparo. Sin embargo, al intentar hacer valer esa garantía, le cerraron las puertas de Palacio Nacional el lunes 12 de junio pese a que había enviado una carta para anunciar que se presentaría y que tenía en su poder el amparo que el juez le otorgó.

AMLO no solo faltó a su palabra, sino que ignoró la orden judicial y se encerró en su palacio con sus reporteros ‘a modo’ que todos los días tienen garantizado su ingreso y las primeras sillas para hacer las preguntas que les entrega el área de Comunicación a cargo de Jesús Ramírez, quien cumple el papel de cadenero de antro.

En este punto, la senadora advirtió que llevará el juicio hasta las ultimas consecuencia y está convencida que al final se presentará en la mañanera, y aunque se dijo dispuesta a detener el proceso judicial si el presidente reconoce que tergiversó sus palabras, no son pocos quienes la alientan a mantenerse firme en su exigencia de llegar a la mañanera, porque si bien, ‘derecho de réplica’ suena como algún tecnicismo jurídico y a índole legal, es mucho más, “porque ‘derecho de réplica’ implica el derecho que debemos tener todas y todos los mexicanos para replicar a las autoridades, a los gobernantes, a los partidos, a los políticos, y a cualquier persona, para decirle lo que es verdad y lo que es mentira de lo que están diciendo”.

Replicar es exigir que haya veracidad, honorabilidad y ética, y con su vehemencia, su valor, esa fuerza y pasión que la caracteriza, Xóchitl debe seguir exigiendo por todas y todos los mexicanos ese derecho de réplica porque sí hay que replicar, y hay que decir las cosas.

En la narrativa del presidente López Obrador está no robar, no traicionar, no engañar, y es exactamente lo contrario lo que está ocurriendo; alguien lo tiene que decir y ojalá sea Xóchitl la voz de muchas y muchos mexicanos que le diga que sí ha mentido, que sí ha robado y que sí ha traicionado al pueblo de México .

Ojalá también Gálvez, se convierta en la voz de la sociedad que pregunte al presidente el porqué de muchas cosas que nos tienen en el caos, porqué las muertes, porqué el abandono en la salud, porqué el abandono en educación, porqué la simulación, porqué el engaño, y porqué la ruta de dictadura a la que nos está llevando.

En la etapa de diálogo con los jaliscienses, la pregunta más recurrente fue saber si la senadora buscará la candidatura de la alianza a la presidencia, a lo que Xóchitl, respondió que tomará una decisión en cuanto se dé a conocer el método para la elección y si bien ya se dio un adelanto y se espera que hoy lunes de presente de manera oficial, advirtió que revisará detenidamente con sus abogados si es adecuado y conveniente que se registre.

Durante su conferencia, la hidalguense no ocultó su sorpresa al observar el apoyo de los jaliscienses, quienes en varias ocasiones la interrumpieron para gritarle “presidenta” e impulsarla a registrarse como aspirante.

La también empresaria, aseguró no busca poder ni dinero, afirmó nunca ha robado del erario y su interés en participar es un acto de amor a México porque cree en el servicio.

Más de 650 personas reunidas por @ConfioEnMex en CANACO GDL, presenciaron la conferencia “Derecho de Réplica”, durante la cual la senadora recordó fue justo en @FILGuadalajara 2022, donde se originó el polémico desencuentro que mantiene con el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/tucIutdFH9 — Confío en México (@ConfioEnMex) June 25, 2023

En el evento se contó con la presencia de los gobernadores de Jalisco Emilio Gonzalez Márquez, Francisco Ramìrez Acuña, y el primer mandatario panista de la entidad, Alberto Cárdenas Jiménez, quien le levantó el brazo en señal de apoyo.

Intelectuales, académicos, profesionistas relevantes y liderazgos sociales diversos:

Estuvieron además, dirigentes gremiales, regionales, territoriales, agropecuarios, comerciantes, amas de casa, estudiantes, jóvenes, y mujeres, quienes se comprometieron con Xóchitl a apoyarla en caso de que se decante por buscar la candidatura presidencial.

Más tarde, la senadora pasó un momento por Plaza Andares, una de las más visitadas en la mejor zona de Zapopan, y trascendió que cuál rockstar, la gente sorprendida y con gran entusiasmo la detenía para tomarse una selfie, u obtener autógrafos, al tiempo que la alentaban para dar la pelea y buscar la presidencia de la República.

