Natanael Cano ―considerado el creador de los corridos tumbados― respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras sus recientes críticas hacia ese género musical.

Y es que en sus más recientes conferencias matutinas, AMLO se ha lanzado contra los corridos tumbados y los narcorridos al señalar que ese tipo de música promueve la violencia, lo material y el consumo de drogas.

Así lo dijo en su conferencia de este 27 de junio al referirse a canciones de Peso Pluma: “No debe aceptarse nada que lleve al consumo de drogas, porque eso es sufrimiento... eso no es felicidad. Es utilizar el dolor humano para enriquecer a una minoría. No queremos a esa sociedad vacía, materialista, de consumo”.

Natanael Cano asegura que AMLO ha preguntando por el precio de sus conciertos

Ante las duras críticas lanzadas por AMLO, el cantante de corridos tumbados Natanael Cano aseguró que el presidente ha preguntado por el precio de conciertos.

En entrevista con El Universal, Natanael Cano sostuvo que López Obrador le hizo una oferta para un concierto y cuando le respondió que lo hacía gratis para él, el presidente ya no continuó la conversación .

Sobre los corridos tumbados, señaló que en sus canciones no le gusta hacer apología al crimen organizado, pero eso es lo que le tocó vivir.

No obstante, confesó que no le molesta hablar del narcotráfico; “lo que no me gusta es influenciar a la gente, prefiero influenciarlos de otra cosa, menos del crimen organizado”, apuntó.

Más adelante, advirtió que en su nuevo álbum no se va a guardar nada y que incluirá canciones del estilo de “Ch y la pizza”, dedicado a la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

AMLO recomienda canciones para que jóvenes no escuchen a Peso Pluma y sus corridos tumbados

Tal como lo prometió, AMLO comenzó a dar a conocer su lista de canciones recomendadas para que los jóvenes escuchen en lugar de Peso Pluma y los corridos tumbados.

La primera canción que recomendó fue “No se va” de Grupo Frontera y este miércoles, hizo lo propio con “Te Mereces un Amor” de Vivir Quintana .

El mandarario federal aseguró que continuará revelando más canciones para promover canciones que se centren en el amor, en lugar de “lo material, la violencia y el narcotráfico.