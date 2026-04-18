En los últimos meses, los algoritmos de redes sociales han saturado nuestros muros con videos de alto impacto: abogados escoltados por la fuerza pública, cerraduras rotas y mudanzas cargando bienes en plena calle mientras los deudores observan con impotencia. Ante el drama y la edición cinematográfica, la duda del público es inevitable: ¿esto es real o es una actuación para ganar seguidores?

Desde la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, nos hemos dado a la tarea de investigar la veracidad de este contenido. Hemos tenido acercamientos directos con despachos y creadores que encabezan esta tendencia, como es el caso de “Los Embargadores” y “Los Solucionistas”. Tras analizar su operatividad y la documentación de sus casos, podemos confirmar que sus diligencias son totalmente reales.

El derecho del acreedor vs. el derecho del deudor

Es vital establecer una distinción clara: aunque hemos verificado la autenticidad de sus procesos, estos despachos y nuestra Organización representan intereses opuestos. Mientras que figuras como “Los Embargadores” actúan legítimamente en favor de bancos u otros acreedores para recuperar activos, nuestra labor es la protección y defensa de quien debe.

Reconocer que sus videos son verídicos no es un gesto de camaradería, sino un ejercicio de honestidad profesional. Hay que ser realistas: ningún abogado en su sano juicio utilizaría sus redes sociales como plataforma para exhibir un acto ilegal. Grabar una diligencia que no cuenta con un ordenamiento judicial sería entregarle al adversario las pruebas necesarias para una demanda penal o administrativa en bandeja de plata.

El peligro del “exceso de confianza”

El peor enemigo de una persona con deudas no es el abogado que toca a su puerta, sino la mala asesoría. En México, existe un fenómeno de desinformación alimentado por el “clásico consejo” del amigo, el compadre o el familiar que, con buena intención pero nulo conocimiento legal, asegura frases peligrosas como:

- “En México los embargos son ilegales”.

- “Por una tarjeta de crédito no te pueden hacer nada”.

- “Solo si debes más de 100 mil pesos te pueden demandar”.

Estas afirmaciones son mitos que generan un exceso de confianza fatal. La realidad es que cualquier deuda documentada en un título de crédito es demandable, y estos videos son la prueba fehaciente de que el sistema judicial, cuando se activa, no se detiene por leyendas urbanas.

Cómo evitar ser “la próxima estrella” de las redes sociales

Para no terminar como el protagonista de un video dramático de cobranza, la prevención es la única estrategia infalible. Nadie llega a una ejecución de embargo de la noche a la mañana; siempre hay señales y etapas procesales que permiten maniobrar.

El papel de la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor es, precisamente, evitar que el deudor llegue a esos extremos de vulnerabilidad. Nuestra labor consiste en brindar el contrapeso legal necesario para que, en lugar de una mudanza forzada frente a una cámara de celular, exista una negociación justa, una defensa técnica sólida y una salida digna al problema financiero.

Conclusión:

¿Son reales los embargos en redes sociales? Absolutamente. Pero que sean reales no significa que sean inevitables. El drama que vemos en video es, casi siempre, el resultado de una deuda en abandono y una defensa inexistente. En la era del morbo digital, la mejor protección no es dudar de lo que vemos, sino entender que mientras los acreedores tienen a sus ejecutores, los deudores tienen el derecho —y la obligación— de buscar una defensa profesional que equilibre la balanza.