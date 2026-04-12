En la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor, sabemos que la incertidumbre y el miedo son compañeros frecuentes de quienes enfrentan problemas de endeudamiento. Una de las preguntas más recurrentes, y que genera mayor angustia, es si una deuda de tarjeta de crédito puede terminar en un embargo. Es natural preocuparse por el patrimonio, y nuestra misión es brindar información clara, veraz y oportuna para disipar mitos y enfrentar la realidad legal de frente.

La respuesta corta es sí, legalmente es posible. Pero la realidad es más compleja y matizada, y entenderla es el primer paso para tomar decisiones informadas.

El origen legal de tu deuda: un contrato con peso

Cuando solicitas y utilizas una tarjeta de crédito, no solo estás haciendo uso de un plástico; estás celebrando un contrato de apertura de crédito con una institución financiera. Este contrato, lejos de ser un simple acuerdo, es un acto de comercio. Esto significa que cualquier controversia que surja de él se rige por el Código de Comercio, específicamente el Artículo 75, que considera las operaciones financieras y los títulos de crédito como actos de comercio. Por lo tanto, cualquier reclamo se tramitará en materia mercantil, no civil, lo que tiene implicaciones importantes en los procedimientos judiciales.

Más allá del papel: la validez de los contratos digitales

En la era digital, muchas personas obtienen tarjetas o préstamos en línea, lo que a veces lleva a la errónea creencia de que “si no firmé en papel, la deuda no es válida”. Esto es incorrecto. En México, el Código de Comercio, en sus Artículos 89 y 89 Bis, reconoce plenamente la validez de los mensajes de datos y los actos jurídicos realizados por medios electrónicos. Esto significa que un contrato aceptado a través de una aplicación, un portal web, o mediante mecanismos como un NIP, OTP o biometría, genera obligaciones legales tan exigibles como un documento firmado a mano.

Los “títulos ejecutivos”: la base para el embargo

Aquí radica uno de los puntos clave. Las instituciones financieras no necesitan probar la existencia de la deuda desde cero en un juicio si cuentan con un “título ejecutivo”. ¿Qué es esto? Es un documento que, por ley, ya trae aparejada la ejecución, es decir, permite iniciar un procedimiento judicial de cobro de manera expedita.

Existen varios documentos que pueden fungir como títulos ejecutivos en el contexto de una deuda de tarjeta de crédito:

1. El Pagaré : En muchos contratos de crédito, se incluye la firma de un pagaré. Este documento, regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (Artículo 170), es una promesa incondicional de pago y es, por excelencia, un título ejecutivo. Demuestra quién debe, cuánto debe y cuándo debía pagar.

2. El Contrato de Crédito Bancario y Estado de Cuenta Certificado : La Ley de Instituciones de Crédito, en su Artículo 68, es muy clara al respecto. Establece que los contratos o pólizas donde consten créditos otorgados por bancos, junto con los estados de cuenta certificados por la propia institución, constituyen un título ejecutivo. Esto significa que el banco puede demandar judicialmente presentando estos dos elementos, sin necesidad de un pagaré adicional.

El juicio ejecutivo mercantil: el camino al embargo

Cuando un acreedor decide demandar y cuenta con alguno de estos títulos ejecutivos, inicia un Juicio Ejecutivo Mercantil. Este procedimiento, regulado por el Código de Comercio (Artículo 1391 y siguientes), es particularmente ágil. Permite que, desde el inicio del juicio, el juez ordene un requerimiento de pago al deudor. Si en ese momento el deudor no paga, el juez puede ordenar el embargo de bienes suficientes para garantizar la deuda. Es decir, el embargo puede ocurrir en las primeras etapas del proceso, siempre bajo una orden judicial.

La realidad práctica: la decisión estratégica de demandar

Aunque la ley es clara y permite el embargo, la decisión de un banco de iniciar un juicio por una deuda de tarjeta de crédito es estratégica y no automática para cada caso. Es importante entender que todos los bancos en México tienen la capacidad y la disposición de demandar por este tipo de deudas. Sin embargo, antes de proceder judicialmente, evalúan diversos factores:

* El monto adeudado : Deudas de mayor cuantía suelen tener una mayor probabilidad de ser llevadas a juicio, ya que justifican la inversión en costos legales y el esfuerzo procesal.

* Los índices de morosidad y el perfil del deudor : El historial de pagos del deudor, su comportamiento durante la etapa de cobranza y su capacidad de pago aparente son considerados.

* El manejo de la etapa de conciliación : Si los intentos de negociación y acuerdo extrajudicial no han sido fructíferos, la vía legal se vuelve una opción más viable para el acreedor.

* Costo - beneficio : Iniciar un juicio implica una inversión significativa en honorarios de abogados, gastos judiciales y tiempo. El banco evalúa si el costo de la demanda es proporcional al monto a recuperar y a la probabilidad de éxito, incluyendo la existencia de bienes embargables por parte del deudor.

Por estas razones, no todas las deudas de tarjeta de crédito terminan en juicio, pero la posibilidad siempre está latente. Es común que las instituciones financieras opten por otras estrategias antes de llegar a los tribunales, como:

* Cobranza extrajudicial : A través de despachos de cobranza que buscan negociar o presionar para el pago.

* Venta de cartera vencida : El banco vende la deuda a empresas especializadas o fondos de inversión por una fracción de su valor. Estas empresas son las que luego intentarán recuperar el dinero, a menudo con estrategias de cobranza más directas.

Sin embargo, el riesgo de demanda siempre existe

Es fundamental entender que el hecho de que un banco no demande de inmediato o que prefiera otras vías no significa que no pueda hacerlo. La posibilidad legal está ahí, y el riesgo de un juicio mercantil y un embargo de bienes es real, especialmente cuando:

* El monto de la deuda es considerable.

* El acreedor tiene conocimiento de que el deudor posee bienes embargables (inmuebles, vehículos, cuentas bancarias).

* El deudor tiene ingresos formales y estables.

Nuestra recomendación: no ignores la situación

Ante una deuda de tarjeta de crédito, lo peor que puedes hacer es ignorarla o caer en pánico por amenazas de cobranza. Es crucial calcular el nivel de riesgo legal de tu situación particular y actuar de manera estratégica.

Desde la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor, siempre recomendamos:

1. No te dejes intimidar : Las amenazas de embargo sin una orden judicial son ilegales.

2. Busca conciliar : La negociación es casi siempre la mejor vía. Intenta llegar a acuerdos de pago que se ajusten a tu capacidad económica.

3. Exige formalidad : Cualquier acuerdo de pago, quita o reestructura debe quedar por escrito en una “carta convenio” oficial. Esto te protegerá de futuros reclamos.

4. Infórmate y asesórate : No estás solo. Entender tus derechos y obligaciones es fundamental.

En conclusión, las deudas de tarjeta de crédito en México sí pueden derivar en un embargo, gracias a la existencia de títulos ejecutivos como pagarés o los propios contratos bancarios con estados de cuenta certificados, que permiten el inicio de un juicio ejecutivo mercantil. Aunque la decisión de demandar es estratégica y depende de diversos factores, el riesgo siempre está presente.

Por ello, ante un problema de deuda, la mejor decisión es no ignorarlo. Acércate a la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor para obtener información y ayuda especializada. También, si lo consideras necesario, busca el apoyo de las autoridades competentes. Con la información correcta y el acompañamiento adecuado, puedes encontrar una solución viable y proteger tu patrimonio.