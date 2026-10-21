El próximo 3 de noviembre, Estados Unidos acudirá a las urnas en una elección que trasciende ampliamente la renovación de su Congreso. La totalidad de la Cámara de Representantes y 35 escaños del Senado estarán en disputa. Lo que los estadounidenses decidan determinará no solamente el equilibrio político en Washington durante los próximos dos años, sino también los márgenes de acción del presidente Donald Trump, el rumbo de su agenda económica y las condiciones bajo las cuales México deberá conducir una de las relaciones bilaterales más importantes del mundo.

Las elecciones de medio término suelen interpretarse como un referéndum sobre el presidente en funciones. Sin embargo, reducir la contienda de 2026 a una evaluación de popularidad sería insuficiente. Estados Unidos atraviesa una transformación de sus coaliciones electorales, de sus prioridades económicas y de la manera en que sus ciudadanos perciben el papel de su país en el mundo.

Las encuestas han errado antes. La pregunta es por qué podrían volver a hacerlo.

Las experiencias de 2016, 2020 y 2024 demostraron que los instrumentos demoscópicos pueden subestimar determinados segmentos del electorado, particularmente cuando existen diferencias entre quienes expresan una preferencia y quienes efectivamente acuden a votar. No todos los errores han tenido la misma dirección ni las mismas causas, pero constituyen una advertencia contra la tentación de convertir las encuestas en resultados anticipados.

Entre los analistas republicanos, Jim Ellis ha dedicado buena parte de su trabajo a examinar la geografía electoral, la competitividad de los distritos y las particularidades de las contiendas legislativas. Su aproximación permite comprender por qué una tendencia nacional no necesariamente se traduce en una distribución equivalente de escaños.

La experiencia de los estrategas republicanos también obliga a prestar atención a la movilización de los votantes de baja frecuencia, al comportamiento de los independientes y a la diferencia entre la popularidad de una figura presidencial y la fortaleza electoral de los candidatos locales.

La economía será otro factor decisivo. El costo de vida, la inflación, los precios de la energía y la percepción sobre el poder adquisitivo de las familias pueden influir más en determinadas circunscripciones que los grandes debates ideológicos nacionales.

En ese contexto, el presidente Trump ha planteado una propuesta extraordinaria: un dividendo de 5,000 dólares por ciudadano adulto, condicionado a que los republicanos conserven el control de ambas cámaras. Más allá de su viabilidad presupuestaria y legislativa, que requiere un análisis independiente, la propuesta introduce una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto los incentivos económicos directos pueden modificar el comportamiento electoral de una sociedad profundamente polarizada?

La oferta no debe confundirse con un beneficio aprobado ni con un pago garantizado. Su importancia política reside en la intención de asociar la continuidad de una mayoría legislativa con un beneficio económico tangible.

El verdadero desafío para los republicanos consiste en convertir la identificación con Trump en participación efectiva a favor de sus candidatos al Congreso. Para los demócratas, el desafío es transformar el descontento con la administración en mayorías electorales concretas, particularmente en los distritos y estados donde se decidirá el control legislativo.

No se trata solamente de quién obtendrá más votos, sino de dónde se emitirán, quiénes acudirán a las urnas y qué asuntos determinarán sus decisiones.

Para México, las consecuencias son particularmente importantes.

Un Congreso dividido puede modificar los tiempos de negociación, las prioridades presupuestarias y la capacidad del Ejecutivo estadounidense para impulsar determinadas iniciativas. Un Congreso controlado por el partido presidencial puede facilitar algunos aspectos de su agenda, aunque ello no elimina las diferencias internas ni los contrapesos constitucionales.

En ambos casos, asuntos como el T-MEC, la seguridad fronteriza, la cooperación contra las organizaciones criminales, la migración, la política energética y las cadenas regionales de suministro seguirán ocupando posiciones centrales en la relación bilateral.

México necesita comprender no solamente lo que el gobierno estadounidense decide, sino los procesos políticos que explican por qué lo decide.

La política estadounidense no puede interpretarse exclusivamente desde la perspectiva mexicana. Sus instituciones, sus tradiciones federales, sus partidos, sus electores y sus mecanismos de representación responden a una historia propia. Comprenderla exige observar sus procesos desde dentro, reconocer sus tensiones y escuchar las distintas corrientes de pensamiento que participan en su democracia.

Estados Unidos representa una de las experiencias de continuidad constitucional más prolongadas de Occidente. Su sistema político ha atravesado guerras, crisis económicas, transformaciones sociales y profundas disputas sobre la distribución del poder. La permanencia de sus instituciones no significa ausencia de conflicto; significa que el conflicto político encuentra cauces constitucionales para expresarse y resolverse.

Precisamente por ello, resulta indispensable que la clase política mexicana, los empresarios, los analistas, los académicos y la sociedad civil dispongan de espacios donde puedan observar y comprender directamente estos procesos.

El próximo 3 de noviembre, The American Society of Mexico (AmSoc) celebrará Election Night 2026 en el Foro Totalplay, un encuentro en el que se seguirá en vivo el desarrollo de las elecciones estadounidenses, acompañado por comentarios y análisis de especialistas de alto perfil.

La invitación está abierta a quienes participan en la vida pública, económica e intelectual de México y desean comprender las implicaciones de una jornada que influirá sobre el futuro inmediato de América del Norte.

El propósito no es anticipar vencedores ni sustituir el juicio de los ciudadanos por el de los especialistas. Es examinar los hechos, interpretar las tendencias, contrastar perspectivas y acercarnos al funcionamiento de una democracia cuya evolución tiene consecuencias directas para nuestra nación.

Los grandes acontecimientos políticos no comienzan a tener efectos cuando se conocen sus resultados. Sus consecuencias se preparan mucho antes, en las expectativas de los mercados, en las decisiones de inversión, en las negociaciones diplomáticas y en las estrategias de los gobiernos.

Por eso, observar una elección estadounidense desde México no constituye un ejercicio de curiosidad internacional. Es una necesidad de comprensión estratégica.

El 3 de noviembre Estados Unidos elegirá a sus representantes. México deberá comprender qué significa esa decisión, por qué se produjo y cómo transformará las condiciones de nuestra relación bilateral.

En esa tarea, el diálogo informado entre nuestras sociedades es tan importante como las decisiones de nuestros gobiernos.

Election Night 2026 será esa ventana necesaria: una oportunidad para mirar la democracia estadounidense desde su propia perspectiva, interpretar sus resultados con especialistas y fortalecer el entendimiento entre dos sociedades.