Hoy es el último día en el que se pueden publicar encuestas sobre las preferencias electorales para el Estado de México y Coahuila. Hoy es el último día donde podrá ver en línea como piensan los encuestados sobre las candidatas y los candidatos que serán votados el próximo domingo.

Hay que aclarar que las encuestas son estudios de tendencia de voto y que pueden ser interpretados por muchos de diversas maneras. He visto en redes y en este mismo medio, SDPnoticias, que la diferencia entre las candidatas Alejandra del Moral y Delfina Gómez no es tan contundente como para asegurar una derrota para la candidata de la alianza opositora o una victoria de la candidata por Morena.

Los datos son duros y ahí están. La tendencia de diversas encuestas nos señala que la eventual ganadora del domingo sería Delfina Gómez. Hoy por la mañana salió la encuesta de MetricsMX que también tiene como ganadora a Gómez mostrando la misma tendencia de las encuestas.

El deseo de la mayoría de la gente del Estado de México es que se tenga un cambio en el partido que gobierna el estado desde que se hacen votaciones populares en nuestro país, cosa que me parece sana.

En su columna de hoy, veo que el querido y apreciado Manuel Díaz, @diaz_manuel, despotrica contra las encuestadoras que constantemente hay publicado que Gómez tiene las de ganar. Que si están alteradas, que si las diferencias con Del Moral son de risa e imaginarias. Manuel piensa que los datos que se han reflejado ahí son falsos. Conozco a varias empresas estadísticas que no pondrían un resultado que no fuera el correcto. Alguna posible diferencia podría ser por la mayoría silenciosa que comenta Manuel, pero habría que recordar que los programas que existen en el Estado de México tienen que ver mas con el PRI que con Morena, entonces expresarse a favor de un cambio no tiene que ver con el miedo a perder algún derecho o dejar de ser parte de un programa gubernamental. Creo que esa mayoría silenciosa que Manuel dice que es de un 30% no será mas de un cinco, que con eso, según las encuestas no se cambiaría el resultado final.

Veo también la opinión de Humberto Enoc Cavazos, @HECavazosA, que también piensa que Del Moral puede ganar a pesar de ir 10 puntos abajo. Que Morena está buscando que la gente no salga a votar y que Del Moral tendría su victoria en el voto de los abstencionistas. Yo pienso diferente, creo que lo que tiene que hacer Morena es que los que manifiestan la tendencia ganadora de Delfina Gómez salgan a las calles a votar y que no se queden en sus casas. Imagine que los que manifiestan esos 10 puntos de diferencia tengan la feliz ocurrencia de quedarse en casa porque “ya ganaron”. Me recuerda a la fábula de La Liebre y La Tortuga de Esopo donde la liebre creyéndose ganadora se tiro a la hamaca y por eso perdió la carrera contra la tortuga.

Sin hacer una apuesta, creo que en las elecciones del domingo puede traer una diferencia similar a la que se han mostrado en todas las encuestas. No encuentro ningún motivo, dentro de la normalidad de las votaciones, donde no ganen los líderes de las encuestas. Puede ser que no sea por el número exacto qué hay en los levantamientos de datos, pero seguramente será bastante cercano. Si no es así, las teorías de la conspiración de Humberto y Manuel serían serias y bueno dignas de tomarse en cuenta.

La pregunta es si en el Estado de México la mayoría silenciosa puede ser de un 30%, ¿será que en Coahuila pase lo mismo y Guadiana tenga posibilidades de ganar? La verdad no lo creo. Esperemos.