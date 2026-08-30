Seúl antes que Washington. Esa secuencia, que la mayoría de las notas registró como un simple itinerario, es en realidad uno de los datos geopolíticos más importantes de la semana —y el que casi nadie está leyendo como tal–.

El 26 de agosto, el canciller Roberto Velasco se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio en Washington, apenas dos días después de concluir una misión de trabajo en Corea del Sur. La cobertura se ha concentrado, con razón, en lo evidente: la petición estadounidense de extradición de diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos —entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa—, la negociación arancelaria paralela que encabeza el secretario Ebrard, y la fotografía protocolaria de dos hombres sonriendo ante cámaras que después no respondieron una sola pregunta sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá. Todo eso es real y es relevante. Pero es la lectura de primer nivel. Hay una segunda capa que merece ponerse sobre la mesa, y una tercera —la de los números— que la sostiene.

1. Diversificar antes de negociar no es casualidad, es doctrina

Que Velasco llegara a Washington viniendo de Seúl —y no al revés— es una señal que Corea entendió perfectamente y que Estados Unidos también leyó, aunque nadie lo haya dicho en voz alta. En la diplomacia contemporánea, el orden de las visitas comunica jerarquías de prioridad tanto como el contenido de las reuniones. Al anteponer el fortalecimiento de vínculos económicos con una potencia tecnológica e industrial asiática a la cita con su contraparte estadounidense, México envió, sin necesidad de un comunicado explícito, el mensaje de que no llega a la mesa de Washington como el único socio disponible, sino como un país que también está siendo cortejado en otras latitudes. Es una forma de dignidad que no depende del tono de las declaraciones, sino de la arquitectura del calendario.

Ese es un activo de negociación que México ha usado de manera intuitiva, pero que no ha sido articulado como estrategia declarada. Convertirlo en doctrina explícita —una política de “diversificación previa” antes de cada ronda relevante con Washington— le daría a la Cancillería una herramienta reproducible, no un golpe de suerte aislado. Y, como se detalla más adelante, esa doctrina ya tiene números que la respaldan.

2. La bifurcación Velasco–Ebrard: fragmentación aparente, blindaje real

Se ha hablado de la coincidencia de que Velasco y Ebrard estuvieran en Washington al mismo tiempo, cada uno llevando una agenda distinta —seguridad y política uno, comercio el otro—. La lectura fácil es la de una diplomacia dispersa. La lectura que no se ha hecho es la contraria: separar deliberadamente el canal de seguridad del canal comercial es, en realidad, un mecanismo de contención de daños. Permite que la presión sobre temas judiciales y de extradición no contamine automáticamente la mesa arancelaria, y viceversa. Es la misma lógica que utilizan las potencias medianas cuando negocian con un socio asimétricamente más poderoso: compartimentar para que una crisis en un frente no tenga poder de veto sobre los demás.

Nombrar esta arquitectura —no ocultarla, sino reivindicarla como diseño institucional— fortalece la percepción de que México negocia con método, no con improvisación.

3. La guerra arancelaria de Washington con Canadá no es ruido de fondo: es la ventana

Mientras la relación entre Estados Unidos y Canadá se tensa por aranceles, y el futuro del T-MEC queda, según la prensa, “en entredicho”, la narrativa dominante en México ha sido defensiva: cuidar que no nos salpique. Ese marco es insuficiente. La pregunta que no se ha planteado con la fuerza que merece es otra: ¿qué papel puede jugar México como el socio que sí sostiene la arquitectura trilateral mientras uno de los otros dos vértices se tambalea?

Hay ahí una oportunidad de posicionamiento —no de triunfalismo barato frente a un vecino con quien no conviene competir públicamente, sino de construcción silenciosa de una reputación de previsibilidad institucional. En un T-MEC bajo presión, el socio que ofrece estabilidad se vuelve, casi por default, el interlocutor preferente. Eso no se gana con comunicados; se gana con cumplimiento verificable y con una narrativa curada con cuidado.

4. La extradición como precedente, no como caso aislado

La solicitud de entrega de diez funcionarios y exfuncionarios —incluido un gobernador con licencia— se está discutiendo como un asunto de cooperación judicial puntual. Pero el verdadero terreno en disputa es otro: el precedente que se fija para toda demanda futura de este tipo. Cómo responda México en este caso —los tiempos, los criterios de evaluación, el lenguaje público que se use— no resuelve solo este expediente, sino que define el estándar con el que Washington calibrará la siguiente petición, y la que siga después.

Tratar este momento como excepcional, sin una doctrina explícita de cooperación judicial soberana, deja a México respondiendo caso por caso, siempre a la defensiva. Formular ahora —con este caso como ancla, no como improvisación— los criterios públicos que regirán toda solicitud futura es la diferencia entre reaccionar y conducir.

5. Lo que el silencio ante la prensa realmente compró

Que ni Velasco ni Rubio respondieran preguntas sobre la disputa arancelaria entre Washington y Ottawa no fue evasión: fue un instrumento. El silencio calculado ante un tema que no les correspondía resolver en ese momento protegió el foco de la reunión y evitó que México quedara atrapado, sin quererlo, en una disputa bilateral ajena. Es una lección de disciplina comunicativa que rara vez se documenta como tal, pero que merece reconocerse como parte del repertorio de herramientas diplomáticas: a veces la ventaja no está en lo que se dice, sino en lo que deliberadamente no se dice y en el terreno que ese silencio protege.

La doctrina, en números: qué había realmente en Seúl

El primer ángulo de este análisis —la secuencia Seúl antes que Washington como ejercicio de dignidad diplomática— no es una lectura simbólica. Tiene respaldo cuantitativo, y ese respaldo rara vez se pone junto a la coyuntura política. La agenda de Velasco en Corea incluyó encuentros con directivos de Samsung Electronics, Hyundai Motor Group, Posco, Hana Financial Group, HL Mando y LG, entre ellos una reunión con el presidente y CEO de Samsung E&A, Namkoong Hong, y un recorrido por el LG Science Park centrado en inteligencia artificial, centros de datos y software automotriz. Las conversaciones se enmarcaron en el Plan México, el programa de la administración de Claudia Sheinbaum orientado a fortalecer la producción interna y diversificar las exportaciones.

Estas son las cifras que sostienen esa visita y que deberían formar parte de cualquier lectura seria de la semana diplomática.

Corea del Sur en números

Indicador Dato Periodo / fuente Crecimiento proyectado de la economía surcoreana 3.0% (revisado al alza desde 2%) 2026, impulsado por semiconductores de memoria para IA Inversión pública en centros de datos de IA ~650 mil millones de dólares a 10 años Anuncio del gobierno surcoreano, 2026 Exportaciones de México a Corea del Sur 404 millones de dólares Junio 2026 Importaciones de México desde Corea del Sur 2,609 millones de dólares Junio 2026 IED acumulada de Corea en México 6,512 millones de dólares 1999-2019 Empresas con capital surcoreano en México Más de 2,000 Cifra vigente, SRE Lugar de Corea como origen de IED hacia México 12º a nivel mundial, 2º en Asia (después de Japón) Secretaría de Economía Inversión surcoreana nueva en México 527 millones de dólares (2025) frente a 1,307 mdd en 2024 Secretaría de Economía Espacio industrial ocupado por empresas coreanas Más de 3.94 millones de m² (+8% anual) Primer trimestre 2026, SiiLa IED total captada por México 23,591 millones de dólares, máximo histórico para un primer trimestre Primer trimestre 2026, Secretaría de Economía

Dos lecturas se desprenden de esta tabla. La primera es que Corea atraviesa un ciclo de expansión apoyado en semiconductores de memoria, con Samsung y SK Hynix reportando utilidades récord y el gobierno coreano comprometiendo cientos de miles de millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial durante la próxima década. La segunda es que, pese a esa expansión, el flujo de inversión nueva hacia México se contrajo en 2025 —aun cuando la ocupación de espacio industrial y de oficinas por empresas coreanas siguió creciendo—, lo que sugiere que las compañías ya instaladas están consolidando operaciones más que anunciando proyectos nuevos.

Empresas coreanas y su participación en la economía mexicana

La presencia surcoreana en México no es reciente ni marginal. Samsung, LG, Hyundai, Kia, Posco, KEPCO, KOGAS y KORES figuran entre las firmas con mayor arraigo, dentro de un universo de más de dos mil empresas con capital coreano operando en el país. Corea es, históricamente, el duodécimo origen de inversión extranjera hacia México y el segundo dentro de Asia, después de Japón.

El movimiento más reciente y concreto es el de Kia: en julio de 2026 la empresa anunció 649 millones de dólares para ampliar su planta de Pesquería, Nuevo León, donde comenzará a fabricar vehículos eléctricos. Ese anuncio no está aislado. Coincide con inversiones de LG Energy Solution en baterías y con proyectos de otras armadoras y proveedoras —Volvo, BMW, ZF, Denso— en el mismo segmento de electromovilidad, lo que apunta a la formación de un clúster de manufactura EV con fuerte componente asiático en el norte y centro del país.

La participación coreana, en conjunto, cubre tres frentes: manufactura y ensamblaje (electrónica, automotriz), servicios financieros y banca de inversión (Hana Financial Group), y ahora un cuarto frente en construcción: infraestructura de datos e inteligencia artificial, tema central de la visita de Velasco a LG Science Park.

Dónde está la oportunidad, para ambos países

El comercio bilateral, tal como está estructurado hoy, es asimétrico: en junio de 2026 México exportó 404 millones de dólares a Corea e importó 2,609 millones, una relación de más de seis a uno. Esa brecha no es solo un dato de balanza comercial: es la medida exacta de cuánto de la cadena de proveeduría coreana instalada en México todavía se surte desde fuera del país. Cerrar esa brecha —no revertirla, cerrarla— es en sí mismo el objetivo de negociación más concreto y menos discutido en la agenda con Seúl.

A partir de las cifras anteriores, hay al menos cuatro líneas de trabajo con sustento numérico directo:

Proveeduría nacional en la cadena EV . La inversión de Kia y LG Energy Solution en Nuevo León puede anclar una industria mexicana de componentes para vehículos eléctricos , si se negocia contenido local desde ahora y no después de que la cadena de suministro quede fijada con proveedores asiáticos.

. La inversión de Kia y LG Energy Solution en Nuevo León puede anclar una de componentes para , si se negocia contenido local desde ahora y no después de que la cadena de suministro quede fijada con proveedores asiáticos. Infraestructura de datos compartida . Corea dirige inversión masiva hacia centros de datos de IA; México ofrece costos de suelo y energía competitivos y cercanía al mercado estadounidense . Es una combinación que todavía no se ha puesto sobre la mesa como proyecto conjunto formal.

. Corea dirige inversión masiva hacia centros de datos de IA; México ofrece costos de y cercanía al . Es una combinación que todavía no se ha puesto sobre la mesa como proyecto conjunto formal. Revertir la caída de inversión nueva de 2025 . La consolidación operativa de empresas ya instaladas es una base sobre la cual construir un paquete de incentivos específico para capital fresco surcoreano, aprovechando que el apetito regional por relocalización sigue activo.

. La consolidación operativa de empresas ya instaladas es una base sobre la cual construir un específico para capital fresco surcoreano, aprovechando que el apetito regional por relocalización sigue activo. Uso de Corea como referencia de diversificación . Para México, profundizar esta relación reduce la dependencia de un solo socio comercial sin generar fricción con Washington, dado que Corea es aliado de Estados Unidos. Para Corea, México es la puerta de entrada al mercado norteamericano bajo el T-MEC.

La oportunidad de fondo

Ninguno de estos ángulos requiere una postura de confrontación ni de sumisión frente a Estados Unidos. Todos parten de una premisa distinta: que México ya está ejecutando, de forma intuitiva y dispersa, elementos de una estrategia inteligente —secuenciación de visitas, compartimentación de agendas, aprovechamiento de fricciones ajenas, construcción de precedente jurídico, disciplina comunicativa, y una relación económica con Corea que ya pesa en cifras concretas—, pero sin haberla articulado como doctrina explícita y reproducible.

La dignidad, en la política exterior de un país como México frente a un vecino como Estados Unidos, no se construye con gestos grandilocuentes. Se construye leyendo con más profundidad de lo que el titular permite, sosteniendo esa lectura con números, y actuando con método sobre lo que ambos revelan.