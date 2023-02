EL AJEDREZ HUMANO

Hasta ahora, nadie quiere enseñar más de la cuenta, las presentaciones que se han realizado, quizá la más importante, la de Red Bull, han decepcionado. En el “marketing” fue la más vistosa, pero en cuanto aspectos del monoplaza, nada, es entendible, revelar más de la cuenta le abre la puerta a los rivales quienes seguramente estaban atentos al mínimo detalle que pudieran recoger para beneficio propio.

Alpha Tauri

Los próximos días serán un alud de eventos. El sábado, Alpha Tauri presentará su monoplaza, con el objetivo de recobrar el terreno perdido el año pasado cuando vieron mermado su rendimiento, ni en aerodinámica, ni en motor compitieron, al ser el hermano menor de Red Bull, tuvieron que ser el conejillo de indias para usar los “Power Trains”. El resultado fue pobre, Yuki Tsunoda tendrá nuevo compañero, Nick de Vryes, el neerlandes que ansiaba un asiento, lo tiene, haber de que es capaz.

Mclaren y Aston Martin

El Lunes 13 de marzo, dos equipos que pelean por ser el mejor del grupo medio encenderán las luces para sus lanzamientos, Mclaren cumple 60 años de vida y quiere festejarlo con un coche que le haga honor a su historia. Complicado pensar en algo más que un cuarto o quinto lugar en constructores, después de la novela para fichar al multigalardonado piloto Oscar Piastri, la dupla con Lando Norris genera expectativas, pero un buen monoplaza es vital.

Aston Martin también presenta el mismo día. Se ha prometido un espectáculo nunca antes visto: La marca británica busca dar el salto en la parrilla; para eso le han invertido millones en la construcción de una fábrica, han fichado ingenieron y mecánicos de Red Bull, Mercedes y Ferrari, lo mejor que ellos consideraron para dar ese salto, trajeron a Fernando Alonso quien pasado los cuartenta años, luce impecable, veremos si llenan el ojo.

Ferrari

Los de maranello ya revelaron el nombre que llevará su monoplaza el SF-23. El objetivo es eliminar lo más posible los problemas de fiabilidad del año pasado que los marginó de poder pelear por el título de pilotos y constructores, además de mejorar en el planteamiento de estrategias que fueron un dolor de cabeza por las cuestionables tomas de decisiones en varias pistas; el golpe llegó en la cabeza, Mattia Binotto, Team Principal que encabezó un presunta revolución en Ferrari deja su cargo y llega de Alfa Romeo Frédéric Vasseur quien conocer perfectamente a Charles Leclerc ya que lo tuvo como piloto antes del salto al “cavallino rampante”, gran reto para Carlos Sainz que tendrá que seguir demostrando porque es la dupla más pareja de la grilla.

Mercedes

Las flechas de plata vienen con sed de revancha. La mala interpretación del reglamento el año pasado los marginó de la batalla por el título, pero su evolución fue extraordinaria, tango que cerraron la temporada superando a Ferrari, aunque no les dio para el subcampeonato de pilotos. Las sensaciones que dejaron fueron muy dulces, la victoria de George Russel en Brasil fue la confirmación que, para este 2023, con todo y la politiquería que armaron para las modificaciones del reglamento en plena competencia, volverán a pelear por ganar carreras.

Alpine

Alpine parece ser su propio enemigo, las tomas de decisiones en 2022 no eran las mejores, desde dejar a pelear inútilmente a sus pilotos en pista que les costó puntos. Problemas de fiabilidad sobre todo en el coche de Fernando Alonso y boxes partidos eran el común denominador, el equipo francés tendrá dos pilotos franceses, además de Esteban Ocon, Pierre Gasly al ver que no tendría posibilidades de regresar a Red Bull optó por irse. El tema es que con Ocon la relación no ha sido la mejor y podría ser una bomba de tiempo que de explotar. Haría esta sociedad un verdadero caos para un equipo que había despuntado y que en el papel, más que cambiar, era darle continuodad a lo que venían haciendo, el tiempo dirá.

Así que, a ajustarse los cinturones y abrir bien los ojos, las presentaciones vienen con todo, no esperemos mucho y por ahora, seamos más comparsa del show, que cuando arranquen los motores será el momento de comerse las uñas, eso, en tres semanas.

Luis Enrique Alfonzo en Twitter: @LEAdeportes