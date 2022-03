El desastre Honda y el milagro de Ferrari

AJEDREZ HUMANO

Bahréin dejó dudas y emociones. La mejor, Ferrari, el equipo de Maranello está de regreso con un coche que tiene un gran balance, no es el más rápido de la parrilla, pero sí el más estable. Las dudas están ahora mismo en Milton Keynes y en Faenza, el caótico arranque de los coches motorizados por Honda traen sin dormir a ambas sedes que tienen las horas contadas antes del próximo gran premio para encontrar una respuesta al desastre sufrido en el inicio de temporada.

Ferrari regresó, pero no son los más rápidos…

Pero vayamos por partes. El regreso del “cavallino rampante” no es cuestión de suerte, nada, en la ingeniería de la Formula 1 lo es, Ferrari renunció desde hace dos años a las mejoras anuales, para enfocar todos sus recursos en este 2022 y se nota, incluso el jefe de equipo, Matia Binotto, se ausentó de varias carreras el año pasado para supervisar personalmente los avances que vimos en Baréin; pero seamos honestos, lo que hace competitivo al F1-75 no es su velocidad, de hecho no es el coche más rápido, en Shakir, RedBull y hasta Alpha Tauri tuvieron más velocidad punta, lo que hace seriamente competitivo a este Ferrari es su extraordinario balance mostrado, la tracción en las curvas hizo la diferencia, ahí sacaban las décimas de ventaja que se convirtieron en segundos, el reto, es ver si este monoplaza rendirá igual este fin de semana, en un trazado muy diferente, Jeddah supondrá un reto nuevo y ahí veremos si en una configuración callejera, la más rápida de la historia, el “cavallino” compite.

El efecto Ferrari trae a otras escuderías en un sueño del que no quieren despertar, Haas, motorizado por el equipo italiano, logró el domingo pasado su mejor puesto en todos los años que llevan en Formula 1, el quinto lugar de Kevin Magnussen fue como un triunfo para ellos. Alfa Romeo también goza de las bondades Ferrari, el sexto puesto de Valteri Bottas y el punto logrado por primera vez por un piloto Chino en el debut de Zhou Guanyou al terminar en el décimo puesto, es felicidad pura.

El origen del desastre Honda

Con el gran rendimiento que tuvieron en 2021, nadie se imaginó que los motores Honda fallarían en este arranque de temporada. El incendio del Alpha Tauri de Pierre Gasly, los problemas hidráulicos en el RedBull de Max Verstappen, para concluir con el abandono del campeón del mundo y de Sergio Pérez que perdió el RB18 a una vuelta de subirse al podio, significa un dolor de cabeza para un equipo que antes de pensar en defender su titulo de pilotos y soñar con el de constructores, tiene que regresar a la fábrica para evaluar por que falló esa bomba de combustible que los dejó sin puntos en Baréin.

Mi teoría es que, RedBull se enfocó tanto en ganar el titulo e 2021, que quizá no alcanzó el desarrollo deseado para este 2022, otro factor, fue la separación anunciada con Honda, que al final no se dio y que podrían ser parte de los problemas que hoy vemos.

El fallo de Mercedes

Mercedes fue el más perjudicado con la nueva era, el dominio hasta insultante que tuvieron en la primer era híbrida daba pauta a pensar que se adaptarían perfectamente a esta etapa, por ahora no, al igual que Red Bull, podrían haber descuidado el desarrollo del W13, además su chasis no resultó ser tan efectivo, el misil que desde su diseño plantearon y los pontones reducidos, no han rendido como pensaban, seguro mejoraran, la ingeniera alemana esta hecha para estos retos y Mercedes estará en las siguientes carreras peleando de nuevo arriba.

Pero si Ferrari trajo felicidad a sus clientes, Mercedes todo lo contrario; Aston Martin, Mclaren y Williams se quedaron al final de la parrilla, siendo sinceros, además del motor, estos equipos tienen otros problemas más por resolver, pero de entrada, la unidad de potencia alemana, ha quedado a deber y veremos si las mejoras que tendrá en breve Mercedes, las comparte con sus compradores.

El GP de Arabia Saudita en riesgo

En la semana que Arabia Saudita organiza su segundo Gran Premio, grupos rebeldes Chiíes hutíes del Yemen han realizado varios ataques con drones y misiles a bases de la petrolera multinacional Aramco, una de las principales patrocinadoras de la Formula 1. Jeddah, la ciudad sede, ha sido una de las afectadas y amenaza la realización de la carrera. Durante la realización del último Dakar y del ePrix autoridades saudíes interceptaron varios misiles que sorprendieron al propio paddock.

Luis Enrique Alfonzo en Twitter: @LEAdeportes