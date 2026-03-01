Ahora resulta que el pueblo pidió eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

La reforma electoral viene con esa y otras sorpresas.

La desaparición de esta herramienta que permite saber con antelación cuáles serán los resultados de una elección, solo abona a la desconfianza.

¿A qué ciudadanía consultó Pablo Gómez para que la presidenta Sheinbaum llegara a la conclusión que el “pueblo” fue quien pidió desaparecerlo?

El PREP es una herramienta útil al igual que los conteos rápidos. Estos últimos son una especie de encuesta mientras el primero avanza según los conteos de las actas y antes de los conteos distritales.

¿Por qué Morena ahora quiere desaparecerlos?

Como siempre salen con el rollo de que “son muy caros” pero no reconocen la confianza que el PREP aporta a una elección.

Solo en 2006, el PREP entró en entredicho cuando se invirtieron los resultados preliminares que daban como ganador a AMLO y pusieron arriba a Felipe Calderón, quien finalmente ganó por 0.56 por ciento.

¿Será acaso esa vieja herida la que ahora pesa para desaparecer el PREP?

No concibo una elección sin PREP, que permita estar monitoreando los resultados de las actas.

Es justamente el PREP el que da luz a los medios y a la ciudadanía sobre quién será su futuro gobernante.

¡Qué afán de desaparecerlo! ¿Para qué?, ¿por qué?

No hay mayor explicación más que “el pueblo quiere” (su desaparición).

Si a esas vamos, mañana pueden desaparecer el INE argumentando que nos sale muy caro.

Vaya manera de echar a perder lo que podría significar un paso adelante con una reforma electoral.

Esto sin duda es un claro retroceso. No se deje engañar.