Roberto Velasco pertenece a una generación de servidores públicos formada en la escuela política de Marcelo Ebrard: una generación que entendió que la política exterior mexicana no podía quedarse atrapada en protocolos y declaraciones solemnes, sino que debía servir para proteger personas concretas, con nombre y apellido.

Esa visión transformó profundamente a la Cancillería mexicana.

Durante muchos años, los consulados de México en Estados Unidos fueron vistos únicamente como oficinas de trámites: lugares donde se expedían pasaportes, matrículas o actas de nacimiento. Roberto Velasco ayudó a cambiar esa lógica.

Entendió que para millones de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos, el consulado no es solamente una ventanilla administrativa. Es el rostro del Estado mexicano lejos de casa.

Por eso impulsó una política consular más humana, más cercana y mucho más territorial.

Bajo esa visión se fortalecieron los programas de protección consular, la atención jurídica, la asistencia en centros de detención migratoria y las visitas permanentes a cárceles donde miles de mexicanos enfrentan procesos judiciales en condiciones muchas veces extremas de vulnerabilidad.

La protección consular dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en una política activa de defensa de derechos humanos.

Pero también hubo casos emblemáticos.

La intervención y acompañamiento a favor de los hermanos González, injustamente detenidos en Alligator Alcatraz, reflejó precisamente esa nueva visión consular: una Cancillería que no abandona a su gente y que entiende que detrás de cada expediente existe una familia mexicana esperando justicia.

Esa misma lógica permitió modernizar la estructura consular mexicana en Estados Unidos.

Velasco impulsó el rediseño de circunscripciones consulares bajo un principio elemental pero profundamente importante: los consulados no deben responder a caprichos políticos ni a inercias burocráticas, sino a la realidad demográfica y a las necesidades de la población mexicana en Estados Unidos.

Donde crecieron las comunidades mexicanas, debía crecer también la capacidad de atención del Estado mexicano.

Por eso se fortalecieron consulados móviles, consulados sobre ruedas, jornadas sabatinas, programas comunitarios y nuevos modelos de atención consular, como ocurrió en Orlando.

También se impulsaron herramientas de inclusión financiera y protección económica para los migrantes mexicanos.

Entre ellas destaca el fortalecimiento de Finabien, que abrió mecanismos más accesibles y seguros para el envío, manejo y aprovechamiento de remesas de millones de personas mexicanas en el exterior.

Pero quizá uno de los cambios más significativos ocurrió en la manera de entender la política social desde los consulados.

Bajo el liderazgo de Marcelo Ebrard, Roberto Velasco y Zoé Robledo se firmaron acuerdos históricos con el Instituto Mexicano del Seguro Social para incorporar a mexicanas y mexicanos radicados en Estados Unidos al programa de Personas Trabajadoras Independientes.

El programa piloto comenzó en Orlando y abrió una puerta inédita: que trabajadores migrantes pudieran acceder voluntariamente a seguridad social mexicana desde el exterior.

Aquello no fue solamente un anuncio administrativo. Fue una redefinición de la relación entre México y su diáspora.

A esa visión también pertenecen iniciativas pioneras como la primera Ventanilla de Inclusión, diseñada para atender sectores históricamente invisibilizados y ampliar la función social de los consulados.

Detrás de todo ello existe una idea sencilla pero poderosa: la diplomacia no sirve de mucho si no mejora la vida cotidiana de las personas.

Por supuesto, Roberto Velasco también enfrentó momentos especialmente delicados en la relación bilateral con Estados Unidos. Le tocó operar en años marcados por la presión migratoria, la polarización política y la pandemia.

Pero incluso en medio de esas tensiones mantuvo algo fundamental: la interlocución permanente con autoridades estadounidenses, gobiernos locales, agencias federales y organizaciones comunitarias.

La firmeza serena ha sido una de sus principales características. Porque la verdadera diplomacia rara vez ocurre frente a las cámaras. En llamadas de madrugada. En negociaciones complejas donde una decisión equivocada puede afectar la vida de millones de personas.

Por eso resulta superficial analizar la política exterior desde el escándalo momentáneo o desde la lógica efímera de las redes sociales.

La diplomacia real se mide de otra manera.

Se mide en mexicanas y mexicanos protegidos.

En familias reunidas.

En personas defendidas frente a abusos.

En comunidades atendidas.

En derechos garantizados lejos de casa.

Y pocas responsabilidades son tan complejas para el Estado mexicano como cuidar a millones de connacionales en el exterior mientras se preserva una relación firme y estable con Estados Unidos.

Roberto Velasco entendió ambas dimensiones.

Por eso hoy representa mucho más que un nombramiento político.

Representa la continuidad de una Cancillería moderna, territorial y profundamente comprometida con las y los mexicanos que viven del otro lado de la frontera.

Porque al final, la política exterior no se recuerda solamente por los discursos.

Se recuerda por las vidas que logró proteger. ‎<Se editó este mensaje.>