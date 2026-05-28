El presidente Donald Trump impulsó nuevas medidas para limitar el uso del voto electrónico en los procesos electorales de Estados Unidos, argumentando que el sistema presenta riesgos de seguridad.

Donald Trump insistió que el modelo electoral debe priorizar las boletas físicas y los mecanismos tradicionales, pues el voto electrónico facilita las irregularidades y la desconfianza en los resultados.

Pese a que el Partido Demócrata solicitó cancelar el decreto de Donald Trump argumentando que se privaría el derecho al voto a millones de personas, un juez federal negó suspender las nuevas restricciones.

Elecciones Estados Unidos 2024 (Matt Slocum / AP)

Donald Trump endurece restricciones del uso del voto electrónico en Estados Unidos

De frente a los próximos procesos electorales en Estados Unidos, Donald Trump señaló que el voto electrónico presenta importantes riesgos para la transparencia y la seguridad de las elecciones.

Trump ha sostenido desde las elecciones de 2020 que existieron fallas en el sistema electoral estadounidense, especialmente en estados clave donde perdió frente al demócrata Joe Biden.

Por esta razón, Trump busca endurecer las restricciones para el uso del voto electrónico en Estados Unidos, que serían las siguientes:

Reducir el uso de máquinas de votación electrónica en ciertos estados

Implementar auditorías más estrictas y revisiones posteriores a las elecciones

Exigir comprobantes impresos del voto emitido electrónicamente

Reforzar los requisitos de identificación oficial para los votantes

Supervisar el software de empresas proveedoras de equipos electorales.

Establecer controles de seguridad cibernética más rigurosos para los sistemas electorales

Promover conteos manuales parciales o totales en distritos considerados de alto riesgo

Dar mayor participación a autoridades estatales en la certificación y vigilancia de equipos electrónicos

Mientras simpatizantes de Trump consideran que las nuevas restricciones al voto electrónico fortalecerán la confianza ciudadana, críticos advierten que estas podrían dificultar la participación electoral.