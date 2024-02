“Era más blanda que el agua que el agua blanda Era más fresca que el río, naranjo en flor Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento.” HOMERO Y VIRGILIO EXPÓSITO

¡Ah pa’ consejitos! Estos únicamente pueden ser dados por el capo de todos los capos. Tipo el que le brindó ayer Andrés Manuel a su hermano. Después del vergonzoso acto de Pío López Obrador en contra de Carlos Loret de Mola y Latinus (al acusarles por dar a conocer las trapacerías por él cometidas, cuando que tanto él mismo como el presidente han aceptado que los ilegales hechos ocurrieron y que el dinero fue a parar para el movimiento), Andrés Manuel le dijo al pillo de su hermano: “no se puede denunciar a un mafioso que está protegido por un Poder Judicial mafioso”. Solo le faltó el puro y hacer la voz de El Padrino.

Podemos parafrasear al inquilino de Palacio: “no se puede llamar a cuentas (hacer pagar, meter al bote, vencer, etcétera) a un mafioso que está protegido por un Poder Ejecutivo mafioso”.

Para mí que atacar al Poder Judicial, al balance de Poderes, a la libertad de expresión y pretender que un juez admita —pero sobre todo emita sentencia— en contra de un comunicador solo porque exhibió al hermano del mandatario cometiendo un ilícito, muestra quienes son los verdaderos mafiosos de esta película…

El capo de Palacio dándole consejo a su hermano —también mafioso— (“Loret es de los periodistas más corruptos de México y es amigo de los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, está completamente corrompido”), mientras sienta al ex presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, a trabajar con su corcholata. Mafia, vieja y nueva, que se encuentra albergada en la 4t.

Como buena mafia, los integrantes del clan —a quienes se le perdonan sus errores (crímenes, corruptelas)— tienen sus desplantes. Empezando por el capo de Palacio. Ayer, por ejemplo, amagó con no ir a la cumbre de los líderes de América del Norte “si no se le trata de manera respetuosa”. Acto seguido —con muchísimo respeto— calumnió y acusó tanto a Biden como a Trudeau de estar detrás de la mafia del poder…

¿La neta? AMLO no quiere asistir a la reunión para no tener que enfrentar problemas que son trilaterales en año electoral como es la crisis del fentanilo.

¿Baladronadas… disparates de periodo electoral? Eso los shows que él arma en México como jefe de campaña del morenismo.

En otros artículos he mencionado que su estrategia del presidente estos próximos seis meses será llamar la atención; asegurar fuegos de artificio alrededor de su persona.

Pero debiera cuidar de que no se le pase de tueste (como le está sucediendo con Pío y Loret, como ya le sucedió con la periodista del NYT, o con su frase de que él está por encima de la ley y la Constitución).

Es curioso, a la vez que busca llamar la atención, en el presidente hay un gran tufo a cobardía. Cómo denota el que, después de pedir respeto, lastimosamente dice que él es la víctima por el hashtag #NarcoPresidenteAMLO10 mientras les pide ayuda a Biden y a Trudeau. No les pide vacunas, no les pide medicinas, tampoco tecnología de punta para optimizar la refinación o extracción del petróleo. Les pide que le ayuden a deshacerse de un mote que sólo a él incumben.

Andrés Manuel no irá a la Cumbre. No abordará el problema de la migración que incumbe a los tres países. Valga aquí un dato: los mexicanos que solicitan asilo político a Canadá se incrementó en un 133% en el 2023 versus el 2022. No sorprende que Canadá restablezca el requisito de visa con fines turísticos a los mexicanos.

Andrés Manuel no quiere ir a la cumbre, prefiere su atril en Palacio desde donde puede tergiversar la realidad de México y el mundo.

Giro de la Perinola

“Solo me faltan siete meses y no me gusta viajar mucho, me gusta viajar aquí a Palenque; aquí si me siento muy bien de salud, de ánimo, que hay muy buenas vibras y acuérdense que la vida no es nada más lo racional, está también lo místico”…. Ojalá lo místico no le resulte tan poco útil como su ‘detente’ o tan significativo como el caer de las naranjas en la cinta “El Padrino”.