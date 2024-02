El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio un consejo a su hermano Pío López Obrador, tras el careo que sostuvo con el periodista Carlos Loret de Mola, ello a pesar de que aseguró que no lo ve desde hace seis años.

Al término de su conferencia mañanera desde Chiapas, AMLO fue cuestionado fuera del atril sobre un comentario del careo de ocho horas que se llevó a cabo el martes 27 de febrero en juzgados civiles de la colonia Doctores de la CDMX, por la denuncia por daño moral que interpuso Pío López Obrador contra el periodista.

Las declaraciones de AMLO pudieron escucharse aún en la transmisión de la conferencia mañanera de este miércoles 28 de febrero, donde dijo a su hermano Pío López Obrador que “no sirve de nada denunciar” porque Carlos Loret de Mola está protegido por la mafia del Poder Judicial.

AMLO afirma que Carlos Loret de Mola está protegido por el Poder Judicial

AMLO se lanzó nuevamente contra Carlos Loret de Mola y dijo que es un mafioso, el periodista más corrupto de México y que por ello el Poder Judicial “no le van a hacer nada”.

“Si le puedo hacer una recomendación a mi hermano y a cualquiera, que no sirven de nada las denuncias porque no se puede denunciar a un mafioso que esta protegido por un Poder Judicial mafioso, porque forman parte de la misma mafia, es perder el tiempo. Yo por es no presento ninguna denuncia, Loret de Mola es de los periodistas mas corruptos de México, hace montajes.” AMLO

AMLO insistió que “es perder el tiempo, pero desde luego cada quien es libre, no veo a Pío desde hace cinco años, seis, y no voy a andar dando consejos, yo me hago cargo nadamás de Jesús Ernesto y eso porque es menor de edad, nadamás, lo quiero mucho, quiero muchos a mis hijos y a mi familia”, agregó el mandatario.

AMLO (Cortesía )

AMLO pide a Pío López Obrador no denunciar porque Carlos Loret de Mola se hace el “perseguido”

AMLO insistió -como en la ocasión que pidió que Alejandro Armenta no denunciara a Norma Piña- que no denuncien a Carlos Loret de Mola porque además “se sienten perseguidos” y a él no le importa el periodista ni hay censura en su gobierno.

“Que hagan lo que quieran, pero contra esos corruptos no se puede ni hacerles el juego, porque se sienten perseguidos, me echa la culpa a mi ¿qué me va a importar Loret de Mola? no censuramos a nadie” AMLO

También dijo que no le van a dar a su hermano los 200 millones de pesos que pide por difamación pues Carlos Loret de Mola no ha querido intercambiar sus bienes con él.

Periodista insinúa que AMLO está detrás de la denuncia; AMLO responde “¿qué me va a importar Loret de Mola?”

En su programa de la noche de 27 de febrero, Carlos Loret de Mola insinuó que la denuncia fue por orden de AMLO pues entre los 50 cuestionamientos que le hicieron estuvo el de cuánto gana.

“Y para que no hubiera dudas de parte de quién era todo esto... me mandó preguntar sobre mis ingresos” Carlos Loret de Mola

AMLO bromea: Carlos Loret de Mola vive en la calle Carlos Salinas de Gortari

AMLO bromeó en su respuesta de la mañana de 28 de febrero y dijo que de manera no oficial le ha cambiado el nombre a la calle Rubén Darío, de Polanco, la cual debería llamarse Carlos Salina de Gortari por tener Carlos Loret de Mola su departamento.

El presidente dijo que no debería llamarse Rubén Darío y elogió al poeta nicaragüense.

¿Pío López Obrador amenazó a David León por grabarlo recibiendo sobres amarillos?

Carlos Loret de Mola dijo que Pío López Obrador no pudo desmentir los reportajes presentados en Latinus y aceptó en la audiencia que recibió dinero en sobres amarillos, aunque no abundó sobre en el destino de los recursos.

Incluso dijo que Pío López Obrador amenazó a David León y su familia, a quien le dio el dinero en sobres amarillo y lo grabó para tener evidencia.