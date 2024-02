Carlos Loret de Mola preguntó este día a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ¿qué sigue? ¿cárcel? tras la audiencia que sostuvo este martes 27 de febrero de 2024 con Pío López Obrador.

Y es que el hermano del presidente nacional demandó al periodista por dar a conocer un par de grabaciones en donde se le observa recibiendo sobres amarillos con dinero en efectivo, que presuntamente estaban destinados para apoyar al hoy mandatario.

Carlos Loret de Mola cuestionó la libertad de expresión que manifiesta AMLO durante sus conferencias, pues señaló que, pese a lo que revelaban los videos, era él quien estaba en el banquillo de los acusados, y no Pío López Obrador o el propio presidente .

El pariente del mandatario nacional acusó al periodista de daño moral, por lo que solicitó una indemnización de 400 millones de pesos .

Carlos Loret de Mola acusó este día a Pío López Obrador de actuar “con total impunidad”, pues aseguró que durante la audiencia de hoy de más de 8 horas se comportó como una persona que “se sabe protegida” por ser el hermano de AMLO.

El periodista dijo que tuvo que comparecer ante las autoridades solo por revelar un hecho que involucraba al pariente de AMLO, ello dentro de su noticiero en LatinUs, en el año 2020.

Por tal motivo aseguró que estas acciones en su contra solo eran “un acto de intimidación“ por parte del titular del Ejecutivo nacional, pues reprochó que durante este sexenio “ a los periodistas se les demanda y a los criminales se les abraza ”.

Carlos Loret de Mola indicó que durante la audiencia Pío López Obrador aceptó que los videos era ciertos, por lo que no pudo desmentir esta situación ante el juzgado.

Debido a ello el periodista dijo que continuará ejerciendo su derecho a la libertad de expresión pese a que “tuerzan la ley”, pues seguirá revelando este tipo de información que clasificó como “de interés” para todo el país.

El conductor de televisión añadió que “no lo van a doblar” tras la demanda, y preguntó a AMLO cuál era la situación a seguir, si mandarlo a la cárcel, o buscar embargar sus bienes.

“que sepan, el presidente, su hermano, y todos los que se quieran formar en la fila de los tiranos, que no nos van a doblar, vamos a seguir ejerciendo la libertad de expresión al costo que sea... si quieren torcer la justicia, que la tuerzan. ¿Qué sigue? ¿que me embarguen? ¿que me meta a la cárcel? ¿hasta dónde está dispuesto a llegar en su último coletazo de poder AMLO?”.

Carlos Loret de Mola