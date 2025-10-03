El reciente fallecimiento de Mauricio Fernández Garza deja un profundo vacío en la vida pública y cultural de México. Su trayectoria refleja la de una persona con vocación de servicio público y una pasión inagotable por su tierra y su historia. Supó siempre que el liderazgo auténtico se ejerce al construir comunidad, al cuidar la memoria y al abrir horizontes a las nuevas generaciones.

A lo largo de su vida, desempeñó diversos cargos en el ámbito gubernamental, entre ellos la presidencia municipal de San Pedro Garza García, donde impulsó proyectos que transformaron la infraestructura local, fortalecieron la seguridad y promovieron la convivencia ciudadana. Su manera de gobernar se distinguió por la cercanía y por la convicción de que la política debía responder a las necesidades reales de las personas.

Sin embargo, quizá su legado más duradero se encuentre en el ámbito cultural y educativo. Convencido de que el arte y la historia fortalecen la identidad colectiva, fundó el museo La Milarca: un espacio singular que conjuga arte, ciencia y memoria. En sus salas se entrelazan piezas que dialogan entre distintas épocas y continentes, pero que en conjunto expresan algo que siempre distinguió a Mauricio Fernández Garza: la mirada curiosa y entrañable de quien sabía contemplar el mundo sin olvidar sus raíces.

Su impulso a la conservación del patrimonio natural y científico también fue notable. El hallazgo de un fósil marino bautizado Mauriciosaurus refleja su respaldo a la investigación y su interés genuino por acercar la ciencia a la sociedad. Creía en proyectos que unieran generaciones, que trascendieran coyunturas políticas y que consolidaran un legado compartido para su comunidad.

Su vida fue también ejemplo de entereza. Enfrentó la enfermedad con serenidad y dignidad, consciente de que su mayor testimonio era continuar sirviendo hasta el último momento. Quienes lo acompañaron saben que esa fortaleza, que unía convicción y sentido humano, seguirá siendo inspiración para ejercer lo público con pasión, responsabilidad y trascendencia.

El recuerdo de Mauricio Fernández Garza nos invita a reflexionar sobre el valor de la pluralidad en la vida democrática. A menudo pensamos que las diferencias nos separan más de lo que en realidad ocurre; sin embargo, el servicio público, la cultura y la búsqueda del bien común son horizontes compartidos que nos acercan. La democracia se engrandece cuando el diálogo y la colaboración entre proyectos distintos encuentran un terreno de respeto y coincidencia. Incluso en tiempos en que las redes sociales suelen amplificar las discrepancias, esas mismas plataformas pueden transformarse en espacios para visibilizar encuentros y gestos de cooperación. Esa capacidad de tender puentes, más allá de las diferencias, fue parte de la vida de Mauricio Fernández Garza y constituye un legado entrañable que merece ser preservado.

Hoy, al recordarlo, corresponde agradecer su entrega. Será recordado por su empeño en hacer de San Pedro y de Nuevo León espacios donde la cultura, el arte y el conocimiento florezcan. Descanse en paz Mauricio Fernández Garza. Su vida será siempre un horizonte luminoso para quienes creemos que lo público no solo es un mandato, sino una verdadera vocación.

X: @lorettaortiza