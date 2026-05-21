Trump intenta blindarse del IRS… mientras el Senado comienza lentamente a romper la pared roja. Y en medio de todo eso, desde Roma llega otra señal incómoda para Washington: la Iglesia vuelve a hablar de guerra, soberbia, abuso de poder y dignidad humana… justo cuando el trumpismo insiste en presentarse como defensor absoluto del “orden occidental”.

Demasiados símbolos acumulándose al mismo tiempo. Y la historia enseña que cuando empiezan a coincidir fracturas internas, desgaste imperial, tensiones militares y cuestionamientos morales globales… normalmente algo mucho más profundo empieza a moverse debajo de la superficie.

Porque lo que hoy ocurre dentro de Estados Unidos ya no parece solamente polarización política. Empieza a parecer agotamiento estructural del propio sistema. Mientras el Senado estadounidense enviaba señales de ruptura interna al frenar parcialmente los poderes de guerra de Donald Trump respecto a Irán —con apoyo incluso de sectores republicanos— otra noticia explotaba casi simultáneamente: el acuerdo que impediría al IRS continuar investigaciones o auditorías fiscales sobre Trump, sus empresas y parte de su entorno familiar.

Y ahí el problema deja de ser solamente jurídico. Empieza a ser obscenamente político.

Porque la discusión ya no gira únicamente alrededor de impuestos, tecnicismos legales o disputas administrativas. La percepción que empieza a instalarse dentro y fuera de Estados Unidos es mucho más grave: la idea de que el poder político comienza lentamente a doblar las instituciones para protegerse a sí mismo.

Y eso es devastador para cualquier democracia que todavía pretenda llamarse democracia funcional.

Según los reportes difundidos en medios estadounidenses, el acuerdo derivado de la demanda multimillonaria impulsada por Trump contra el IRS incluiría cláusulas que limitarían o bloquearían futuras acciones de auditoría relacionadas con declaraciones fiscales previas de Trump, sus empresas y familiares. Técnicamente existen matices legales y funcionarios intentando explicar alcances específicos. Siempre aparecen los expertos dispuestos a explicar que “no es exactamente eso”, que “debe interpretarse cuidadosamente”, que “jurídicamente existen matices”.

Naturalmente. Los imperios decadentes suelen llenarse de especialistas explicando por qué lo anormal todavía debe considerarse normal.

Pero políticamente el daño ya está hecho. Porque el mensaje que recibe la opinión pública es brutalmente simple: el hombre más poderoso del país parece negociar protección fiscal… con organismos que deberían investigarlo independientemente.

Y cuando eso ocurre, el problema deja de ser solamente Trump. El problema empieza a ser el sistema.

Porque las democracias pueden sobrevivir presidentes polémicos. Pueden sobrevivir escándalos. Pueden sobrevivir incluso líderes autoritarios. Lo que rara vez sobreviven intactas… es la percepción de que el poder ya no tiene límites reales.

Ahí es donde ambos acontecimientos —la rebelión parcial en el Senado y el escándalo alrededor del IRS— empiezan a conectarse peligrosamente. Porque mientras algunos sectores institucionales estadounidenses intentan todavía colocar frenos, contrapesos y límites al expansionismo político del trumpismo, otras áreas empiezan a proyectar exactamente lo contrario: concentración creciente de poder alrededor de una figura personalista.

Y eso suele ser señal de tensión estructural interna.

El Senado lo entendió parcialmente con Irán. Porque lo verdaderamente importante de la votación para limitar facultades de guerra no fue solamente el tema militar. Fue el mensaje político. Republicanos comenzaron a despegarse. Y cuando sectores del propio bloque gobernante empiezan a enviar señales de distancia, preocupación o incomodidad, normalmente significa que el desgaste interno ya empezó a ser demasiado visible para ocultarlo completamente.

La famosa “pared roja” empieza lentamente a mostrar grietas. No porque Trump haya perdido todavía el control total del Partido Republicano. Sino porque algunos empiezan a hacer algo que en política suele resultar letal para los liderazgos mesiánicos: empezar a calcular costos.

Costos económicos. Costos geopolíticos. Costos electorales. Costos históricos. Y hasta costos penales futuros.

Porque mientras Washington multiplica tensiones —Irán, China, Europa, comercio, migración, sanciones, amenazas y desgaste diplomático— el resto del mundo empieza lentamente a reacomodarse. Y ahí aparece la otra escena brutalmente simbólica de estos días: Xi Jinping desplegando una recepción monumental para Vladimir Putin en Pekín apenas días después de la visita de Trump.

La imagen es devastadora para Washington.

Porque mientras Trump fue recibido bajo protocolos fríos, tensos y cuidadosamente calculados, Putin apareció tratado prácticamente como socio estratégico de civilización.

No fue solamente diplomacia. Fue escenografía imperial. Fue mensaje.

Mensaje hacia BRICS. Mensaje hacia Europa. Mensaje hacia Medio Oriente. Mensaje hacia Washington.

China ya no se siente obligada a esconder que está construyendo un eje alternativo de poder global mientras Estados Unidos parece atrapado entre desgaste interno, polarización extrema y liderazgo cada vez más reactivo.

Y mientras tanto, desde Roma también empiezan a surgir mensajes incómodos. El Papa volvió recientemente a cuestionar el deterioro moral de la política internacional, el abuso de la fuerza, la normalización de la guerra y la pérdida de humanidad en las relaciones entre potencias. No mencionó directamente a Trump en el centro del discurso, claro. El Vaticano suele hablar en un lenguaje infinitamente más elegante que Truth Social. Pero el mensaje político quedó flotando con bastante claridad: las potencias empiezan a comportarse nuevamente como imperios obsesionados con fuerza, control y confrontación.

Y ahí aparece quizá la ironía más extraordinaria de esta época.

Trump insiste en presentarse como defensor de Occidente… mientras buena parte de Occidente empieza lentamente a tomar distancia de él.

Europa recalcula. Canadá endurece posiciones. Sectores republicanos comienzan a dudar. La Iglesia cuestiona la lógica de confrontación permanente. Y China aprovecha el vacío para vender estabilidad estratégica.

Eso no convierte a Pekín en potencia moralmente superior. Ni democrática. Ni altruista. Xi Jinping encabeza un régimen profundamente autoritario, vigilante y controlador. Pero ahí está justamente el dato perturbador de esta etapa histórica: buena parte del planeta empieza a preferir estabilidad autoritaria predecible… antes que volatilidad occidental permanente.

Y eso representa quizá una de las derrotas simbólicas más graves para Estados Unidos desde el final de la Guerra Fría.

Porque durante décadas Washington logró vender no solamente poder militar y económico. Vendió institucionalidad. Vendió reglas. Vendió contrapesos. Vendió cierta idea de legalidad.

Pero cuando un presidente parece obtener acuerdos extraordinarios que lo blindan frente a investigaciones fiscales… mientras simultáneamente intenta ampliar facultades militares y endurece discursos imperiales sobre Venezuela, Groenlandia, Canadá o la Doctrina Monroe… la percepción internacional inevitablemente empieza a cambiar.

El problema ya no parece ser solamente político. Empieza a parecer sistémico.

Porque las potencias rara vez empiezan a deteriorarse únicamente desde afuera. Primero se desgastan internamente. Primero aparece polarización extrema. Después desconfianza institucional. Luego concentración de poder. Y finalmente algo todavía más peligroso: la sensación de que las reglas ya no aplican igual para todos.

Ahí es donde las sociedades comienzan lentamente a perder confianza no solamente en sus líderes… sino en el sistema completo.

Y cuando eso ocurre, las democracias entran en zonas muy oscuras.

Porque el verdadero riesgo nunca es solamente un líder fuerte. El verdadero riesgo aparece cuando las instituciones empiezan a adaptarse para protegerlo.

Y la historia demuestra algo brutal: cuando el poder empieza a blindarse de la ley… normalmente significa que ya empezó a sentir miedo de ella.

X: @salvadorcosio1 | Correo: Opinionsalcosga23@gmail.com