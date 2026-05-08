El 8 de mayo se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Ovario, una fecha en la que para visibilizarlo nos vestimos de color turquesa y cuestionamos seriamente las carencias de nuestro sistema de salud y la falta de protocolos de detección efectiva. A diferencia de otros tipos de cáncer ginecológico, el de ovario no cuenta con una prueba de tamizaje universalmente aceptada como el Papanicolaou, lo que lo convierte en un enemigo silencioso que, lamentablemente, sigue siendo diagnosticado en etapas III o IV en la gran mayoría de los casos.

Un fenómeno que ha encendido las alertas en la comunidad médica es el cambio en el perfil de las pacientes. Cada vez conocemos más casos de mujeres jóvenes que enfrentan esta enfermedad, rompiendo con la idea errónea de que se trata de un padecimiento exclusivo de la postmenopausia. Esto nos obliga a replantear la educación en salud: ninguna mujer es demasiado joven para ser escuchada cuando reporta síntomas persistentes de inflamación, dolor pélvico o alteraciones urinarias.

En este contexto, la negligencia médica juega un papel determinante. Es inaceptable que las mujeres tengan que pasar por múltiples consultas y diagnósticos erróneos, como colitis o infecciones urinarias recurrentes, antes de que se les realice un ultrasonido transvaginal. El error médico por omisión o por desestimar el dolor femenino es una barrera que cuesta vidas. La política pública debe enfocarse en garantizar que todas las mujeres tengan acceso a consultas periódicas ginecológicas gratuitas y de calidad, donde el equipo médico esté capacitado para sospechar del cáncer de ovario desde el primer contacto.

La supervivencia no debe depender del nivel adquisitivo ni de la suerte de encontrar a una médica o médico atento. La prevención y la atención temprana son derechos humanos fundamentales que el Estado tiene la obligación de proteger mediante presupuestos etiquetados y programas de diagnóstico oportuno en todos los niveles de atención.

La vida nos da señales, pero el diagnóstico a tiempo nos da el mañana. Unidas y unidos por la prevención juntas y juntos impulsemos un cambio real en el acceso a la salud para todas las mujeres.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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