Sólo con la prudencia, la sabiduría y la destreza se logran grandes fines y se superan los obstáculos. Napoleón Bonaparte

La aspirina es un medicamento que se obtiene de la corteza del roble como ácido acetilsalicílico, que lo patentó Bayer en Berlín, Alemania, desde 1899.

¿Quién de nuestra generación no ha tomado un par de aspirinas para el dolor de cabeza, sobre todo durante finales de cada sexenio?

La aspirina es un excelente medicamento para tratar el dolor, la fiebre, la inflamación, y ayuda hasta para relajarse, se utilizó muchos años en pediatría también, en México se comercializaba con la marca: “Mejoralito” en jarabe para bebés y menores de edad, pero se encontró un efecto secundario grave que le daba a cualquier menor si tomaba aspirina mientras también contraía varicela, llamado síndrome de Reye, muy raro, pero, repito, grave.

Si existía la certeza de que los niños y niñas en cuestión ya habían padecido varicela, ellos ya podían tomar aspirina, porque la varicela deja defensas de por vida en el cuerpo y no vuelve a dar una segunda vez.

Pero como la industria farmacéutica, sobre todo estadounidense, comenzó a fabricar un medicamento similar a la aspirina sin riesgo de síndrome de Reye aún tomándolo durante un cuadro de varicela, llamado: “paracetamol”, desplazaron la indicación de la muy noble aspirina durante la niñez por el susodicho paracetamol, fue tan importante el impacto económico del paracetamol, que su competencia lo patentó también como “acetaminofén”, aunque son exactamente lo mismo, este es uno de los muy pocos ejemplos de compuestos químicos que tienen dos nombres tan disparejos.

Y ahora que ya existe una vacuna para prevenir la varicela que se puede aplicar desde un año de edad, todos los niños que la reciban, como ya están protegidos contra la varicela y no les va a dar, podrán tomar aspirina cuando se les indique.

Finalmente, esto sí fue grave: la artritis reumatoide juvenil es uno de los mejores ejemplos de enfermedades en niños que mejoran radicalmente al tomar aspirina, y muchos de ellos no la recibieron por la posibilidad de llegar a contraer varicela, y se trataron con naproxeno u otros tratamientos no tan efectivos, aún si hubieran ya padecido varicela, por esa indicación de la industria farmacéutica de prohibirla en la niñez.

Ahora, en consecuencia, que la FDA estadounidense vuelva a aprobar el uso de aspirina en niños vacunados contra varicela.