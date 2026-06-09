¡A ver!... ¿De qué sirvieron tantos brincos, estando el suelo tan parejo?...

El diario en español con mayor presencia y más tradición en la costa Oeste de la Unión Americana, La Opinión de Los Ángeles, publicó ayer lunes 8 de junio del 2026, senda nota exclusiva con fines aclaratorios, firmada por el periodista Jesús García, donde se establece contundentemente que el gobierno de “Estados Unidos niega que gobernadores de México tengan un permiso especial (para ingresar a territorio americano) usado para casos de seguridad”. Por lo que, como ningún individuo sobre la faz de la Tierra puede ingresar a territorio estadounidense sin el permiso oficial correspondiente, tengan el cargo que sea y la jerarquía que fuere… tanto el gobernador Alfonso Durazo como Américo Villarreal, han ingresado en los últimos tiempos con una visa… sanseacabó.

Así que, si este ‘affaire noticioso’ habría sido una estrategia política malsana, provocada por los malquerientes del gobernador Alfonso Durazo (o del de Tamaulipas Américo Villarreal, sobre quien desconozco la situación) para descarrilarlo o descarrilarlos políticamente, por lo menos por este track, fallaron rotundamente de nuevo.

Concretamente es el caso de Alfonso Durazo Montaño, gobernador actual de Sonora y presidente del Consejo Político de Morena, el que al suscrito concretamente le importa porque es el que “tiene lucha”; es el caso moralmente salvable en esta, la llamada “crisis de las visas”.

El caso de Américo Villarreal II (Villarreal I, fue también gobernador de Tamaulipas y secretario de Recursos Hidráulicos en el sexenio del priísta Miguel de la Madrid) dista mucho de gravitar solo en los linderos de este tema de la visa. Está implicado, además, en una kilométrica cadena documental de acciones y actuaciones, que son parte de un proceso penal administrativo sobre por lo menos dos de los más espinosos temas que estropean la imagen histórica de la anterior administración: el “huachicol fiscal” y la vinculación financiera con el “Cártel de Sinaloa” en apoyo a por lo menos la campaña de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, en 2018 y la propia, en 2019.

Cabe destacar que mucho se ha especulado en el sentido de que esta ‘vieja especie’ noticiosa, que en realidad resultó un fuego de artificio, pues ya les había “explotado en la mano” a sus anteriores difusores, los muy admirados -a pesar de esto- editores del portal Pie de Página, auténticos profesionales de la investigación periodística, extrañamente atraídos por la existencia de una figura llamada ‘parole’, que, como se aclara, no existió en ambos casos…

¿Será por eso que más de un ‘duracista de cepa’ en su desesperación por tanto agravio a la figura de su gobernador, le han reclamado respetuosamente al político de Bavispe, que ‘deje de sudar agua bendita’ y les conteste? a quien sea, el responsable de tanta difamación y agravio a su imagen pública.

En respuesta, Durazo ha sostenido que su gobierno trabaja con una estrategia con visión integral del fenómeno y que no se podría aceptar una responsabilidad, ante una narrativa en la materia proveniente del exgobernador Beltrones.

Así pues, habida cuenta de que la información difundida por el diario californiano en español, no confirma el rumor mezquino de que el gobernador Durazo es ‘non grato’ para el gobierno del país vecino. Esto es totalmente falso.

Se escribe textualmente en la nota del diario La Opinión, que dicho medio de comunicación solicitó oficialmente al DHS (Department Homelandmark Security) o de ‘Seguridad Nacional’, información sobre si la dependencia otorgó un ‘Significant Public Benefit Parole’ (Permiso Parole por Beneficio Público Significativo) y, de ser así, bajo qué condiciones… La respuesta no solamente incluyó la negativa que se haya otorgado tal permiso de ingreso a los Estados Unidos de América, sino que tal oficina agregó los segundos apellidos de ambos gobernadores, confirmando que se refería a ellos, dado que la petición formal incluyó solamente el primer apellido de cada uno…” .

Incluso más adelante, el texto de la nota dice:

“Francisco Alfonso Durazo Montaño y Américo Villareal Anaya no han sido [beneficiados con tal permiso]”, indicó la dependencia a través de un correo electrónico a este diario. El ‘parole’ es descrito como un “perdón a la deportación”, cuando un extranjero es considerado inadmisible y es un término ampliamente usado en asuntos migratorios.

El DHS explica que el Permiso ‘Parole’ por Beneficio Público Significativo, es un permiso discrecional de inmigración que permite a los extranjeros entrar o permanecer temporalmente en EU sin visa, siempre y cuando su presencia proporcione “un beneficio reconocido al gobierno, al interés público o a la seguridad nacional”.

La respuesta oficial del DHS es significativa en estos casos, ya que solamente tres de sus oficinas pueden otorgar tal documento de ingreso a un extranjero: la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS); la de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y la de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Y desde luego es lo que se esperaba: que una dependencia oficial del Gobierno de Estados Unidos, aclarase públicamente qué dependencias están facultados para emitir un ‘Parole’ y cuáles no…

Se reitera, hasta hoy, si Alfonso Durazo (Gobernador de Sonora) y Villarreal, han ingresado a territorio estadounidense en los últimos meses… ha sido con una visa y nada más.

Y de que están siendo investigados por la administración estadounidense, es altamente probable… como lo está siendo investigada toda la administración gubernamental mexicana sin excepción seguramente.

Pero, de eso a repartir culpas a ‘diestra y siniestra’, sin pronunciamiento oficial siquiera de la autoridad jurisdiccional de aquel país o del nuestro, basado en una publicación resulta más que patético deliberadamente criminal.

¡Cuán grave es que una nota manipulada y perversa publicada por el periódico Los Ángeles Times, evidentemente salida de una oficina gubernamental mexicana para perjudicar sobre todo a Alfonso Durazo y llevando como compañero de escándalo a Américo Villarreal, haya calado tanto desde el punto de vista mediático en nuestro país!

No es casual que cada vez que la presidenta Claudia Sheinbaum pronuncia elogios para el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, inmediatamente y en forma automática surgen ataques denostando al sonorense ¿Por qué?... Porque intereses mezquinos de dentro y de fuera de la 4 T, no quieren que Durazo se posicione a nivel nacional cuando concluya su mandato en la gubernatura de Sonora. Porque temen que el hombre de Bavispe, les ‘robe el home’ en la candidatura presidencial para el 2030… ¡Así de claro y de real!

Habría que investigar oficinas gubernamentales y funcionarios federales que tienen relaciones con los Estados Unidos, sea con entidades de gobierno o sea con medios de comunicación social, fundaciones o grupos empresariales o financieros. Estoy seguro, que la más elemental investigación nos llevará a concluir de dónde han salido tantas infamias, para afectar a Francisco Alfonso Durazo Montaño, como es su nombre completo y como aparece en su acta de nacimiento, en su pasaporte y en visa otorgada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

¡Esta es la verdad de las cosas!

Alfonso Durazo nunca ha dicho que tiene deseos de ser secretario de Gobernación y, mucho menos en estos tiempos, donde aun le quedan un quince meses para concluir su mandato; han sido intereses aviezos y mezquinos, los que quieren enfrentarlo con los verdaderos interesados en ocupar el cargo, para empoderarse y obtener mayores controles de cara a la sucesión presidencial adelantada; pero Durazo no ha caído en esa trampa y en esa provocación; y trabaja intensamente por Sonora y con lealtad plena a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

En esta trama de perversidad política, están identificados plenamente algunos personajes priístas del pasado, hoy defenestrados por el actual dirigente Alejandro Moreno Cárdenas, quienes están impulsando el sueño “húmedo y juvenil” de la ambición presidencial de algún secretario del gabinete morenista actual. Por otra parte, cierta línea radical de morenistas, de corte marxista, sustenta desconfianza en Alfonso Durazo, porque él no es de tendencia comunista y por ser un socialdemócrata, surgido originalmente del PRI, pero quien al paso del tiempo, por su experiencia y sus múltiples lecturas de teoría política se ha vuelto un estadista que ha abrevado en los más importantes ideólogos políticos del mundo y de México, para diferenciarse de la media política nacional lo que le ha permitido ubicarse en un estatus superior dentro de Morena y en la 4T. ¡He ahí la envidia y la intriga malsanas!

A muchos les duele el papel de Alfonso Durazo Montaño, como gran conocedor de la política mexicana que es, por haber militado y estado cerca de varios partidos políticos en su trayectoria y por ser, el mejor enlace o eslabón entre Claudia Sheinbaum Pardo y Andrés Manuel López Obrador. Por eso le temen y por eso lo combaten; además, porque, digan lo que digan, es el más destacado de todos los gobernadores morenistas que hay en el panorama nacional y es, asimismo, uno de los mejores cuadros políticos que tienen la 4T y la presidenta Sheinbaum y ella lo sabe muy bien.

¿O no, estimados lectores?...

Agradezco plenamente su lectura, como siempre.

Héctor Calderón Hallal

@pequenialdo; @CalderonHallal1