La investigación de la agencia española Maldita.es y su proyecto Maldita Hemeroteca sobre la presencia de redes de abuso sexual infantil en TikTok no solo debe horrorizarnos, debe ponernos en alerta y hacer darnos cuenta, una vez más, que ni dentro de nuestra casa las infancias están a salvo. El peligro también puede llegar a través de una pantalla, de un mensaje aparentemente inofensivo, de una transmisión en vivo o de una recomendación algorítmica.

He seguido muy atenta esta investigación, que nos muestra cómo en esa red social se exhiben sin tapujos videos de niños y niñas que son abusados y explotados por pederastas.

Al momento se han identificado más de 26 mil cuentas presuntamente vinculadas con personas que utilizan esta plataforma para intercambiar, comprar y vender material de abuso sexual infantil, además de captar, acosar y explotar a niñas, niños y adolescentes.

La cifra es aterradora. Pero todavía más preocupante es saber que esta atrocidad no ocurre necesariamente en espacios clandestinos de difícil acceso, sino en una plataforma de alcance mundial, utilizada diariamente por millones de personas.

La pregunta es inevitable: ¿cómo es posible que una empresa capaz de detectar en segundos el uso de música protegida por derechos de autor no consiga impedir que sus espacios digitales sean utilizados para explotar sexualmente a menores?

Tik Tok tiene normas comunitarias, restricciones de edad y mecanismos de seguridad. Sin embargo, la investigación de la agencia española nos muestra una distancia alarmante entre las reglas que la compañía anuncia y lo que en realidad ocurre.

Los delincuentes hacen transmisiones en vivo y ofrecen regalos virtuales durante las mismas. También obligan a menores, algunos que apenas pueden hablar por su corta edad, a aparecer en pantalla, con poca ropa o sin ella, algo que va en contra de las normas oficiales de Tik Tok, donde se prohíbe a menores de 18 años de edad hacer este tipo de enlaces.

Este escándalo ya llegó a las autoridades españolas. En el diario El País, se lee que la fiscal de sala de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado, Elvira Tejada de la Fuente, presentó una denuncia contra TikTok para que la empresa investigue posibles delitos de difusión de material de abuso sexual infantil.

Con esta denuncia se hace un llamado para que la plataforma rinda cuentas ante las autoridades, entregue la información necesaria para identificar a los responsables de subir y difundir ese material, colabore con la localización de las víctimas y desmantele los canales digitales que convierten el abuso en contenido consumido en internet.

Y es que, por lo general, las plataformas se limitan a borrar videos cuando ya se hizo público el escándalo, sin dar seguimiento penal a los agresores, dejando a las víctimas sin justicia y permitiendo que los perpetradores sigan operando bajo nuevos perfiles.

Pero la impunidad digital no puede ser el refugio de quienes cometen delitos contra menores.

No basta con retirar una publicación cuando ya fue denunciada. Tampoco es suficiente suspender una cuenta cuando el daño ya está hecho. La protección de las infancias requiere prevención, vigilancia efectiva, detección oportuna y colaboración con las autoridades.

TikTok debe responder. Las autoridades deben investigar. Y la sociedad debe dejar de considerar estos hechos como un problema ajeno, pensando que solo ocurre en otros lugares y los demás estamos a salvo.

Proteger a la niñez no es una opción, es una obligación. Y ninguna empresa debería tener el privilegio de lucrar mientras se cuestiona su capacidad para impedir que su plataforma sea utilizada para cometer estos crímenes.