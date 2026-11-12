El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O como decía mi padre: no escupas para arriba, o te puedes salpicar.

Esto viene a colación porque Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, lanzó una propuesta, que en realidad parece ocurrencia: crear una comisión especial que también revise las elecciones presidenciales de 2018 y 2024.

La propuesta del priista se hace después de que Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, anunciara que buscará impulsar una Comisión Especial por la Democracia y la Verdad para investigar las circunstancias de la elección presidencial de 2006, cuando Felipe Calderón derrotó a Andrés Manuel López Obrador por un margen muy estrecho.

El detonante fueron las declaraciones del expresidente Vicente Fox, quien reconoció en una entrevista que intervino para favorecer el triunfo de Calderón y mantener al PAN en la Presidencia. Lo dijo tan quitado de la pena que escucharlo nos hizo oscilar entre la risa y la náusea. Posteriormente, Fox matizó sus palabras y negó haber violado las reglas electorales.

La elección de 2006 permanece como uno de los episodios más controvertidos de la democracia mexicana. Me atrevo a decir que fue un episodio obsceno.

La diferencia entre Felipe Calderón y López Obrador fue de apenas 0.56 puntos porcentuales, según el cómputo definitivo. AMLO denunció irregularidades y exigió el recuento de votos bajo la consigna de “voto por voto, casilla por casilla”.

El Tribunal Electoral finalmente declaró válida la elección y reconoció a Calderón como presidente electo. Veinte años después, Morena pretende volver sobre aquellos acontecimientos y exigir explicaciones.

Sería lo justo, claro que sí, aunque el daño que se hizo a la sociedad fue irreparable.

Alejandro Moreno asegura, sin pruebas, que el triunfo de Morena en 2018 y 2024, fue un fraude y cuestionó los resultados y el funcionamiento de los sistemas informáticos del Instituto Nacional Electoral. Particularmente, señaló la posibilidad de que se hubieran utilizado algoritmos digitales para alterar el conteo de votos y favorecer la representación legislativa de Morena.

También dirigió sus acusaciones contra Guadalupe Taddei, quien presidió el INE durante la elección de 2024.

Sin embargo, en ninguno de esos casos, presentó pruebas. Fue una de tantas acusaciones que hace a la ligera. Habrá que recordarle al señor que la democracia no se basa en ocurrencias.

Si existen elementos para investigar la intervención de Fox en 2006, deben examinarse. Si existen pruebas de irregularidades en 2018 y 2024, también deben presentarse y someterse a revisión por las autoridades competentes.

Ningún partido debería tener privilegios frente a la rendición de cuentas. Tampoco ningún dirigente puede convertir sus sospechas en verdades únicamente por repetirlas ante los medios de comunicación.

Pero el show, nos queda claro, es el pasatiempo favorito de Alejandro Moreno.

Que se investigue 2006, si existen elementos; que se revisen 2018 y 2024, si hay pruebas. Pero que la verdad no tenga colores partidistas. La democracia mexicana merece algo más que ajustes de cuentas entre quienes se disputan el poder.

Y por lo visto, la disputa por el pasado electoral de México amenaza con convertirse en una nueva batalla política.