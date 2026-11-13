La difusión de presunto material de abuso sexual infantil en TikTok provocó una fuerte reacción en España, donde varias compañías decidieron suspender sus campañas publicitarias en la plataforma mientras avanza una investigación de las autoridades.

El caso ha generado preocupación por los mecanismos de moderación de contenidos y la protección de menores de edad en entornos digitales.

Además de las medidas adoptadas por empresas privadas, organismos públicos ya iniciaron acciones para determinar posibles responsabilidades y evaluar nuevas medidas de control sobre el funcionamiento de TikTok.

TikTok (Unsplash)

Empresas inician boicot contra TikTok en España por contenidos de abuso sexual infantil

La organización Maldita.Es difundió una investigación que dejó al descubierto que la popular plataforma TikTok está llena de contenido de abuso sexual infantil.

La indagatoria reveló que en TikTok circulaban mil 183 videos de abuso sexual infantil explícito, así como más de 26 mil cuentas asociadas a potenciales pederastas.

También informó que junto al contenido se desplegaban campañas publicitarias de diversas empresas grandes, las cuales ya reaccionaron a los hechos al lanzar un boicot contra la plataforma.

El diario El País reportó que 4 de las firmas cuyos comerciales se desplegaban alrededor del contenido de abuso sexual infantil, ya suspendieron sus campañas publicitarias en TikTok:

Corte Inglés

Banco Santander

Moeve

Supermercados Eroski

Al respecto, Eroski emitió una nota de prensa en la que lamentó la falta de control por parte de la plataforma y advirtió que la protección de las infancias debe estar por encima de cualquier interés comercial.

Ante ello, señaló que solo se reactivarán los contratos de publicidad si TikTok garantiza que evitará los contenidos lesivos y que sus campañas publicitarias no aparecerán junto a dichos videos e imágenes.

Autoridades de España investigan TikTok por difusión de contenido de abuso sexual infantil

Tras destaparse la existencia de contenido de abuso sexual infantil en TikTok, la Fiscalía General del Estado de España denunció a la plataforma ante la Plaza de Guardia del Tribunal de Instancia de Madrid.

Elvira Tejada de la Fuente, fiscal de Sala de Criminalidad Informática, pidió investigar la difusión del contenido que hace alusión a la corrupción de menores para retirarlo de forma urgente e inmediata.

TikTok (Uns)

Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos inició una investigación en la que pidió a TikTok información sobre el caso y anunció una orden de bloqueo concreto, proporcionado y adecuado.

Sin embargo, precisó que no puede cerrar la plataforma, por lo que trasladará la información a la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, autoridad principal en Europa.

En tanto, el Ministerio de Juventud e Infancia solicitó a la agencia aplicar una suspensión cautelar de TikTok en España y emplazo a la Fiscalía paralizar los servicios.