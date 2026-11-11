TikTok modificó sus filtros de búsqueda a nivel mundial luego de una investigación periodística de la organización española Maldita.es, que reveló que más de 200 perfiles habrían publicado más de mil videos e imágenes con contenido de abuso sexual infantil.

De acuerdo con la investigación, este material habría acumulado alrededor de 48 millones de visualizaciones tan solo en España.

Tras la publicación del reportaje titulado “TikTok, el hogar del pederasta”, la plataforma de videos implementó cambios en sus filtros de búsqueda y bloqueó determinadas palabras clave relacionadas con este tipo de contenido.

¿Cómo modificó TikTok sus filtros de búsqueda tras investigación sobre videos de abuso sexual infantil?

Luego de la denuncia de Maldita.es, TikTok comenzó a restringir determinados términos de búsqueda en España.

Posteriormente, extendió los bloqueos de palabras clave a nivel mundial, de manera que algunas búsquedas muestran advertencias o dejan de ofrecer resultados.

En entrevista con Carmen Aristegui, Clara Jiménez Cruz, una de las periodistas involucradas en la investigación, explicó que durante el trabajo periodístico identificaron a 13 presuntos pederastas, por lo que decidieron entregar a TikTok una base de datos con la información recopilada.

Sin embargo, según relató Jiménez Cruz, la red social únicamente agradeció el envío de los datos y, hasta el momento, no se conoce públicamente qué acciones emprendió a partir de esa información.

La periodista también reveló que, en una nueva investigación realizada seis meses después, identificaron hasta 26 mil presuntos pederastas, de los cuales 7 mil 700 hablan español.

Ante estos hallazgos, cuestionó la eficacia de las medidas de TikTok, pues considera que eliminar cuentas o entregar información a la plataforma no resuelve el problema de fondo si las redes de abuso continúan operando.

“Detectamos 13 pederastas, le entregamos la base completa de datos a TikTok. TikTok hizo acuse de recibo, nos dijeron que gracias y no supimos más. No sabemos qué pasó con esos 13 pederastas que habíamos identificado. ¿Qué pasa? Que seis meses después repetimos esa investigación y lo que nos encontramos es aún peor. En esta investigación, Carmen, hemos identificado a 26 mil pederastas, de los cuales 7 mil 700 hablan español” Clara Jiménez Cruz, periodista en maldita.es

Jiménez Cruz agregó que, ante la falta de información sobre las acciones emprendidas por TikTok, no consideran suficiente repetir el mecanismo de entregar listas de cuentas para que sean eliminadas, mientras el problema persiste.

¿Qué falta por hacer en TikTok para combatir el abuso sexual infantil?

Aunque TikTok modificó sus filtros de búsqueda y restringió determinadas palabras clave, Clara Jiménez Cruz advirtió que todavía existen importantes deficiencias en los mecanismos de seguridad y moderación de la plataforma.

Entre los problemas que señaló durante la entrevista destacan:

Fallos en los sistemas de moderación: las herramientas de vigilancia no funcionan de manera eficaz para identificar y retirar este tipo de contenido.

Amplificación mediante algoritmos: los sistemas de recomendación pueden contribuir a que el material llegue a más usuarios.

Verificación de edad insuficiente: los mecanismos actuales no garantizan una protección adecuada para los menores.

Monetización del contenido: las herramientas para generar ingresos pueden permitir que se obtengan beneficios a partir de situaciones relacionadas con el abuso sexual infantil.

Falta de detección de redes: los mecanismos de seguridad no consiguen identificar eficazmente las redes que operan abiertamente dentro de la plataforma.

Tiktok modifica filtros de búsqueda por casos de contenido de abuso sexual infantil (Especial)

Por ello, la investigación de Maldita.es pone nuevamente sobre la mesa la responsabilidad de TikTok en la prevención, detección y eliminación de redes de explotación sexual infantil, más allá de restringir determinadas búsquedas o eliminar perfiles individuales.