Resulta conveniente que Estados Unidos coadyuve en la seguridad con México. 92 criminales trasladados como parte de la cooperación bilateral en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es aplaudible porque ya no generarán más violencia en el territorio mexicano.

37 operadores criminales de alto riesgo fueron entregados al gobierno de EU, de Donald Trump. Trasladados a Houston, Pensilvania, San Antonio, San Diego, Nueva York y Washington, en siete aeronaves de las Fuerzas Armadas mexicanas, para continuar reforzando la seguridad entre ambas naciones.

Es urgente la paz en nuestro país y en el mundo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que apegándose a la Ley de Seguridad Nacional fue tomada dicha decisión. Fue el Departamento de Justicia de Estados Unidos quien solicitó el envío de las personas que se encontraban en la cárcel.

Las 92 personas enviadas a Estados Unidos ya pagaban una condena en México, su traslado es para garantizar que dichos generadores de violencia no vuelvan a cometer más delitos. No habrá pena de muerte para las personas trasladadas.

El respeto a los derechos humanos de las y los mexicanos es fundamental como se establece en los pactos y tratados internacionales que piden a los gobiernos del mundo comprometerse con el derecho a la vida, así como el derecho de vivir dignamente.

La cooperación en materia de seguridad entre los gobiernos de diversas naciones es fundamental porque la globalización nos interconecta; también, excluye a muchas personas en situación de pobreza, hambre, migración, violencia, quienes exigen justicia social, pero une a los criminales integrantes del crimen organizado, del terrorismo, de la trata de personas, del tráfico de armas, a los ciberdelincuentes, sin excepción se han “beneficiado” por sus negocios transnacionales, violentando a la niñez, a los adolescentes, jóvenes y mujeres.

Pero, demos vuelta a la página, 92 personas ya se encuentran en Estados Unidos, lo que garantiza que pagarán una condena porque sus casos no estarán plagados de corrupción, además son mexicanos en un país de estadounidenses.

Abordemos la problemática real que nos involucra a todas y todos, no sólo a los gobiernos, también a la sociedad en general, prevenir actos delictivos, evitar generadores desde nuestro entorno y la visibilización de la violencia es de competencia general.

Involucra a los tres poderes de gobierno. La prevención de actos delictivos se realiza a través del conocimiento científico, para la elaboración de políticas públicas y leyes con justicia social y equidad de género por el bien de las personas. En esta época contemporánea en donde pulula el conocimiento es importante actuar no sólo con discursos elocuentes ni firmando acuerdos nacionales e internacionales, documentos que luego son archivados.

La cooperación internacional por parte de los gobiernos y países en materia de seguridad y en el respeto a los derechos humanos es sumamente necesario, nos da garantía de que se puede trabajar coordinadamente por la paz. Una paz que tardará en llegar por la falta de compromiso y trabajo, ejemplo de ello, es la Agenda 2030 de la ONU, que no será cumplida por incompetencia de muchos.