Escribí la semana pasada de mi estancia en Lorch, a la ribera del río Rin, donde realizo actividades artísticas, y ahí continúo, pero cambié el hospedaje a las montañas de Espenschied, una villa del propio Lorch am Rhein, del distrito de Rheingau-Taunus, Hesse, Alemania, en la cual he estado en ocasiones anteriores; se llega ahí y desciende a Lorch en pequeños autobuses o en auto particular.

El aire de la montaña es más que refrescante en tiempos de calor, serena el ánimo además de alegrar los pulmones. Al andar los caminos del bosque al fin del verano, se siente el asomo del otoño y se imagina el invierno nevado y casi inexpugnable, como lo narra Thomas Mann en La montaña mágica, en particular en el capítulo llamado “Nieve”, donde el protagonista está a punto de perderse y perecer.

En no más de media hora, se pasa del río a las cimas de las montañas, no tan altas en realidad. La sociedad alemana ha organizado y, por tanto, controlado bastante bien el concurso entre naturaleza y hombre (y mujeres, pues). Histórica y políticamente Alemania tiene mucho de criticable, sin duda, pero hay un orden y un sentido de responsabilidad actuales, que no pasan desapercibidos y que me parecen destacables; y claro, se interpretan de acuerdo a la perspectiva de cada visión. Para la mía, orden y responsabilidad son actitudes positivas.

Lecturas interpretativas más allá de lo inmediato (eurocentrismo, colonialismo, capitalismo salvaje, ideologías, políticas de guerra…) también cuentan, pero escapan a este breve texto de impresiones.

He conocido a diversidad de personas y temperamentos; de perspectivas interesantes como la de Marco Pucci Cadena, director de un podcast muy escuchado que se llama “Quién tiene miedo a la ópera”, al cual me ha invitado para hacer una serie sobre la ópera mexicana contemporánea, en particular, la línea que he desarrollado a partir de Juan Rulfo. Ya les compartiré detalles más adelante.

En el rango que va de caminar a la ribera del Rin, en Lorch, a respirar el aire de las montañas, en Espenschied, transcurren días de ensayos, audiciones, clases maestras y representaciones. Desafortunadamente, ha sido muy malo el servicio de internet en lo alto, contrastando con el excelente de la ciudad. Por ello, me limito en esta colaboración a compartir algunos videos de presentaciones anteriores por estos rumbos, en espera del nuevo material. Y ya habrá ocasión ce conversar un poco más. Sólo agregaré que, desde aquí, México se mira bastante bien.

1. “Lunge da lei”, de La Traviata, de Giuseppe Verdi:

2. “Nessun dorma”, de Turandot, de Giacomo Puccini:

3. “Libiamo”, también de La Traviata, video que ya conoce, ahora va por tiktok:

Héctor Palacio en X: @NietzscheAristo