“La diferencia entre el capitalismo del libre mercado y el capitalismo de estado es precisamente la diferencia entre, por una parte, la paz, el intercambio voluntario, y por otra parte, la extorsión violenta.” MURRAY NEWTON ROTHBARD

“Mi mundo era ordenado, calmado y controlado, y de repente tú llegaste a mi vida con tus comentarios inteligentes, tu inocencia, tu belleza y tu tranquila temeridad y todo lo que había antes de ti empezó a parecer aburrido, vacío, mediocre… Ya no era nada.” E. L. JAMES

¿Cuántos malandros para no imponer aranceles? Rafael Caro Quintero, otros 28 narcotraficantes entregados y contando.

El gobierno estadounidense está enojado con la Cuarta Transformación; no es para menos, les vieron la cara seis años, dos de Trump y los cuatro de Biden.

Ahora, en este intercambio de estampitas —por ponerlo de forma light— el anaranjado presidente le lleva a México ganada la mano. Nosotros como país le estaremos entregando narcotraficantes, pararemos el flujo de migrantes mexicanos (lo que corresponde a los centroamericanos y africanos, esos ya lo ve directamente el gobierno de los EU en lo individual con Guatemala, Panamá, Nicaragua, Honduras, etcétera ) y dejamos de cobijar a políticos podridos de Morena, sí o sí. A cambio, el mandatario de los Estados Unidos nos amenaza con los aranceles y va postergando su entrada en vigor mes a mes.

Aunque Regeneración Nacional me acuse de traidora, yo aplaudo ese intercambio impuesto por Estados Unidos. Ya era hora. Lo que no quita que eso le va a complicar la existencia al gobierno del ‘segundo piso’ y por lo mismo a México. Ni modo.

Las fichas importantes las tiene todas Washington, D.C., pero en todo caso la culpa de ello la tiene AMLO y quien era su canciller, Marcelo Ebrard.

Si lo pensamos un poco, México tendrá que continuar entregando narcotraficantes, criminales delincuentes y políticos (quienes, como ya he dicho, no pocas veces son uno y lo mismo); estos cada vez de mayor calado. Trump tiene al gobierno mexicano de rehén y la 4t se lo tiene bien merecido. Donald no dejará de presionar a México y nuestro país deberá hacer de todo por frenar algo que desde hace mucho tiempo debía haberse visto de manera conjunta e indisoluble: la migración y el narcotráfico. Un fenómeno no va sin el otro, y que para el pueblo americano (cuyo psique leyó muy bien Trump), el punto de quiebre fue cuando empezaron a morir cientos de miles de estadounidenses debido al fentanilo. Se ha esfumado el poder de negociación de México frente a Trump y al gobierno estadounidense.

Lo que nos lleva a decir que en el caso de este intercambio, el rehén de Estados Unidos, del mismo Trump, es nuestro país. Morena pasó de extorsionador a extorsionado. En breve explicaré el porqué.

Antes debo comentar que habrá quien diga que “el rehén” no tiene la manera de negociar su rescate. Pero la verdad es que el México y el gobierno de Claudia Sheinbaum ya no tenía opción. La 4t tiene que entregar todo lo que pide el secuestrador (EU) o, poniéndolo “dulcemente”, tendrá que entregar todas las estampitas que el poderoso quiera porque de otra forma tampoco tendrá los recursos ($$$) y la actividad económica que requiere de Estados Unidos para poder subsistir.

Después de una reunión de ayer de nuestro gabinete de seguridad con sus pares, el intercambio que se tuvo que dar fue de los capos a cambio de una mayor disposición/flexibilidad de Estados Unidos con aquello de los aranceles.

En esta tesitura, Trump no se anda con miramientos y Claudia Sheinbaum no puede cejar en su combate al narco. Punto. No hay más.

¿Algunos se preguntan por qué Trump no negoció con Morena?, ¿por qué no apoyó a su amigou López Obrador? Y aquí va lo que yo estimo está ocurriendo: el gobierno de Estados Unidos finalmente entendió que narcotráfico, disposición a la migración ilegal —vía nuestra frontera SUR— y Morena fueron una sola unidad (al menos durante el primer piso de la Transformación). La administración Trump tiene plena conciencia de que el obradorismo les tendió una trampa durante años: la 4t utilizaba el flujo de migrantes (y con ellos el flujo de droga) desde nuestra frontera sur como moneda de cambio/extorsión con Estados Unidos. ¿O no se preguntaban el porqué el gobierno de México y personajes NO detenían el flujo de migrantes en el sur, permitía su entrada al país, que llegaran al norte y de ahí, a cambio de coyotaje que pasaba a las arcas del crimen organizado (¿de la 4t también a nivel local y federal?) se internaran a los Estados Unidos? ¿El narco, la extorsión a migrantes y el financiamiento a Morena como un solo mecanismo? ¿Estados Unidos financiando al narco y este a Morena?

Giro de la Perinola

1) América para los americanos. Juan Ramón de la Fuente posando sonriente con el Secretario de Estado Marco Rubio y con James Monroe. Sutil aviso de que irán con todo contra los cárteles y los morenistas coludidos. También de que no olvidan la chicanada que les hizo López Obrador.

2) Faltan varios; van por más. Se corren apuestas. Yo estimo que, mismo antes que Manuel Bartlett, será Rubén Rocha Moya. Lo digo en serio. Puede ir haciendo sus maletas para un viaje de ida sin retorno a los Estados Unidos, pues para los estadounidenses el primer beneficiario de ‘NarcoMorena’ ha sido él.

3) Morena sin financiamiento. Si se corta total o sustancialmente el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, significa que un importante sector de Morena se estará quedando sin fondos. Malas noticias para el contribuyente, para el sistema de pensiones y para cualquier ámbito o sector productivo que la 4t va a drenar para compensar.

4) Nueva crisis de salud en México. Si la droga se deja de vender en Estados Unidos, estemos preparados para un azote/incremento de abuso de sustancias de este lado de la frontera.

5) El mundial de futbol. Si alguno piensa que esto de las deportaciones de ayer es una rotunda goliza en términos del futbol a favor de EU, no es del todo cierto. Pensemos que López Obrador les vio la cara a los gringos seis años. Lo que hoy estamos viviendo es la revancha y los estadounidenses no serán amables.