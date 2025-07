“No hay absurdo que no haya pasado por la cabeza de algún filósofo.” CICERÓN

“¿Qué es la mayoría? La mayoría es un absurdo: la inteligencia ha sido siempre de los pocos.” FRIEDRICH SCHILLER

¿De dónde, mi reina? Si Pemex está quebrado, igual que la 4t ha quebrado a sus proveedores por no pagarles. De dónde, si semana pasada México obtuvo un nuevo préstamo nacional, si no hay dinero en Hacienda, si tardan años en devolver el saldo a favor de los contribuyentes, si la CFE también arrastra pérdidas y la inversión es raquítica o nula para escuelas, hospitales, carreteras. Si no podemos olvidar lo que aún se debe del NAICM cancelado, así como las pérdidas diarias millonarias de Dos Bocas, del AIFA y de Mexicana.

Pero la propuesta de la primer mandataria es reembolsar a los paisanos el impuesto del 1% que se le aplicarán allá a las remesas enviadas de Estados Unidos a nuestro país.

Así, con esas ocurrencias, no se puede. Y los contribuyentes ya estamos hartos. Hartos. Hartos.

La presidenta Claudia Sheinbaum propone que el gobierno de México impulse un programa para reembolsar a nuestros connacionales el mencionado monto del 1%, siempre y cuando utilicen la Financiera del Bienestar como “banca” destinataria.

Repito: ¿de dónde, mi reina? O ¿con qué ojos?

Hasta ahora la propuesta para la devolución de este impuesto es solo para las remesas que se hacen en efectivo, que conforme al Banco de México, el año pasado representaron 481 millones de dólares. El 1% sería, entonces, 4.81 millones de dólares, a un tipo de cambio de 20 pesos por dólar, el gobierno estaría pagando 96.20 millones de pesos. ¿Mucho? ¿Poco? El punto no solo es ese, sino que habiendo tantas necesidades, se haya decantado por esta peregrina idea.

La propuesta, además, tiene un incentivo perverso pues significa apoyar al dinero que de cierta manera no se sabe quién lo manda o, bien, del que no se quiso informar al IRS estadounidense. En otras palabras, dinero ingresado por trabajadores allá que no pagó impuestos, de allí que el gobierno estadounidense quiera ahora gravarlos.

¿A quién le interesa sacar el dinero de esta manera? Evidentemente a quienes aún no consiguen una residencia y no están de forma oficial allá. Pero también a quienes están lavando dinero. El ingreso de la venta de drogas allá y que los narcos van a disfrutar acá.

Claudia Sheinbaum está contribuyendo, incentivando a que se lave más dinero. Así de nefasta y disparatada la propuesta.

Pero también es un incentivo perverso y una mentada de madre para todas las personas que pagamos impuestos en nuestro país. ¿Por qué voy a pagarles dinero yo a los trabajadores mexicanos que residen en EU y que no pagan impuestos allá? ¿Por qué nosotros los contribuyentes vamos a subvencionar un programa clientelar que beneficia electoralmente a Morena?

Uno paga impuestos para alumbrado, escuelas, hospitales, carreteras, educación de calidad, no para que la 4t se quiera eternizar en el poder impulsando proyectos ineficientes e igualmente innecesarios. Ciertamente no para pagar los impuestos que, con toda razón, les cobran en Estados Unidos a nuestros connacionales.

Con todas las deudas que tiene nuestro país, la escasez de recursos para necesidades básicas (¿se acuerdan que seguimos teniendo un enorme problema de desabasto de medicinas?), ¿vamos a destinar dinero a incentivar la informalidad de ambos lados de la frontera y a lavar dinero? ¿Es en serio?

El INEGI reportó que en el mes de mayo, la Población Ocupada se ubicó en 60 millones de personas, de las cuales, 32.9 millones (54.83%) están en la informalidad. ¡Más de la mitad! Y lo peor es que este número va en aumento.

La tasa de informalidad laboral para mayo de este año fue de 54.83%, mayor al 54.4% de mayo de 2024. Esto es grave porque significa que cada vez hay un MENOR número de personas pagando impuestos y financiando y sosteniendo a todo un país. Los pocos contribuyentes cautivos somos los que mantenemos el país. Pero somos también los que más estamos en nuestro derecho a reclamarles a las autoridades 4t, empezando por externar un duro rechazo a Sheinbaum.

Pues bien. Resulta que la presidenta anunció apenas otra iniciativa, esta para cambiar al INE, al INE que existe ahora. El de Taddei. El que de por sí ya no tiene nada que ver con el INE que organizó y validó las elecciones del 2018 que llevaron a López Obrador al poder.

Pero lo importante: una de las razones aducidas por Sheinbaum para impulsar la reforma es que, con esta, el Instituto seguirá siendo autónomo, pero costará menos.

Pues bien, aún no conocemos los detalles de la iniciativa en comento, pero antes de que llegue al Poder Legislativo para su palomeo, queremos apoyar a que el INE sí sea menos caro y ayude con ello a la economía del país. Lo que a continuación voy a plantear es una propuesta sencilla que podrá ahorrar mucho dinero, tiempo y que hará justicia a los que sí pagamos nuestras contribuciones:

¿Quieres votar? Paga impuestos. El registro ante el SAT y el pago de impuestos como requisito para votar. También como necesario requisito para determinar en qué se hasta el gobierno nuestros impuestos.

Por ende, yo propongo que dado que es tan importante votar —y es lo único que a este bananero gobierno bananero le importa— hagámoslo así: que solo las personas que paguen impuestos y estén al día de los mismos, puedan hacerlo.

Ello incentiva el voto, la recaudación de impuestos y se evita que quienes no apoyan a la nación (que son muchos), tampoco puedan tomar decisiones que impacten a todos.

Así que seguramente ahora que el secretario de Hacienda le pregunte de dónde sacar recursos para pagar ese 1% o cualquier otra ocurrencia que no genere bienestar al país, pues con este añadido a la propuesta de reforma electoral, podrán recaudar más, achicar las elecciones, quitar a deudores de las boletas y, sí, también votar que NO queremos pagar el impuesto que Trump le pone a quienes no son parte de la economía formal.

Giro de la Perinola

Además de los costos económicos, financieros y fiscales que significa para los contribuyentes en México pagar el mencionado 1%, y mismo siendo una decisión unilateral en nuestro territorio, se le hace ver y reitera a Trump que, efectivamente, en México el gobierno de la transformación consiente a los criminales. ¡Y luego se enojan de que les dicen narco-gobierno…!